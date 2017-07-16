EN|RU|UK
Темы дня: Суд над Добкиным Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Общество
  8612  251
Все про:рекорд (232) сельское хозяйство (219) Херсонщина (716) Шевченко Тарас (264)

 Украинские ученые вырастили рисовый портрет Тараса Шевченко, который видно из космоса. ФОТО

Селекционеры из Института риса НААН Украины вырастили на поле в Херсонской области гигантский портрет Тараса Шевченко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала на своей странице в Facebook представитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

Смотрите также: "Обязан ему тем, что живу в независимой Украине", - 90-летний житель Черкасщины за свои деньги установил памятник Шевченко. ВИДЕО

Площадь портрета составляет 1370 кв.м. Изображение создали, вырастив рис с черными листьями на зеленом поле.

Ветрова сообщила, что портрет попал в Национальный реестр рекордов, а изображение Кобзаря видно из космоса.

"Нас поразила точность передачи всех штрихов портрета. Это новый рекорд Украины в категории "Наука и технологии", - отметила Ветрова.

Украинские ученые вырастили рисовый портрет Тараса Шевченко, который видно из космоса 01

Украинские ученые вырастили рисовый портрет Тараса Шевченко, который видно из космоса 02
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
А я другое "хи-хи" добавлю:
Магазин в России. Покупательница: "Послушайте, я купила сегодня беларусскую картошку, чеснок - из Египта, клубнику - из Испании, оливки - из Португалии, курицу - из Израиля... У нас в России что-нибудь растёт, кроме цен?.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
курицу - из Израиля...
========

Картошки из Беларуси в РФ давно нет. Соей перебор.

Чеснок - Россия/Китай.
Клубника сейчас - Россия.
Оливки всегда - Греция.
Насчет курицы из Израиля - "Мадам/мсье: бред хорош, но в меру!"Украинские ученые вырастили рисовый портрет Тараса Шевченко, который видно из космоса - Цензор.НЕТ 1839
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почему, в описании типо "российской действительности" от украинского Антипа, я должен верить ему, а не своим глазам?
В последнем моем чисто продуктовом чеке на 4 759 руб. из импортного - только лук-порей (Израиль), базилик фиолетовый (Израиль), чернила каракатицы (Испания).
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Вопрос к украинским "супутныкам" )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Такие вопросы лучше расеянским спутникам задавать .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а шо такое..расиянские когда падать прекратят..безобразие просто!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Леонид Самуэльевич))) Говорят где-то плавает в тихом океане не долетевшие до космоса знамя победы!
 показать весь комментарий
Ответить
 
мда
только черти могут обсирать работу, а люди потрудились
ниодно писдяче чмо не вникло
не прониклись идеей....
это не просто от нечего делать
это искуство
помимо основной работы, дать еще людям позитива)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я вот поспрашивал.. нас таких писдячих чмов 6 подъездов..и шо делать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Украина из космоса

Житель с. Острыня на Ивано-Франковщине, 90-летний ветеран УПА Анастасий Козак выложил из белого камня трезубец, который можно увидеть на Google Maps. Таким образом боец УПА решил почтить память своих товарищей, погибших за Украину.

Ветеран в течение нескольких месяцев носил камни на гору, вырубал ненужный кустарник, который заграждал бы произведение от глаз людских, и даже высадил на холме ели и туи. Сегодня он регулярно ходит на гору и поливает их.

