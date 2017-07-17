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Все про:запрет (1208) нон грата (325) Одесса (5738) СБУ (14606) Свобода (3035) актриса (3)

 "Свобода" призывает СБУ отреагировать на приезд в Одессу российской актрисы Гришаевой, которая посещала оккупированный Крым. ФОТО

Одесское отделение Всеукраинского объединения "Свобода" 15 июля направило обращение к главе Службы безопасности Украины, а также к главе Государственной пограничной службы с требованием отреагировать на запланированный визит в Одессу российской актрисы Нонны Гришаевой.

"На 21 июля этого года анонсирован прощальный спектакль "Варшавская мелодия" с участием Гришаевой. Спектакль должен состояться в Одесском театре юного зрителя им. Юрия Олешы, что на улице Греческой, 58", - говорится в сообщении на странице Facebook одесской ячейки партии "Свобода", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.


Свобода призывает СБУ отреагировать на приезд в Одессу российской актрисы Гришаевой, которая посещала оккупированный Крым 01

В отделении партии отметили, что летом 2016 года Гришаева нарушила порядок пересечения государственной границы Украины, заехав на территорию оккупированного Крыма с территории соседней России.


Свобода призывает СБУ отреагировать на приезд в Одессу российской актрисы Гришаевой, которая посещала оккупированный Крым 02


Сообщается, что в оккупированном Крыму актриса также посетила детский лагерь "Артек", где приняла участие в открытии фестиваля детских фильмов.

Нонна Гришаева находится в базе лиц украинского сайта "Миротворец".


Свобода призывает СБУ отреагировать на приезд в Одессу российской актрисы Гришаевой, которая посещала оккупированный Крым 03


На официальных ресурсах СБУ и Госпогранслужбы Украине нет комментариев относительно заявлений ВО "Свобода".

В открытых источниках нет комментариев Гришаевой по поводу сложившейся ситуации.

Госпогранслужба Украины с начала года запретила въезд в страну 70 артистам, в том числе тем, кто в обход украинского законодательства посетил оккупированный Россией Крым, сообщили в украинском ведомстве 4 июля.

