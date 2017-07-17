 Российский "Бук" - единственный реальный "кандидат": Bellingcat опубликовал итоговое расследование гибели МН17. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт группы.
Отчет разбит на тринадцать глав, в которых излагаются обстоятельства, повлекшие крушение MH17, информация о ракетной пусковой установке "Бук", которая сбила пассажирский самолет, краткое изложение альтернативных сценариев гибели рейса и другая важная информация.
В документе освещается ряд основных фактов.
В период с 23 по 25 июня 2014 года 53-я противовоздушная ракетная бригада ВС РФ подогнала транспортные средства к украинской границе, среди них был и "Бук 332".
Утром 17 июля 2014 года российский "Бук 332" прибыл в оккупированный Донецк, после чего в этот же день был доставлен на прицепе в контролируемый сепаратистами город Снежное.
По данным Bellingcat, "Бук 332" выгрузили в оккупированном Снежном и перегнали в поле на юг от города, откуда и осуществили выстрел по лайнеру.
Утром 18 июля 2014 фиксируется транспортировка установки "Бук 332" через оккупированный Луганск. При этом в ней не хватало одной ракеты.
21 июля 2014 года МО РФ представило набор сфабрикованных и вводящих в заблуждение сведений о траектории полета MH17, радиолокационных данных и поддельных спутниковых снимков.
В отчете подчеркивается, что никаких правдоподобных свидетельств нахождения украинского "Бука" в районе крушения MH17 предоставлено не было, а единственным реальным кандидатом на роль ракетной установки, которая сбила MH17, является российский "Бук 332" 53-й противовоздушной ракетной бригады.
Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
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Андрей Пионтковский: Путин и Трамп - камни на шее друг у друга
Какой ультиматум силовики готовят "кремлевскому пахану", можно ли дебатировать с палачом, чем для Путина обернулась встреча с Трампом, ждет ли нынешнего президента США импичмент и почему американские СМИ рассуждают о государственной измене. О главных событиях последней недели и будущем политическом ландшафте России редакция Каспаров.Ru беседует с публицистом Андреем Пионтковским.
- Начнем с итогов саммита G20 и первой встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом. Об этом разговоре мнения разошлись, причем не только у аналитиков. На днях Трамп заявил, что вел себя с Путиным "жестко", а Песков сказал, что "прямо и честно". Так что же произошло на самом деле и каковы итоги?
- Вы справедливо от вопроса о саммите сразу же перешли к вопросу о двусторонней встрече, потому что очередная "Большая двадцатка" в Гамбурге лишний раз показала, что это довольно пустой помпезный формат. Люди тусуются, фотографируются, потом подписывают какую-то ничего не значащую декларацию. В России, во всяком случае, внимание было приковано исключительно к встрече Трампа и Путина. Надо сказать, оценки ее менялись день ото дня, и теперь, по прошествии недели, мы можем точнее определить, что же там все-таки произошло.
Эта встреча была, прежде всего, как это ни парадоксально, важнейшим российским внутриполитическимсобытием. Она состоялась в сложный для Путина момент, когда у так называемой российской "элиты" (50-60 миллиардеров, входящих в расширенное "политбюро") возникло сомнение, способен ли Путин выполнять те функции, с которыми худо-бедно он справлялся все эти 17 лет. Задачей, которая была возложена на него "бригадой", было обеспечивать интерфейс в отношениях с Западом, позволяющий "элите" воровать здесь, а накапливать награбленное и пользоваться им там.
Провал неоимперских авантюр, за которые Путин хвастливо взял на себя личную ответственность, стал крупнейшим внешнеполитическим поражением режима. И подорвал его экономические "скрепы", предельно обострив отношения с западными партнерами, контролирующими общаки властителей Дзюдохерии.
