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 Общество
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Все про:Волынь (615) граница (3085) контрабанда (1956) сигареты (656)

 Трое жителей Волыни с 6 тыс. пачек сигарет задержаны у польской границы. ФОТО

В Волынской области, у границы с Польшей, задержаны местные жители, пытавшиеся незаконно переправить сигареты в соседнюю страну.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, пограничники отдела "Высоцк" около 23:00 с помощью тепловизора заметили нескольких лиц, которые шли с пакетами в сторону государственной границы. Нарушителей задержали за 100 метров от границы. Еще одного их сообщника удалось отыскать с помощью служебной собаки.

Жители приграничного Любомля несли 12 ящиков сигарет и уже развернутую резиновую лодку, на которой и планировали переправить товар через Западный Буг. У них изъято 6 тыс. пачек безакцизных сигарет.

В отношении мужчин будут направлены в суд административные документы о привлечении их к ответственности за нарушение пограничного законодательства. Один из них задержан уже второй раз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 101 ящик сигарет без акцизных марок изъят у границы на Буковине. ВИДЕО

Трое жителей Волыни с 6 тыс. пачек сигарет задержаны у польской границы 01Трое жителей Волыни с 6 тыс. пачек сигарет задержаны у польской границы 02

(Фото Госпогранслужбы)
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курево это яд. курево это наркотик. капля никотина убивает лошадь. минздрав предупредил. кто не спрятался минздрав ни виноват. мы идем к вам...
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Ти бачиш, які сволочі? Не хочуть працювати за 3000 гривень на місяць ! )))
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Якби пофартило, з цієї ходки вони мали б 10000 євро.
Цікаво, яку зарплату ви пропонуєте дати цим нужденним, щоб вони через кордон не лазили?
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Пацаны, треба краще маскуватись, -вас спалили "тєпловізором".
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Треба екрніровать себе срібною фолією , а щоб не одбліскувало мазать кізяком що і від собаки допоможе
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Так от они какие расхитители государственного добра в крупных масштабах. Целых четыре торбы сигарет. Нет чтобы лес вырезать и целыми ешелонами за бугор или на окупированную территорию отправлять...
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Может ребята хотели просто покурить у границы,их же не поймали в лодке.Какой вред они наносят Украине,когда продают сигареты полякам-загадка.
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За вред их бы не трогали, может даже ордена дали бы. Пацаны валюту зарабатывают, пока некоторые ее в офшоры упаковывают.
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они пользу приносят. но не платят налоги. если их заплатить кто то с кабмина еще себе купит квартиру и главный налоговик новую яхту.
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Говорят, что пограничники , чтобы собаки лучше искали сигареты, учат их курить... Правда, волыняки?
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угу, а что бы оружие искали, учат собак стрелять

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100-120 грн пачка хреновых сигарет, во все тяжкие пускаются ради наживы))
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Этих всех в диверсионные группы, в спецназ. Пущай по тылам противника рыскают, а тех кого с аквалангом поймают - в морпех. А че, я бы сделал так поймали - вперед на контракт, три года, а нет, в тюрьму, на семь.
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ЗЛОЧИНА ВЛАДА ПРИ ЯНУКОВІЧУ БУЛО ЛУЧШЕ ХУНТА
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Цензор.НЕТФотоОбществоТрое жителей Волыни с 6 тыс. пачек сигарет задержаны у польской границы. ФОТО
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