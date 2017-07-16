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Все про:Львов (3602) пожар (3342) ГСЧС (1182)

 В центре Львова горит жилой дом. ФОТОрепортаж

пожар

Во Львове произошел пожар в жилом доме. Тушение продолжается.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, в доме на проспекте Свободы, 31 в центре города случилось возгорание на 2-м, 3-м этаже и чердаке. Для тушения прибыли 9 единиц спецтехники и 7 пожарно-спасательных отделений.

В 17:02 пожар локализован.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасатели тушат пожар в лесу на Херсонщине. ФОТО

В центре Львова горит жилой дом 01В центре Львова горит жилой дом 02В центре Львова горит жилой дом 03

(Фото Главного управления ГСЧС во Львовской области)
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какая разница как называется объект поклонения? что перун, что иисус, что иегова, что макаронный монстр - все один хрен.
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И что с того? Это запрещено?
Причем тут "Фейк на 50%.". Кто-то отрицал, что в войсках есть люди старой религии?
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Якщо в історичному кварталі- сам себе підпалив...
ПО ОДЄССІ знаю та ХЄРсонє...
Вибачаюсь за .. самі зрозуміли, ПАНСТВО..
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"От невежества восторг. От цинизма - тон и торг"
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