 Боевики обстреляли Золотое, повреждены жилые дома. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганской ОВГА, опубликованном в Facebook.
Так, в направлении сел Новозвановка, Новоалександровка и Троицкое Попаснянского района открывался огонь из 82-мм минометов, противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"По позициям сил АТО вблизи села Крымское Новоайдарского района применялись автоматические гранатометы. В направлении пгт Станица Луганская боевики вели обстрел из противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия", - сказано в сообщении.
Кроме того, в результате обстрелов 16 июля повреждены окна, стены, двери и кровельные кровли девяти жилых домов в городе Золотое Попаснянского района.
Позже, спикер ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook сообщила, что боевики "ЛНР" усилили обстрелы мирной территории Луганщины: "За выходные, по информации предоставленной оперативным штабом АТО, полицией зарегистрировано 30 фактов обстрелов территории Луганщины".
"В ночь на 16 июля незаконные вооруженные формирования обстреляли с. Золотое-4. В результате обстрела повреждены крыша, окна и двери двух домов по ул. П. Морозова и окно и крышу дома по ул. Пролетарская. Информации о жертвах и пострадавших не поступало", написала она.
Также Погукай добавила, что данные факты внесены ЕРДР и квалифицированы по ст. 258 УК Украины "Террористический акт".
Фото: Погукай/Facebook
За минувшие сутки на Донбассе незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО 4 раза открывали огонь, один военный ВСУ ранен.
929 5
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
С начала текущих суток боевики уже трижды обстреляли позиции ВСУ: под огонь попали Красногоровка и Павлополь, - штаб(2)
Житель Донецка получил пулевое ранение в спину на КПВВ "Марьинка"(43)
Террористы сегодня 7 раз нарушали перемирие на Донбассе: применялся танк, минометы и гранатометы(24)
Боевики обстреляли жилые кварталы Золотого из запрещенного оружия, - СЦКК(49)
В чем заключается антитеррористическая ситуация, которой пошел уже четвертый год?(0)
Враг 26 раз нарушил перемирие, применил тяжелую артиллерию и запрещенные минометы, - штаб(9)
3 информатора боевиков задержаны в Донецкой области, - Лысенко(29)
Ответить
Ответить
К уже полыхающим Афганистану, Ираку и Сирии добавятся новые фронты Третьей мировой - в Белоруссии, в Туркмении, на балтийском побережье Польши, на южных Балканах и во Франции.
Ответить
тільки в Україні не так,в Україні "влада" домовляється та має бізнесові справи з терористами окупантами.......
знаєте чому ?
тому що в Україні влада чужої національності, і дуже ворожої до Української нації.
ця "влада" рідна по крові та національносьті владі кремля та того хто сохне в мавзолеї КРАПКА
питання є ?
Ответить
http://delfinfatma1.blogspot.com/2017/07/blog-post.html
Ответить