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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Киевская область (1614) Львов (3604) мусор (451) Нацполиция (8083)

 Около 40 тонн львовского мусора выгрузили на стихийной свалке на Киевщине, - полиция. ФОТО

В ночь на понедельник, 17 июля, неизвестные выгрузили 40 тонн мусора на стихийной свалке в Ставищенском районе Киевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации областной полиции.

По информации правоохранителей, отходы привезли из Львова.

"В куче мусора длиной около 15 м и высотой около 1,70 м найдены платежки с указанием различных львовских организаций. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и данные лиц, причастных к организации незаконного вывоза мусора", - сообщили в полиции.

Также решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вывоз мусора из Львова вошел в нормальный режим, - Зубко

Около 40 тонн львовского мусора выгрузили на стихийной свалке на Киевщине, - полиция 01Около 40 тонн львовского мусора выгрузили на стихийной свалке на Киевщине, - полиция 02

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Садовой уже мусором не заведует, Синютка управляет этим делом или уже по привичке вынюхивают львовский мусор.
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дик АВЯКОВ же нє успєл донєсті своім патчіньоним ... С етой дєєвой столько ДЄЛ , нє успєваєт ЄВТОІНТІГРОВАТЬ ... дньом і ночью ....
Ото тому ТАКА ХУ....НЯ , малята і вийшла.....
А поліція , то була при ДЕКОНАІДЗЕ , которую армян Авяков вигнав С ЄГО СТРАНИ ....
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Что за бардак? Гнойсмано -пэдровская власть засрала всю Украину,повсюду свалки и стихийные свалки,никто не наказывается за замусоривание земли.Пора уже их в тюрьму,а то захаращат все так,что жить станет невозможно в Украине и начнутся эпидемии.Эти беспредельщики только вредят.
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Оригинально Львовская облгосадминистрация выполняет взятую на себя функцию очистки Львова от мусора. Кстати, они уже доложилися, что все мусорные площадки очищены Оригинальное очищение...
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Ага. За чужой счет. Львовяне тут писали, что они платят другим областям... Х... они платят.
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Им похеру,они не патриоты ,а временники в Украине и стяжатели, этих скотов от власти нужно в тюрягу,а райадминистрации и обладминистрации нужно закрыть ,а трутней выгнать оттуда.Чем они занимаются кроме коррупции? Ничем.
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Выгружать надо под виллами у Гройсмана и Порошенко,тогда завод по переработке мусора быстро построят.А не только бла-бла-бла.
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Каким боком тут Президент и премьер, если вывоз мусора это проблема Садового?
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ВЛАДУ В.:"Прогблема Садового" - ЭТО ПРЕЗИДЕНТ И ПРЕМЬЕР! Кстати, проблема - не только для Садового!
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тому що ГНИДИ .....
І оця статейка тому підтвердження . Підтверження ТОЇ ГНИДНОЇ СИСТЕМИ котру вони вибудували .
Це зрозуміло ?
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Обл. администрация, за 300 млн.грн из бюджета Львова. взяла на себя вывоз мусора из города, им передано в управление на два года транспортное коммунальное предприятие. Так что теперь это не Садового проблема, а представителя президента в области - Синютки.. так что теперь боком))
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ВОПРОС: Что будет, если завтра в мусоре найдут платежки из Зимбабве? "ИДИОТ!" - ну классика же!
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Влада брехунів продовжує розкидати сміття по країні, тільки тепер на Садового вже пальцем не покажеш.
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Интересно, какие патриотические чувства испытывает водитель, вываливая мусор под нос граждан Украины?
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В Запорожской области вообще на пастбище ночью вывалили. На пастбище! Суки!
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Сейчас тренд - вываливай мусор где-попало и пару бумажек с львовскими реквизитами подкинь. 💣
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угу. а мну в Запорожье вся кладовка забита бумажками со львовскими реквизитами.
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да-да. ты умничка! Правильно придумал. Только перед этим нужно тщательно повыбирать все "свои" чеки, платёжки и прочий компромат. Но оно ж того стоит, правда?
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Трудно поверить что мусора на счет мусора не в теме......Столько проехать и что бы их хоть раз не остановили на постах с этим смердюхоном.......фигня......
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Дотянулся проклятый Садовой... тьфу, Синютка!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОколо 40 тонн львовского мусора выгрузили на стихийной свалке на Киевщине, - полиция. ФОТО
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