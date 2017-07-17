 Мотоциклист в Киеве влетел в отбойник, погубив себя и пассажирку. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Еспресо", инцидент произошел на ул. Борщаговской в Соломенском районе около 18:30.
Водитель Кawasaki ZX14R ехал с пассажиркой. В результате столкновения они погибли.
От удара тело водителя разорвало и разбросало на расстояние в 100 м.
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