Возникла экзистенциальная угроза самому дорогому для российских правителей - не просто активам на Западе, а всему их образу жизни на Западе - образование детей, медицина, отдых, благополучие жен, любовниц, долгая счастливая жизнь, замена органов, политическое и, наконец, биологическое бессмертие, которое могут обеспечить награбленные в России миллиарды. Все это поставлено под вопрос одним человеком, который своими авантюрными понтами испортил деловые отношения с Западом.
В Париже президент Франции Эммануэль Макрон издевался над нашим всем, поставив его на место и показав, как теперь лидеры Запада будут с Кремлем разговаривать. Путин был жалок и от неожиданности растерян. Было заметно, как он сдал психофизически, что только усилило растущую тревогу его окружения. Опущенный пахан не может быть паханом.
Сразу за этим последовало еще одно серьезное разочарование в "пахане" - его попытка овладеть ситуацией в срочно организованной прямой линии с народом. Она проходила фактически при почти неприкрытом саботаже со стороны части российских СМИ как по характеру поставленных вопросов, так и по не прекращавшемуся острому троллингу в нижней части экрана. На этом фоне встреча с Трампом была решающей: Путину надо было продемонстрировать всем членам "бригады", что он по-прежнему способен договариваться с Западом и тем самым гарантировать жизненные интересы "элит". Именно эти люди решают сегодня вопрос о власти на ближайшие шесть лет, а не избиратели на "выборах" в марте 2018 года.
Наверное, это понимали и в Вашингтоне. Поездке президента США предшествовала очень острая дискуссия, причем внутри трамповского кабинета. Его ключевые члены - министр обороны Мэттис и помощник по национальной безопасности Макмастер - предлагали повторение формата аналогичной встречи Путина и Обамы в Турции. Нечто вроде случайного пересечения в коридорчике около туалета. Трамп настаивал на полноформатной двусторонней встрече, и она состоялась. С его стороны это было большим подарком для Путина. Вариант "коридорчика" резко усилил бы тревожные сомнения "российской элиты".
- Поначалу в Кремле, видимо, праздновали победу?
- Вы помните, как эта встреча подавалась во всех безумных политических телешоу? "Как велик наш вождь, смотрите, как ему подали руку, как ему улыбаются, как на него смотрят". Апофеозом стал фотошоп "Ходоки у Путина", который пропагандоны приняли всерьез. Картинка, в которой Путин нуждался, была получена. "Элита" получила ответ, что он принят Западом и самим президентом Соединенных Штатов. Кроме самого факта встречи было много дополнительных приятных бонусов. Перед беседой Трамп заявил, что для него большая честь встретиться с Путиным, а после разговора подвел его итог: "Это была потрясающая встреча". Формальные результаты также выглядели удачными для Путина, например договоренность о создании совместной группы по борьбе с кибертерроризмом. Забегая вперед, отмечу, что Трамп был вынужден отказаться от этой идеи уже через день, когда вернулся в Вашингтон.
Однако 7 июля про дальнейшее развитие событий в Москве еще не подозревали и в телевизоре царило ликование. Под фанфары практически началась предвыборная кампания Путина. Прямо из Гамбурга он рванул в Валаамский монастырь целовать какую-то услужливо подсунутую попами тряпку, что на языке его пиарщиков обычно означало - православный вождь арийского племени принял судьбоносное решение.
Но этот триумф путинской воли продолжался всего несколько дней. Вернувшись в Вашингтон, Трамп столкнулся с ожесточеннейшей критикой своего поведения на встрече с Путиным и с новыми обвинениями в сотрудничестве с Кремлем во время предвыборной кампании.
12 июля спикер палаты представителей Пол Райан заявил, что законопроект о жестких санкциях в отношениях России, который был принят Сенатом с соотношением голосов 97 против двух, будет поставлен на голосование нижней палаты Конгресса без всяких изменений. На смягчающих поправках тщетно настаивала администрация Трампа. На стол к президенту этот документ попадет в своем первозданном виде, и отказ подписать его будет означать для него политическое самоубийство.
