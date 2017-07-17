 Налоговики разоблачили на Донетчине торговцев металлоломом, уклонившихся от уплаты более 5 млн грн налогов. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС Украины.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица предприятия, которое занимается оптовой торговлей ломом черных и цветных металлов, незаконно заготавливали и перерабатывали металлолом, который принимали от населения и субъектов хозяйствования за наличные. При этом злоумышленники не отражали операции с металлоломом в налоговой и бухгалтерской отчетностях, что позволило им уклониться от уплаты налога на прибыль на сумму более пяти миллионов гривен.
В результате обысков, проведенных в офисных и производственных помещениях предприятия, было обнаружено и изъято более 40 тонн неучтенного металлолома, а также спецтехника и грузовой автотранспорт, которые использовались в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет более 3,8 миллиона гривен.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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