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Иностранные артисты, приезжая с гастролями в оккупированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на оккупированной территории или высказались в поддержку российской оккупации Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.
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Вопрос кто ходит на концерты этого дерьма?
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СБУ не до таких мелочей,она занята финансовыми вопросами ,что бы автопарк обновить
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Еще есть время среагировать и не опозориться.
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- Привет 5-й окружной конференции женщин и девушек (с)
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Пусть приезжает. Этот ее день рождения будет незабываем!
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в последней фразе - пикантная недосказанность ггг
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Опять реакция только на критику в сетях будет .
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Вряд ли , думаю что и Кириленко "руку приложит" чтобы выдворили на ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ...
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Нонна конечно не ватница
"закон суров - но это закон !!!!"
Надо было в Крым ехать через Перекоп или Чонгар
проблем бы не было
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нy не знаю
Всем "деятелям культуры " из россии пора определиться
Либо летаем в Крым(нарушая украинские законы)
Либо ездим на гастроли в Украину
Либо - Либо
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Замість в Європу трамвай під гармошку Найєма їде в Росію.
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Может ее лучше арестовать обвинить в терроризме и посадить на 20 лет а потом обменять на Сенцова?
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Эх, как бы хотелось!.. Но, к сожалению, "ЦэЕвропа" не позволяет применять к ним их же методы.
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Ну что ж,наверное так надо,вероятно это поможет вернуть Крым.
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Надо соблюдать Законы. В том числе и Международные. Тогда не надо будет ничего возвращать и быть наказанными за нарушения. Или ты против?
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все, кто попадает в мордор заражаются оленизмом и стают ватными и винторогими....жаль...
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Кацапка не виновата. Ее пропустили? Вот и спрашивайте с тех, кто пропустил. А заодно задумайтесь, почему в Одессе есть спрос на кацапщину.
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Ага, "Не винаватая я они сами меня пустили." Да?
Крутая отмаза, это как например, - я не виноват что я ограбил банк, их охранник вышел на перекур у него и спрашивайте. Думать не пробовал?
Крым територия Украины - вьезд через територию Украины. Иначе - запрет вьезда. Все.
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Ну так надо организовать нормально этот въезд. Где рейсы Борисполь-Симферополь? Где поезда? Уверен почти никто бы из артистов тогда закон не нарушал.
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Что Вас смущает? В Крым въезд разрешён? Да. Почему нельзя создать нормальные условия для людей? Что за азиатчина (в плохом смысле).
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Кто должен создать Украина? Как? Или отправить самолет с Борисполя, по твоей логике, в Симфер со 150 потенциальными заложниками и фактически признать что мы признаем Крым територией козлостана?
Вьезд разрешен через официальные пункты пропуска государства Украина,все. В керчи, симфере, нет украинских пограничников, потому как керчь и симфер, захвачены окупантами.
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Чего признать, кого Вы лечите? Крым это Украина? Симферополь - Украина? Значит туда должны быть рейсы из Киева.
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Ты читай внимательно , никто еще кацапку не пропускал, "свобода" просит запретить въезд.
А кацапка - виновата, за незаконное посещение Крыма , хотя бы , в обход украинской границы.
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Ее еще не пропустили. Она только собирается ехать.
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чому ж вони постійно до нас до фашистів їздють бабки заробляти?
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Для Нонночки закон нужно временно отменить, уедет - снова ввести.
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У меня такое впечатление что касабские артисты специально провоцируют украинскую сторону , приезжая в Украину на гастроли , обязательно посетив перед этим Крым незаконным способом .! Ведь прекрасно понимаю чем это закончится но всё равно нагло и упорно делают своё . !! .
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створюють прицендет, що ботом можна було давати інтервю на тему "звєрства крававай хунти супротів руская культури"
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Она еще и ватных вакханалиях на рос ТВ участвует.
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Дать билет до Конотопа, а дальше по накатанной и опробированной схеме. Лолита в курсе.
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.пан Матіоз майбуть не в курсі що "КОРОЛЯ ИГРАЕТ СВИТА..."..
Матиос о прокуроре-коррупционере Кулике: ничтожество, но профессионал"Свобода" призывает СБУ отреагировать на приезд в Одессу российской актрисы Гришаевой, которая посещала оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 2278
Матиос о прокуроре-коррупционере Кулике: ничтожество, но профессионалПодозреваемого в незаконном обогащении взяли в военную прокуратуру, потому что он согласился поехать в зону АТО простым следователем.Главный военный прокурор Анатолий Матиос считает бывшего прокурора сил АТО Константина Кулика ничтожеством, однако при этом называет его профессионалом.Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.В частности, Матиос отметил, что моральные принципы Кулика являются ничтожными, однако, по его мнению, экс-прокурор сил АТО довольно грамотный человек - "один из немногих, кто очень грамотный".Матиос также рассказал, как Кулик стал прокурором сил АТО.Читайте также: Матиос объяснил, зачем нужно засекречивать декларации 72-х военных прокуроровПо его словам, в 2014 году, когда была создана военная прокуратура, надо было заполнить штат. В зону АТО ехали только по собственному рапорту. Кулик же сам вызвался отправиться на Донбасс простым следователем, хотя имел право не пойти, так как у него есть четверо детей.Также Матиос заявил, что на момент принятия Кулика в военную прокуратуру знал, что тот является кумом убитого в 2016 году в РФ руководителя "Оплота" Евгения Жилина."Он написал все эти данные, проверяла внутренняя безопасность - они принимают решение перед назначением и дают согласие. Я всегда работаю с коллективом, который есть, я никого за собой не вожу", - заявил он.https://antikor.com.ua/articles/180048-matios_o_prokurore-korruptsionere_kulike_nichtohestvo_no_professional
...
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Что же их всех так в Одессу тянет? Наверняка дело не только в гонорарах. Скорее всего ФСБешные заморочки, мол видите, дорогие одесситы, до чего ваша хунта культуру довела, артистов обижают.
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"..Впрочем, артистка, судя по всему, не верит в серьезность ситуации и собирается в Украину, несмотря на предупреждения. Это подтверждает и ее муж, Александр Нестеров.
В частности, изданию КП.ru он сообщил, что актриса "и выйдет на сцену, и отметит день рождения". "И выйдет, и отметит! Все будет хорошо! Угрозы? Ну и что! Мы не обсуждаем эти вещи вообще ни в каком ракурсе. Как будет, так будет. На все воля Божья!" - заявил он. "

СБУ!!! ОСТАНОВИТЕ КАЦАПСКУЮ НЕЧИСТЬ!
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провокаторі привезут с собой ГАВнюз и прямом єфире будут зверства фОшиздов" стримить...
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Хороший лозунг .. Если бы ваш призыв ещё и был услышан СБУ . !
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... "и выйдет на сцену, и отметит день рождения".
Обязательно! Пока будут готовить документы на депортацию у нее будет свободное время. и выйдет на перрон, и отметит день рождения
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Кто думает, что кацапские лицедеи сюда просто так с Мокши едут, тот глубоко ошибается, они бабки зарабатывают, здесь у них не кислый рынок, это- раз. Следуя заветам Хуйла, пропагандируют "руSSьге мир", это-два. Создают прицидент для обвинения Украины в выборочности запрета на въезд той калеченой кацапки на Евровидение.
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Я так понимаю, что сбу уже похер, кто там едет, а кто нет)))))
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Свобода" призывает СБУ отреагировать на приезд в Одессу российской актрисы Гришаевой, которая посещала оккупированный Крым. ФОТО
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