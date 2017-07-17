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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:взятка (4271) коррупция (7358) Одесская область (1603) прокуратура (3061)

 Чиновницу РГА на Одесчине поймали на взятке в 2 тыс. долларов. ФОТО

В понедельник, 17 июля, во время получения взятки в размере 2 тыс. долларов за выделение земли под заправку задержали начальника управления Овидиопольской райгосадминистрации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Одесской области.

Отмечается, что чиновник получил от директора предприятия вторую часть взятки в размере 2 тыс. долларов за подготовку и согласование разрешительных документов на выделение 0,5 га земли под размещение автозаправочной станции.

По данным следствия, в субботу, 15 июля, руководитель структурного подразделения получила первую часть взятки в сумме 1 тыс. долларов.

Досудебное расследование в уголовном деле по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) ведут следователи прокуратуры Одесской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновник Гоструда задержан в Виннице при получении 6 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Чиновницу РГА на Одесчине поймали на взятке в 2 тыс. долларов 01Чиновницу РГА на Одесчине поймали на взятке в 2 тыс. долларов 02

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В нашем "суде" откупится,как два пальца об асфальт.
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Уважаемый Цензор, позволю себе дать бесплатный совет - это сэкономит ваше и наше время. Не нужно писать новости типа "чиновника/депутата/судью/мента... на взятке в N $" - это новость ни о чем. Пишите только когда будет такое "чиновника/депутата/судью/мента... посадили на X лет за взятку в N $"
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЧиновницу РГА на Одесчине поймали на взятке в 2 тыс. долларов. ФОТО
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