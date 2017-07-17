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Все про:СБУ (14608) сепаратизм (12789) Хмельнитчина (370)

 "Со мной на связь вышел "Призрак Иванович": в Хмельницкой области сторонник "русского мира" создал в соцсети сепаратистскую группу "ХНР". ФОТО+ВИДЕО

сепаратизм

В Хмельницкой области сотрудники СБУ разоблачили противоправную деятельность сторонника "русского мира", создавшего в соцсети "ВКонтакте" группу "Хмельницкая народная республика",

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Житель Хмельницкой области, ранее неоднократно судимый, намеревался присоединиться к боевикам на территории ОРДЛО.

Чтобы привлечь к себе внимание главарей незаконных вооруженных формирований, он создал виртуальный сепаратистский проект в социальной сети. Деятельность злоумышленника и функционирования сепаратистской группы в сети Интернет приостановлена, - отмечают в ведомстве.





По словам задержанного, он создал группу так как не мог дозвониться к террористам "ДНР" и с ним на связь вышел человек с псевдонимом "Призрак Иванович".


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Вот теперь и отправится в места отдаленные... на "ХНР"....
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Яке безглуздне самогубство, створювати у бЕндер "рузький мир".
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Со мной на связь вышел "Призрак Иванович": в Хмельницкой области сторонник "русского мира" создал в соцсети сепаратистскую группу "ХНР". ФОТО+ВИДЕО
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