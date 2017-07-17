 Жебривский: Я акцентировал внимание Хуга на экологических угрозах, которые на Донетчину несет война. ФОТОрепортаж

Как инфоримрует Цензор.НЕТ, об этом председатель Донецкой ОВГА на писал на своей странице в Facebook.
По словам Жебривского, он рассказал Хугу, что вопреки объявленному "хлебном перемирию" боевики не прекращают обстреливать контролируемую Украиной территорию из запрещенного вооружения.
"В который раз акцентировал внимание представителей миссии на экологических опасностях, которые на Донетчину несет война. Обратил внимание, что украинская сторона лишена возможности мониторить и влиять на экологическую ситуацию на оккупированной территории, и пожэтому в этом вопросе можем рассчитывать только на поддержку международного сообщества", - написал он.
Также Жебривский добавил, что поблагодарил миссию ОБСЕ за попытку помочь восстановить мир в Украине.
Фото: Жебривский/Facebook
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