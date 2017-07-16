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 "Качиньский, помни - ты не Янукович, тебе некуда бежать": в Польше провели акции против судебной реформы. ФОТОрепортаж

В Варшаве под зданием парламента прошла многотысячная антиправительственная манифестация против действий правящей партии “Право и Справедливость” (PiS), направленных на быстрые изменения законов о функционировании судебной системы страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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В протесте под названием "Это не конец! Остановим государственный переворот" организованном Комитетом защиты демократии (KOD), принимают участие политики и активисты нескольких оппозиционных партий, в частности, крупнейшей оппозиционной "Гражданской платформы" (РО) и партий"Современная" (.N), "Вместе", представители многих общественных организаций.

"Любая диктатура заканчивается террором. Если кому-то кажется, что это его не касается, то он сильно ошибается... А Ярославу Качиньскому, которого я к сожалению знаю 40 лет, хочу сказать следующее: Ярек, как писал один поэт, "будут записаны действия и разговоры". Помни об одном факте: ты не Янукович, тебе некуда бежать, помни об этом",- заявил лидер KOD Кшиштоф Лозинский.

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Один из бывших лидеров "Солидарности" Владислав Фрасынюк во время выступления заявил, что Качиньский - это "диктатор и человек, который наплевала на своего брата, "Солидарность" Леха Валенсу и польское общество".

Перед участниками манифестации выступили также экс-министр финансов, бывший глава Нацбанка Польши Лешек Бальцерович, лидеры "Гражданской платформы" и много других политических и общественных деятелей.

Люди, которые держат флаги Польши, ЕС, партий и организаций, скандируют "Свобода, равенство, демократия". Люди также идут с разнообразным транспарантами, например: "Поддерживаем судей", "Качизм как фашизм уничтожает Польшу" и много других.

Похожие манифестации проходят также в других городах Польши, в частности в Кракове, Щецине, Катовицах и т. д.

Качиньский, помни - ты не Янукович, тебе некуда бежать: в Польше провели акции против судебной реформы 01

Качиньский, помни - ты не Янукович, тебе некуда бежать: в Польше провели акции против судебной реформы 02

Качиньский, помни - ты не Янукович, тебе некуда бежать: в Польше провели акции против судебной реформы 03

Качиньский, помни - ты не Янукович, тебе некуда бежать: в Польше провели акции против судебной реформы 04

Качиньский, помни - ты не Янукович, тебе некуда бежать: в Польше провели акции против судебной реформы 05

Качиньский, помни - ты не Янукович, тебе некуда бежать: в Польше провели акции против судебной реформы 06

Качиньский, помни - ты не Янукович, тебе некуда бежать: в Польше провели акции против судебной реформы 07

Качиньский, помни - ты не Янукович, тебе некуда бежать: в Польше провели акции против судебной реформы 08



Как сообщалось ранее, на минувшей неделе правящая партия зарегистрировала в Сейме, а Сейм и Сенат РП большинством голосов PiS положительно проголосовали за законы о Национальном совете судопроизводства, судах общей юрисдикции. Планируется также внести изменения в закон о Верховном суде Польши.

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Планы изменений в судебной системе вызвали негодование оппозиционных сил. Многие представители судебной ветви власти Польши подчеркивают, что это является попыткой изменить устройство страны и полностью подчинить себе судебную ветвь власти. Свое беспокойство по этому поводу уже высказали Европарламент и Еврокомиссия, которая на следующей неделе отдельным пунктом планирует рассмотреть ситуацию в Польше в рамках процедуры соблюдения страной принципа верховенства права. В то же время, лидер PiS Ярослав Качиньский подчеркнул, что нет никаких причин считать, что в Польше нарушаются демократические права. В то же время он заявил, что судебная система Польши находится в моральном и профессиональном упадке и нуждается в глубоком реформировании.
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Как некуда? Мы примем. У нас как раз нехватка корупционеров с Европаспортами! Назначим его каким нибудь министром, или главой Гос.корпорации, ну где побольше можно пиз.дить.
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежом"Качиньский, помни - ты не Янукович, тебе некуда бежать": в Польше провели акции против судебной реформы. ФОТОрепортаж
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