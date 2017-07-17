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Все про:Италия (831) Луценко (7046) отмывание денег (157) экстрадиция (294)

 Украина передала Италии создателя крупнейшей схемы по отмыванию денег Никосию, - Луценко. ФОТО

Украинские правоохранители передали итальянским коллегам Джузеппе Дональдо Никосию - создателя одной из самых масштабных в истории Италии схем по отмыванию денег.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на Facebook.

"Злоумышленник украл у итальянцев сотни миллионов евро и много лет скрывался в разных странах мира. Весной этого года по результатам хорошо спланированной операции был задержан СБ Украины. Благодаря профессиональной и добросовестной работе ГПУ и МВД процедура экстрадиции Никосии была завершена за три месяца, и сегодня в сопровождении итальянской полиции правонарушитель отправился на родину, где вскоре предстанет перед судом", - пишет он.

"После передачи Италии похищенных произведений искусства данное событие стало очередным шагом к укреплению украино-итальянского сотрудничества между правоохранительными органами и дает основания рассчитывать на конструктивную позицию Италии по делу Виталия Маркива", - добавил генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Геращенко о задержании Маркива: "Это попытка российских спецслужб создать негативный имидж Украины в Италии"

Украина передала Италии создателя крупнейшей схемы по отмыванию денег Никосию, - Луценко 01

(Фото со страницы Юрій Луценко)
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Вдогонку к посту про "ты собирательный образ, "работаете" кучей" оставлю здесь свежую фотку, раз уж на ФБ бан перманент от русни.
Я = НЕ "собирательный образ":
Украина передала Италии создателя крупнейшей схемы по отмыванию денег Никосию, - Луценко - Цензор.НЕТ 2767
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PS. Порхососы. Я вам фото, а вы в ответ "а ты докажи" путинское, да?
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«Коли я був у розшуку Інтерполу, ми таємно зустрічались на узбережжі Італії» - Арсен Аваков про Портникова
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итальянская Коза Ностра родилась раньше Украины и Христа
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В італійських тюрмах теж процвітає гомосексуалізм? )
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"дает основания рассчитывать на конструктивную позицию Италии по делу Виталия Маркива Источник: https://censor.net.ua/p448044" - типа размен устроили!!
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Вот именно, что размен, а не расчет на судопроизводство в типа демократической стране.
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"После передачи Италии похищенных произведений искусства данное событие стало очередным шагом к укреплению украино-итальянского сотрудничества между правоохранительными органами и дает основания рассчитывать на конструктивную позицию Италии по делу Виталия Маркива", - не отдадут вам Маркива, там россияне итальянцам заплатили за раскрутку этого дела.
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Ведь Маркив- это заложник. А мы им отдали преступника...как-то не адекватный обмен....
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Цензор.НЕТФотоОбществоУкраина передала Италии создателя крупнейшей схемы по отмыванию денег Никосию, - Луценко. ФОТО
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