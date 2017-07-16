 Террористы обстреляли Широкино и Лебединское из САУ. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, командир батальона отдельной мотопехотной бригады "Каскад" рассказал, что утренние обстрелы боевики вели из 122-мм самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" из района оккупированной Саханки. Около 20 снарядов упали у поселка Лебединское. По его словам, наемники огонь вели профессионально: снаряды ложились друг возле друга.
Никто из бойцов и гражданских не пострадал.
"Днем они открывают огонь по нашим позициям из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов. Также появился снайпер, который периодически надоедает нашим бойцам. Они провоцируют нас на нарушение договоренностей и чтобы мы открывали ответный огонь. Когда есть прямая угроза жизни и здоровью военнослужащих, мы отвечаем огнем из стрелкового оружия, огнем из гранатометов", - сказал солдат.
"Если мы не открываем огонь, пусть наемники не думают, что мы покинули позиции. Мы придерживаемся перемирия. Мы никуда не ушли, мы на своей земле, и у нас есть чем дать достойный отпор врагу, а настроение у бойцов бодрое", - добавил командир батальона.
(Фото штаба АТО)
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