 Задержан пьяный водитель, сбивший женщину на курорте в Донецкой области. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в поселке Урзуф водитель, двигаясь на большой скорости, едва не сбил людей, которые шли по обочине дороги, и наехал на 38-летнюю женщину. Пострадавшая доставлена в больницу.
Водитель скрылся с места ДТП.
Полицейские опросили свидетелей и отправились на розыск машины. Через 10 минут автомобиль был найден. Владелец пытался закрыть его во дворе дома, но, увидев правоохранителей, спрятался в огороде. Правонарушителем оказался 55-летний местный житель.
Мужчина был осмотрен в медицинском учреждении. Согласно заключению медиков, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).
(Фото полиции Донецкой области)
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У таких, как vad, в донецкой области сплошная АТО.
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Водителя немедленно отпустить и компенсировать ему моральный ущерб за счет пострадавшей . А чем он хуже депутатов
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