 "Свобода" призывает СБУ отреагировать на приезд в Одессу российской актрисы Гришаевой, которая посещала оккупированный Крым. ФОТО

"На 21 июля этого года анонсирован прощальный спектакль "Варшавская мелодия" с участием Гришаевой. Спектакль должен состояться в Одесском театре юного зрителя им. Юрия Олешы, что на улице Греческой, 58", - говорится в сообщении на странице Facebook одесской ячейки партии "Свобода", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
В отделении партии отметили, что летом 2016 года Гришаева нарушила порядок пересечения государственной границы Украины, заехав на территорию оккупированного Крыма с территории соседней России.
Сообщается, что в оккупированном Крыму актриса также посетила детский лагерь "Артек", где приняла участие в открытии фестиваля детских фильмов.
Нонна Гришаева находится в базе лиц украинского сайта "Миротворец".
На официальных ресурсах СБУ и Госпогранслужбы Украине нет комментариев относительно заявлений ВО "Свобода".
В открытых источниках нет комментариев Гришаевой по поводу сложившейся ситуации.
Госпогранслужба Украины с начала года запретила въезд в страну 70 артистам, в том числе тем, кто в обход украинского законодательства посетил оккупированный Россией Крым, сообщили в украинском ведомстве 4 июля.
Иностранные артисты, приезжая с гастролями в оккупированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на оккупированной территории или высказались в поддержку российской оккупации Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.
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"закон суров - но это закон !!!!"
Надо было в Крым ехать через Перекоп или Чонгар
проблем бы не было
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Всем "деятелям культуры " из россии пора определиться
Либо летаем в Крым(нарушая украинские законы)
Либо ездим на гастроли в Украину
Либо - Либо
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Крутая отмаза, это как например, - я не виноват что я ограбил банк, их охранник вышел на перекур у него и спрашивайте. Думать не пробовал?
Крым територия Украины - вьезд через територию Украины. Иначе - запрет вьезда. Все.
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Мда.
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Вьезд разрешен через официальные пункты пропуска государства Украина,все. В керчи, симфере, нет украинских пограничников, потому как керчь и симфер, захвачены окупантами.
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А кацапка - виновата, за незаконное посещение Крыма , хотя бы , в обход украинской границы.
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Матиос о прокуроре-коррупционере Кулике: ничтожество, но профессионал
Матиос о прокуроре-коррупционере Кулике: ничтожество, но профессионалПодозреваемого в незаконном обогащении взяли в военную прокуратуру, потому что он согласился поехать в зону АТО простым следователем.Главный военный прокурор Анатолий Матиос считает бывшего прокурора сил АТО Константина Кулика ничтожеством, однако при этом называет его профессионалом.Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.В частности, Матиос отметил, что моральные принципы Кулика являются ничтожными, однако, по его мнению, экс-прокурор сил АТО довольно грамотный человек - "один из немногих, кто очень грамотный".Матиос также рассказал, как Кулик стал прокурором сил АТО.Читайте также: Матиос объяснил, зачем нужно засекречивать декларации 72-х военных прокуроровПо его словам, в 2014 году, когда была создана военная прокуратура, надо было заполнить штат. В зону АТО ехали только по собственному рапорту. Кулик же сам вызвался отправиться на Донбасс простым следователем, хотя имел право не пойти, так как у него есть четверо детей.Также Матиос заявил, что на момент принятия Кулика в военную прокуратуру знал, что тот является кумом убитого в 2016 году в РФ руководителя "Оплота" Евгения Жилина."Он написал все эти данные, проверяла внутренняя безопасность - они принимают решение перед назначением и дают согласие. Я всегда работаю с коллективом, который есть, я никого за собой не вожу", - заявил он.https://antikor.com.ua/articles/180048-matios_o_prokurore-korruptsionere_kulike_nichtohestvo_no_professional
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В частности, изданию КП.ru он сообщил, что актриса "и выйдет на сцену, и отметит день рождения". "И выйдет, и отметит! Все будет хорошо! Угрозы? Ну и что! Мы не обсуждаем эти вещи вообще ни в каком ракурсе. Как будет, так будет. На все воля Божья!" - заявил он. "
СБУ!!! ОСТАНОВИТЕ КАЦАПСКУЮ НЕЧИСТЬ!
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Обязательно! Пока будут готовить документы на депортацию у нее будет свободное время. и выйдет на перрон, и отметит день рождения
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