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 Задержан пьяный водитель, сбивший женщину на курорте в Донецкой области. ФОТОрепортаж

В Донецкой области пьяный водитель сбил женщину и пытался скрыться. Злоумышленник задержан.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в поселке Урзуф водитель, двигаясь на большой скорости, едва не сбил людей, которые шли по обочине дороги, и наехал на 38-летнюю женщину. Пострадавшая доставлена ​​в больницу.

Водитель скрылся с места ДТП.

Полицейские опросили свидетелей и отправились на розыск машины. Через 10 минут автомобиль был найден. Владелец пытался закрыть его во дворе дома, но, увидев правоохранителей, спрятался в огороде. Правонарушителем оказался 55-летний местный житель.

Мужчина был осмотрен в медицинском учреждении. Согласно заключению медиков, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пьяный водитель сбил насмерть двух человек в Виннице и скрылся, - полиция. ФОТО

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(Фото полиции Донецкой области)
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"на курорте в Донецкой области"___________?????????????
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В Донецкой области курортов много,что тебя так удивило?
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Побережье Азовского моря,Ялта,Урзуф,Ярьевка,в Ялте лечебные грязи,Славкурорт в Славянске,с солеными озерами,на лечение приезжали со всего мира,Святогорск Донецкая Швейцария,меловые горы,река,Щурово,там порядка 140 пансионатов,сосновый лес,река.
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И еще,в ДурНР,остался единственный курорт,Седово,возле границы с кацапами на Азовском море.
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Это был политический стёб...
У таких, как vad, в донецкой области сплошная АТО.
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"сосновый лес,река."________________НИ О ЧЕМ! в любом селе...сосновый лес река!
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А что есть курорт? И где в Украине такие находятся?
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ну у нас в кривбассе их навалом...заброшенные карьеры, две(!) реки...
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Посмотрел Щурово , непохоже на заброшенный карьер , красиво
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Это Голубые озера,затопленные бывшие песчаные карьеры,это не совсем Щурово,но к нему относится.
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Сам когда то был удивлен , когда узнал про леса в Донецкой области .
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ни о чем это твой ник.Азовское море видел небось только по телеку . А камбалу и Шахмаю даже в глаза не видел не то что пробовал.
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1 рік позбавлення прав за керування у п'яному стані - це безкарність
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" В Донецкой области пьяный водитель сбил женщину и пытался скрыться. Злоумышленник задержан "

Водителя немедленно отпустить и компенсировать ему моральный ущерб за счет пострадавшей . А чем он хуже депутатов
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Жабы живут только в экологически чистых местах.
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Жабы , раки , аисты это все показатели хорошей экологии .
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗадержан пьяный водитель, сбивший женщину на курорте в Донецкой области. ФОТОрепортаж
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