 Чиновницу РГА на Одесчине поймали на взятке в 2 тыс. долларов. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Одесской области.
Отмечается, что чиновник получил от директора предприятия вторую часть взятки в размере 2 тыс. долларов за подготовку и согласование разрешительных документов на выделение 0,5 га земли под размещение автозаправочной станции.
По данным следствия, в субботу, 15 июля, руководитель структурного подразделения получила первую часть взятки в сумме 1 тыс. долларов.
Досудебное расследование в уголовном деле по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) ведут следователи прокуратуры Одесской области.
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http://dumskaya.net/news/chinovnitca-ovidiopolskoy-rga-popalas-na-vzyatke-074748/
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