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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:налоги (2570) налоговая милиция (1488) Донецкая область (4467) ГФС (3031) металлолом (100)

 Налоговики разоблачили на Донетчине торговцев металлоломом, уклонившихся от уплаты более 5 млн грн налогов. ФОТОрепортаж

В Донецкой области сотрудники налоговой милиции совместно со спецподразделением “Фантом” и областной прокуратурой разоблачили руководителей компании, которые уклонились от уплаты более 5 миллионов гривен налогов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС Украины.

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В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица предприятия, которое занимается оптовой торговлей ломом черных и цветных металлов, незаконно заготавливали и перерабатывали металлолом, который принимали от населения и субъектов хозяйствования за наличные. При этом злоумышленники не отражали операции с металлоломом в налоговой и бухгалтерской отчетностях, что позволило им уклониться от уплаты налога на прибыль на сумму более пяти миллионов гривен.

В результате обысков, проведенных в офисных и производственных помещениях предприятия, было обнаружено и изъято более 40 тонн неучтенного металлолома, а также спецтехника и грузовой автотранспорт, которые использовались в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет более 3,8 миллиона гривен.

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.

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Налоговики разоблачили на Донетчине торговцев металлоломом, уклонившихся от уплаты более 5 млн грн налогов 01Налоговики разоблачили на Донетчине торговцев металлоломом, уклонившихся от уплаты более 5 млн грн налогов 02Налоговики разоблачили на Донетчине торговцев металлоломом, уклонившихся от уплаты более 5 млн грн налогов 03Налоговики разоблачили на Донетчине торговцев металлоломом, уклонившихся от уплаты более 5 млн грн налогов 04

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Налоговики разоблачили на Донетчине торговцев металлоломом, уклонившихся от уплаты более 5 млн грн налогов 05Налоговики разоблачили на Донетчине торговцев металлоломом, уклонившихся от уплаты более 5 млн грн налогов 06Налоговики разоблачили на Донетчине торговцев металлоломом, уклонившихся от уплаты более 5 млн грн налогов 07Налоговики разоблачили на Донетчине торговцев металлоломом, уклонившихся от уплаты более 5 млн грн налогов 08

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Налоговики разоблачили на Донетчине торговцев металлоломом, уклонившихся от уплаты более 5 млн грн налогов 09Налоговики разоблачили на Донетчине торговцев металлоломом, уклонившихся от уплаты более 5 млн грн налогов 10Налоговики разоблачили на Донетчине торговцев металлоломом, уклонившихся от уплаты более 5 млн грн налогов 11
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Даунбасс сдали на металлолом. Вот же бандеровцы.
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На Дамбасі металобрухту зараз як грязі. Клондайк.
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цікаво,а коли я перекладаю гроші з лівої кишені до правої -мені з цього теж податки треба платити? чому якщо я продав тєлєк за який вже сплатив податок при купівлі- то з мене вдруге хочуть стягнути бабла?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНалоговики разоблачили на Донетчине торговцев металлоломом, уклонившихся от уплаты более 5 млн грн налогов. ФОТОрепортаж
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