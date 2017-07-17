 "Со мной на связь вышел "Призрак Иванович": в Хмельницкой области сторонник "русского мира" создал в соцсети сепаратистскую группу "ХНР". ФОТО+ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Житель Хмельницкой области, ранее неоднократно судимый, намеревался присоединиться к боевикам на территории ОРДЛО.
Чтобы привлечь к себе внимание главарей незаконных вооруженных формирований, он создал виртуальный сепаратистский проект в социальной сети. Деятельность злоумышленника и функционирования сепаратистской группы в сети Интернет приостановлена, - отмечают в ведомстве.
По словам задержанного, он создал группу так как не мог дозвониться к террористам "ДНР" и с ним на связь вышел человек с псевдонимом "Призрак Иванович".
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