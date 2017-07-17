 ДТП на Львовщине: один человек погиб, еще четверо, в том числе двое детей, госпитализированы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщеннии пресс-службы ГУ НП во Львовской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 17 июля, около шести часов на трассе "Киев-Чоп" вблизи поселка Олеско Бусского района.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Установлено, что столкнулись автомобили "ВАЗ-2101", которым управлял 52-летний житель Бродовского района и "Киа", за рулем которого находился 39-летний львовянин.
Предварительно установлено, что водитель "Жигулей" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где зацепил грузовик "Мерседес", за рулем которой находился 36-летний житель города Ривне, после чего "Жигули" столкнулись с автомобилем "Киа".
В результате столкновения пассажир "ВАЗ", 29-летний сын водителя, от полученных травм скончался на месте происшествия, его отец госпитализирован. В больницу также доставлены пассажиры "Киа" - 34-летняя львовянка и ее две дочери в возрасте 12 и 14 лет. Сейчас медики устанавливают им диагнозы.
В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Фото: Нацполиция/Facebook
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результат на лицо Киа(хоть и не супер кар но всё же более чем достойная тачка) и говно ВАЗ....
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