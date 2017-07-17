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 Происшествия, Фоторепортаж
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 ДТП на Львовщине: один человек погиб, еще четверо, в том числе двое детей, госпитализированы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Утром в дорожно-транспортном происшествии на трассе "Киев-Чоп" погиб человек. Еще четыре человека, из них двое детей, госпитализированы - врачи устанавливают им диагнозы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщеннии пресс-службы ГУ НП во Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 17 июля, около шести часов на трассе "Киев-Чоп" вблизи поселка Олеско Бусского района.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Установлено, что столкнулись автомобили "ВАЗ-2101", которым управлял 52-летний житель Бродовского района и "Киа", за рулем которого находился 39-летний львовянин.

ДТП на Львовщине: один человек погиб, еще четверо, в том числе двое детей, госпитализированы, - Нацполиция 01

Предварительно установлено, что водитель "Жигулей" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где зацепил грузовик "Мерседес", за рулем которой находился 36-летний житель города Ривне, после чего "Жигули" столкнулись с автомобилем "Киа".

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ДТП на Львовщине: один человек погиб, еще четверо, в том числе двое детей, госпитализированы, - Нацполиция 02

В результате столкновения пассажир "ВАЗ", 29-летний сын водителя, от полученных травм скончался на месте происшествия, его отец госпитализирован. В больницу также доставлены пассажиры "Киа" - 34-летняя львовянка и ее две дочери в возрасте 12 и 14 лет. Сейчас медики устанавливают им диагнозы.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

ДТП на Львовщине: один человек погиб, еще четверо, в том числе двое детей, госпитализированы, - Нацполиция 03
Фото: Нацполиция/Facebook


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Гройсман падло убери нахер разтаможку хотябы лет на 5 что бы народ на хламе не ездил,
результат на лицо Киа(хоть и не супер кар но всё же более чем достойная тачка) и говно ВАЗ....
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Что бы в живых вообще никто не оставался... Я не думаю что водитель ваза не справился бы с управлением со скоростью 60 км/ч. Аварии в основном не из-за состояния тп. А из-за не соблюдения пдд.
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нуну во визьми привези це гамно на колесах і Італію я побачу як воно ТО пройде...
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Ну бляхеры же везут мусор в Украину, который не способен пройти ТО по месту регистрации и как я понимаю вы предлогаете легализировать этот хлам?
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ВСІ ПОВИНІ ПЛАТИТИ ПОДАТКИ ! І РОЗТАМОЖКУ ! ВІЗЬМИ З УКРАЇНИ ПРИЖИНИ МАШИНУ В ІТАЛІЮ ПОБАЧИШ ЩО БУДЕ
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в Італії машини стоять в надцять разів менше чим металобрухт на колесах в Україні смисл гнати???? Ти мені скажи а кого конкретно з українських виробників машин ми захищаємо? Податки хай платять ті хто має з чтого платити а не всіх під одну гребёнку
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Сейчас некоторые особо одаренные начнут орать и лепить зраду про литовские и польские номера.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДТП на Львовщине: один человек погиб, еще четверо, в том числе двое детей, госпитализированы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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