 Конвертцентр с ежедневным оборотом до 3,5 млн грн ликвидирован на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, в число организаторов конвертцентра входили должностные лица коммунальных и коммерческих предприятий, которые работают в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Злоумышленники, полученные в качестве коммунальных платежей на уборку придомовых территорий, текущий ремонт, техническое обслуживание объектов ЖКХ средства перечисляли на счета подконтрольных им юридических лиц и предприятий "конвертационного центра", якобы за выполнение указанных работ и услуг.
"В действительности данные операции носили бестоварный характер, а безналичные средства переводились в наличные через предприятия конвертационного центра. При этом работы выполнялись бывшими работниками ЖЭКов в значительно меньшем объеме и с оплатой в виде выплаты минимальной заработной платы, в то время, как, согласно заключенных договоров с подконтрольными фигурантам предприятиями стоимость этих работ завышалась в несколько раз", - рассказала Калиновская.
Она отметила, что для документального прикрытия бестоварных операций, изготавливались бухгалтерские документы о якобы выполненных работах или отгруженных товарах, с использованием реквизитов специально приобретенных фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.
"Всего в состав конвертцентра входило 10 фиктивных компаний. Размер ежедневно получаемых членами преступной группы средств составлял 1,5 до 3,5 миллиона гривен", - добавила Калиновская.
Она также подчеркнула, что в результате проведенных по местам жительства фигурантов расследования, а также в автомобилях и офисных помещениях обысков было обнаружено и изъято денег на общую сумму 9,4 миллиона гривен, печати предприятий, более 30 чековых книжек, оформленных на подставных лиц, банковские карточки, компьютерная техника, бухгалтерские документы и черновые записи, а также более 200 чистых листов бумаги с печатями компаний и подписями.
Указанные мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК.
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а як з діамантовими швидко забули ,та й можна на "повышение"
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А не так, что закрыли- бабки забрали -
через 2 дня то же комун предприятие переводит те же бюджетные бабки только на другую фирму.
Ну дебилы б-ь.
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