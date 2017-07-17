 Около 40 тонн львовского мусора выгрузили на стихийной свалке на Киевщине, - полиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации областной полиции.
По информации правоохранителей, отходы привезли из Львова.
"В куче мусора длиной около 15 м и высотой около 1,70 м найдены платежки с указанием различных львовских организаций. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и данные лиц, причастных к организации незаконного вывоза мусора", - сообщили в полиции.
Также решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.
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Ото тому ТАКА ХУ....НЯ , малята і вийшла.....
А поліція , то була при ДЕКОНАІДЗЕ , которую армян Авяков вигнав С ЄГО СТРАНИ ....
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І оця статейка тому підтвердження . Підтверження ТОЇ ГНИДНОЇ СИСТЕМИ котру вони вибудували .
Це зрозуміло ?
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