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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:алкоголь (1606) контрафакт (265) Николаевская область (818) спирт (221) фальсификат (313) ГФС (3033)

 Налоговики ликвидировали в Николаевской области два цеха по производству фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж

В Николаевской области сотрудники налоговой милиции совместно с областной прокуратурой и пограничниками пресекли работу двух подпольных цехов, в которых осуществлялось изготовление фальсифицированных алкогольных напитков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС Украины.

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В ходе операций "Акциз-2017", "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что в одном из сел области осуществляется незаконное изготовление и хранение фальсификата.

В результате проведенного ряда обысков была прекращена деятельности двух цехов по изготовлению фальсифицированного алкоголя. Из незаконного оборота изъято 270 литров спирта, 260 бутылок контрафактного алкоголя, 695 литров фальсификата, оборудование для его изготовления, а также 27 тысяч пачек сигарет производства Молдовы и Беларуси, которые были незаконно доставлены на территорию Украины.

Общая стоимость изъятых подакцизных товаров составляет более 1,2 миллиона гривен.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

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Фальсифицированный алкоголь по всей стране.Количество конвертцентров- зашкаливает.Вынесенных приговоров - ноль.Надо поднять зарплату судьям.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНалоговики ликвидировали в Николаевской области два цеха по производству фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж
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