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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Жебривский: Я акцентировал внимание Хуга на экологических угрозах, которые на Донетчину несет война. ФОТОрепортаж

Глава Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский и заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг обсудили широкий круг вопросов безопасности.

Как инфоримрует Цензор.НЕТ, об этом председатель Донецкой ОВГА на писал на своей странице в Facebook.

По словам Жебривского, он рассказал Хугу, что вопреки объявленному "хлебном перемирию" боевики не прекращают обстреливать контролируемую Украиной территорию из запрещенного вооружения.

Жебривский: Я акцентировал внимание Хуга на экологических угрозах, которые на Донетчину несет война 01

"В который раз акцентировал внимание представителей миссии на экологических опасностях, которые на Донетчину несет война. Обратил внимание, что украинская сторона лишена возможности мониторить и влиять на экологическую ситуацию на оккупированной территории, и пожэтому в этом вопросе можем рассчитывать только на поддержку международного сообщества", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зубко: Мы проработали план действий по предотвращению экологической угрозы на Донбассе

Жебривский: Я акцентировал внимание Хуга на экологических угрозах, которые на Донетчину несет война 02

Также Жебривский добавил, что поблагодарил миссию ОБСЕ за попытку помочь восстановить мир в Украине.

Жебривский: Я акцентировал внимание Хуга на экологических угрозах, которые на Донетчину несет война 03
Фото: Жебривский/Facebook
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Ну розповів ти Хугу, далі, що? Хуг дасть команду припинити хлібне перемир'я, або відшмагає терористів шомполами?
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хуг все еще не разобрался, кто с кем воюет
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЖебривский: Я акцентировал внимание Хуга на экологических угрозах, которые на Донетчину несет война. ФОТОрепортаж
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