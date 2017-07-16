 В центре Львова горит жилой дом. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, в доме на проспекте Свободы, 31 в центре города случилось возгорание на 2-м, 3-м этаже и чердаке. Для тушения прибыли 9 единиц спецтехники и 7 пожарно-спасательных отделений.
В 17:02 пожар локализован.
(Фото Главного управления ГСЧС во Львовской области)
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https://lenta.ru/news/2017/07/16/perun/
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http://korrespondent.net/ukraine/3700687-azov-postavyl-v-maryupole-ydol-peruna
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Причем тут "Фейк на 50%.". Кто-то отрицал, что в войсках есть люди старой религии?
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ПО ОДЄССІ знаю та ХЄРсонє...
Вибачаюсь за .. самі зрозуміли, ПАНСТВО..
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