"Победа", которую Путину по каким-то загадочным причинам решил подарить Трампу, оказалась пирровой. В кремлевских головах никак не может уложиться, что президент Соединенных Штатов, в отличие от ВВП, не пахан ОПГ и что даже добившись тем или иным способом его лояльности, не удастся рулить из Москвы американской политической системой. Наоборот, каждый кивок Трампа в сторону Путина вызывает ожесточенную обратную реакцию в Вашингтоне. И она немедленно трансформируется в совершенно конкретные законодательные акты. Выяснилось, что Трамп не актив Путина, а камень на шее Путина. А Путин - камень на шее Трапа. Таков истинный результат масштабной операции "Трампнаш". И полученный, казалось бы, 7 июля политбюро вывод - "наш еще справляется" - снова оказался под вопросом. Что обещает непростое развитие внутриполитической ситуации в России.
- Да, Трампу будет очень трудно и дальше делать Путину комплименты в условиях, когда в Конгресс внесен вопрос об импичменте. Насколько вероятна отставка сейчас или в некоторой перспективе?
- Пока это пробный выстрел со стороны демократов. Республиканцы еще не созрели для того, чтобы сдать Трампа с потрохами. Но так или иначе внесение такого законопроекта достаточно символично. Слово "импичмент" перекочевало из телевизионных интервью и газетных колонок в протоколы прений в Конгрессе. А в медиа появилось новое слово - treason - "измена". Оно впервые выпорхнуло в связи со скандалом вокруг встречи сына Трампа и российской адвоката-агентессы Натальи Весельницкой и повторяется теперь достаточно часто на страницах солидных газет и на ведущих телеканалах.
Пока это не означает немедленной угрозы импичмента, но создает очень неприятную атмосферу вокруг Трампа. А кроме того, что особенно важно для российской политической ситуации, полностью закрывает перспективы какого-либо улучшения отношений США с Кремлем. Очень показательна в этом смысле статья в Washington Post о том, какие меры против путинской России обсуждались в администрации Обамы после того, как стал ясен масштаб участия Кремля в американской предвыборной кампании. Никакие из них, кроме конфискации двух дач, реализованы не были, но перечень весьма любопытен. Он бьет по самым чувствительным болевым точкам российской элиты. Список включает, в частности, обнародование и замораживание всех счетов отечественной клептократии, начиная с Путина, и визовые запреты. То, что эти меры серьезно обсуждались еще в декабре, показывает, что они входят в ближайшую повестку дня российско-американских отношений.
- Способен ли Путин пойти на какие-то уступки Западу в такой ситуации? Может ли, к примеру, продвинуться процесс урегулирования ситуации в Украине?
- Мне кажется, всем своим поведением западный истеблишмент демонстрирует, что с Путиным он ни о чем договариваться не будет. С другой стороны, и Путин вряд ли пошел бы на такую потерю лица. Он ведь неоднократно заявлял: "Это я один принял решение по Крыму, это была моя инициатива. Я и стратегические ядерные силы привел в боевую готовность…"
Сейчас уже ясно, какую громадную ошибку кремлевские совершили, сделав ставку на Трампа. Клинтонша на самом деле им ничем не грозила. Сегодняшняя яростная антипутинская позиция демократов скорее обусловлена полити
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США могли бы рассеять все сомнения, предоставив свои спутниковые снимки.
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Андрей Пионтковский: Путин и Трамп - камни на шее друг у друга
Сейчас уже ясно, какую громадную ошибку кремлевские совершили, сделав ставку на Трампа. Клинтонша на самом деле им ничем не грозила. Сегодняшняя яростная антипутинская позиция демократов скорее обусловлена политической конъюнктурой, а не глубокими убеждениями. Она не столько антипутинская, сколько антитрамповская. Они чувствуют самое уязвимое место нынешнего президента США и беспощадно туда бьют. А пришла бы к власти Клинтонша, скорее всего, состоялась бы какая-нибудь новая "перезагрузочка".
- Не приди к власти Трамп, Путину многое бы простили?
- В этом смысле я даже испытываю к Трампу некоторое сочувствие. В последнее время он все чаще и чаще возмущается в своих твиттах: "Кто на меня нападает? Люди Обамы, который шептал Медведеву при невыключенном микрофоне: "Передай Владимиру, что во второй срок я буду более гибким"? Демократы, которые провели "перезагрузку" с Путиным?" И он, между прочим, прав. 8 ноября прошлого года, в день выборов, в "Коммерсанте" было опубликовано большое интервью с Майклом Макфолом - человеком, очень близким к демократам и принимавшим активное участие в кампании Клинтон. Это интервью он дал на пару дней раньше, когда все были уверены в ее победе. Как хорошо известно, в Вашингтоне осенью велись неформальные переговоры между прокремлевскими и клинтоновскими людьми. И интервью Макфола интересно тем, что он фактически озвучивает тот компромисс, который был там достигнут: Россия уходит с Донбасса, а на Крым Запад закрывает глаза. Примерно как это произошло с советской аннексией Прибалтики, которую американцы не признавали сорок лет, однако вели с СССР business as usual. Но победа Трампа привела к тому, что весь демократический истеблишмент занял по отношению к Путину крайне жесткую позицию.
Как поведала одна из говорящих голов российской клептократии Федор Лукьянов еще два года назад в своей нашумевшей статье, Путину нужен формат отношений мирного сосуществования с Западом. Правда не только и не столько Путину, сколько пятидесяти-шестидесяти миллиардерам вокруг него. Вот этим самым людям сегодня ясно дали понять, что при этом пахане никакого компромисса относительно их статуса на Западе уже не будет.
- Что в таком случае остается Путину?
- У него есть вариант резко повысить ставки - перейти к тотальной конфронтации с Западом и ужесточению репрессий внутри страны. Но беда Путина в том, что это не будет поддержано ни "элитой", ни большинством населения России. Я уже не раз говорил: проблема нашей фашизоидной власти в том, что у нее нет фашизоидного народа, жаждущего таких приключений. К тому же нельзя забывать, что есть еще одна линия водораздела в российском истеблишменте - вопрос Кадырова и его режима. Более того, тут Путину противостоят почти все силовики. И он об этом знает.
- На днях завершился процесс об убийстве Немцова. Приговор, его обсуждение - все это только заостряет этот вопрос.
- Мы видим сегодня не просто антикадыровскую, а активную античеченскую пропагандистскую кампанию. Это, по существу, призывы к третьей чеченской войне. В подобной ситуации Путин не может полагаться даже на лояльность силовых структур. Он способен ее получить, только если сдаст им Кадырова. Силовики требуют этого уже больше двух лет, начиная с 27 февраля 2015 года - дня убийства Бориса Немцова.
Собственно, и само это преступление было организовано спецслужбами как часть проекта, позволяющего требовать от Путина сдачи их давнего противника.
- Андрей Илларионов обратился к Жанне Немцовой с открытым письмом, в котором говорит о наличии у Заура Дадаева стопроцентного алиби. Он просит ее публично высказаться на эту тему и, тем самым, попытаться противостоять силам, которые влекут страну к новой чеченской войне. Согласны ли вы с Андреем Николаевичем?
- Я не хочу сейчас входить в криминалистическую дискуссию о виновности или невиновности тех или иных персонажей, тем более что степень виновности разная у каждого из пяти, и мы с Андреем Николаевичем это обсуждали. Однако какой бы она ни была, ясно одно: все они посажены на скамью подсудимых генералом Бортниковым. И сделано это для того, чтобы окончательным организатором и заказчиком этого убийства назвать Кадырова. После этого можно будет потребовать от Путина его смещения и закрытия путинского проекта "Кадыров" в целом. Ясно же, что не пепел убиенного Бориса Ефимовича стучится в горячие сердца наших чекистов, а желание расправиться со своим давним противником...
Письмо Илларионова очень важно еще по одной причине. Он справедливо отмечает, что в этой кампании по подготовке к третьей чеченской активнейшую пропагандистскую роль играют не столько силовики, сколько ряд видных деятелей российской оппозиции. Назовем хотя бы знаменитый доклад Яшина, который мы с вами обсуждали. Он полон угроз не просто к Кадырову, а ко всему чеченскому народу, в случае если тот изберет путь независимости.
- Есть и другие значимые новости, связанные с будущим политическим ландшафтом страны. Алексей Навальный сообщил о готовности участвовать в дебатах с Игорем Гиркиным. Демократическое сообщество это заявление поделило на два лагеря. Как вы относитесь к такому решению?
- В будущем русском парламенте, избранном на свободных выборах, будут и носители имперских взглядов. Дискутировать надо с людьми любых политических убеждений, тем более с противниками.
Но что касается Гиркина-Стрелкова, дело не в его "убеждениях". Он не просто военный преступник и не просто убийца, он палач-садист. Этот человек лично принимал участие в организации зверского убийства депутата Владимира Рыбака, который был похищен в Горловке российским спецназом по приказу другого военного преступника и соратника Гиркина - Безлера за то, что поднял брошенный на землю украинский флаг. Рыбак был подвергнут мучительным пыткам, ему вспороли живот. Имеется запись разговора Гиркина, в которой он приказывает убрать "жмурик" Рыбака из его штаба. Именно там подонки пытали Владимира Рыбака. Гиркин чудовищный преступник.
Дискуссии с этим маньяком, которые, вероятно, предполагают и пожатие руки, совершенно неуместны. И об этом справедливо пишут "всякие славы рабиновичи". Я с ними абсолютно согласен.
P.S.
Jane Shepard
Единственный результат G20 - то что на днях исдох один из путинских актеров-двойников - Шариков. Тот самый, что напоминал узкоглазого идиота на разных форумах и митингах. Сколько их там осталось интересно?
Stanislav Totusov
"Я уже не раз говорил: проблема нашей фашизоидной власти в том, что у нее нет фашизоидного народа" - правда лишь отчасти. Скацапили Крым подавляющее большинство почувствовали себя счастливыми, раздули антизападную пропаганду ею опять же большинство радо оправдывать свои рукожопость, тупость и проворовавшегося царька. То что не готовы умирать за Пуцина так эта проблема решается разрешением грабить население оккупированых стран, а потом можно и заградотряды вспомнить и восстановить. Не надо идеализировать если не протестуют, значит их устраивает политика вранья и воровства.
Anatoly Krasner
Хорошее интервью. Пиотковский - умница.
Vanvan Zelc
власти хуйла ничего в рашке не угрожает и отношения с западом не причина его смещать . хуйло и его опг и в рашке будут жить отлично , потому , что не прослеживается желания у населюков к переменам . когда населюки очухаются (большинство) тогда может быть .
Денис Давыдов
Введение ограничений на импорт путляндских водородов и судебное признание хуйла нелегитимным президентом со всеми вытекающими ОЧЕНЬ бы осложнило безмятежную жизнь хуйла и хунты. Дождемся ли волевых решений от западных демократий?
Vanvan Zelc
Денис Давыдов ____ Запад нам поможет ? На это надежды очень мало .
Vladimir Rimidalv
Пионтовский прав в главном- противники
Путина Не видят, как он сможет отбиться.
"Человеку это невозможно." Но Кто-То же Подарил ему Крым.
Яков Каплун
Грамотный обстоятельный анализ американского "дос
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Где-то над Донецком
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#MH17
Мальчик Вова громко плачет,
Трибунал уже маячит!
Тише,Вовочка,не плачь-
Не минёт тебя палач!
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