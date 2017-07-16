 Трое жителей Волыни с 6 тыс. пачек сигарет задержаны у польской границы. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, пограничники отдела "Высоцк" около 23:00 с помощью тепловизора заметили нескольких лиц, которые шли с пакетами в сторону государственной границы. Нарушителей задержали за 100 метров от границы. Еще одного их сообщника удалось отыскать с помощью служебной собаки.
Жители приграничного Любомля несли 12 ящиков сигарет и уже развернутую резиновую лодку, на которой и планировали переправить товар через Западный Буг. У них изъято 6 тыс. пачек безакцизных сигарет.
В отношении мужчин будут направлены в суд административные документы о привлечении их к ответственности за нарушение пограничного законодательства. Один из них задержан уже второй раз.
(Фото Госпогранслужбы)
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Цікаво, яку зарплату ви пропонуєте дати цим нужденним, щоб вони через кордон не лазили?
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