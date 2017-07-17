 Украина передала Италии создателя крупнейшей схемы по отмыванию денег Никосию, - Луценко. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на Facebook.
"Злоумышленник украл у итальянцев сотни миллионов евро и много лет скрывался в разных странах мира. Весной этого года по результатам хорошо спланированной операции был задержан СБ Украины. Благодаря профессиональной и добросовестной работе ГПУ и МВД процедура экстрадиции Никосии была завершена за три месяца, и сегодня в сопровождении итальянской полиции правонарушитель отправился на родину, где вскоре предстанет перед судом", - пишет он.
"После передачи Италии похищенных произведений искусства данное событие стало очередным шагом к укреплению украино-итальянского сотрудничества между правоохранительными органами и дает основания рассчитывать на конструктивную позицию Италии по делу Виталия Маркива", - добавил генпрокурор.
(Фото со страницы Юрій Луценко)
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