Месторасположение герба Украины выбрано необычно удачно, благодаря открытой местности трезубец хорошо узнаваем и с воздуха, и с трассы "Ивано-Франковск-Киев".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Умничка какой! Это же надо! Какие у нас люди творческие и трудолюбивые. Это представьте количество камней, чтобы его с неба видно было! И учтите возраст дедулечки - 90 лет!!!! Я в шоке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да, выращивать портреты - это главная задача ученых...
Показуха и блеф идет от однотуровой власти, ей пытаются подыгрывать и некоторые "ученые"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мальчик, спроси у своей мамы зачем она нарожала дебилов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Якутский петух из навоза будет хорошим удобрением для украинского риса.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
я больше скажу..науки в Украине нет как таковой..все продается и покупается..с подачи министерства...это бизнес..а вот такая показуха - это именно за что погладят и может деньжат подбросят..ничего общего с патриотизмом это общего не имеет)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Выгоревшую территорию Сибири. Эти придурки купили у американцев какую-то систему нефтепровода, по своей "рукожопости" так собрали, что произошёл "сбой" системы. В результате выгорела такая территория, что по уровню ущерба сравнима с Чернобыльской катастрофой... Вот эта "плешь" из космоса, на территории Западной Сибири, и видна...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Видно - то из космоса . Кто на него смотреть будет ? Зачем старались ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
хто хто.. кацапи, сер...вони ж літають..і регочуть потім
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
а этих рисоводов в три шеи гнать..уверен, Тарас Григорович цього б не хотів..не за рис він неньку любив
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Это гой еси украинская аграрная наука.....
дебилы....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цікаво, як би на це Шевченко подивився та оцінив особисто, вставши з могили.....Звичайно, нинішній стан українського народу - це не кріпачина, але ж нормальним його також не назвеш, якщо пенсіонерів на виживання пустили, населення катастрофічно зменшується, кваліфікована робоча сила втікає з держави....На майдані обіцяли процвітання, а замість цього ростуть ціни.
 показать весь комментарий
Ответить
 
та я вже питав..і всі падріоди пишуть так надо..ето як клумба..а кацапи в космосє на нєйо смотрят
 показать весь комментарий
Ответить
 
/// GayParade ///
Читал ваши коменты, и вот что я вам скажу...
Чтобы не задавать глупые вопросы по этой теме (а судя по количеству постов - она вас торкнула) - посмотрите видео-репортаж!!!!
Я смотрел - там есть все ответы, и на ваши вопросы тоже...
 показать весь комментарий
Ответить
 
я задал всего 1 вопрос..и ответа не получил..и скорее всего не получу..потому что смотреть на єтот совковий имбєцилізм у меня нєт жєланія)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это наши хвашистско-бЕндеровские забавы: на мирном поле выращивать рис на уровне искусства. "Прекрасным и утонченным" русскомировцам нас не понять: у них в почете то, что ниже пояса или продукты из того, что ниже пояса... А сколько всего из этих продуктов можно изваять...
 показать весь комментарий
Ответить
 
судячи по цінам я думав шо рис в нас вже не росте і ми його купуємо десь на Таїті...а тут ціле поле та ще й з портретом..може то за портрети такий процент?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Из "Института риса НААН Украины"...? Это котораяя НААН - национальной академии аграрных наук..?
Это то заведение, где пропало свыше 600 тысяч гектаров государственной земли, о чем заявлял министр сельского хозяйства. Позаявлял-позаявлял, и перестал... Наверное, потому, что эти гектарчики приносят свыше 10 миллиардов гривень ежегодно... Кому-то в карман, но не государству.
Почему-бы портреты не сеять...
"Заговорил о патриотизме. Как видно, украсть что-то хочет..."
Михаил Салтыков-Щедрин
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Это, по всей видимости, все, на что способна украинская наука...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кацап, это тебя не касается. Иди коровьи лепешки метай.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ты знаешь, дурачок польский, ты мне напомнил анекдот: "коробка квадратная, значит, в ней что-то круглое. круглое - значит, апельсин")))) У тебя так же с логикой. Мозг совсем не слагает разные вводные данные в один вывод!
 показать весь комментарий
Ответить
 
у кацапов всє дурачкі..вєлікій народ..только нікто об етом нє знаєт =)
 показать весь комментарий
Ответить
 
ми єщьо путіна із гавна лєпіть нє научілісь..отстайом
 показать весь комментарий
Ответить
 
Можно, конечно, долго смеяться, но это события РАВНОЗНАЧНЫЕ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
єх ти, вот ти сєйчас путіну прямо в морду плюнул... РАВНОЗНАЧНИЄ...протів народа нє попрьош..ілі ти нє с народом?
 показать весь комментарий
Ответить
 
если бы такой же из гречки - кандидатов в куда угодно, мона было бы трольнуть ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
ти диви...знову мене "учьониє" здивували...то груповий портрет пєцанутих
чекати лише наступного року?білетами на орбіту хто гендлює?
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТФотоОбществоУкраинские ученые вырастили рисовый портрет Тараса Шевченко, который видно из космоса. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти