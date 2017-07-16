 Украинские ученые вырастили рисовый портрет Тараса Шевченко, который видно из космоса. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала на своей странице в Facebook представитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.
Площадь портрета составляет 1370 кв.м. Изображение создали, вырастив рис с черными листьями на зеленом поле.
Ветрова сообщила, что портрет попал в Национальный реестр рекордов, а изображение Кобзаря видно из космоса.
"Нас поразила точность передачи всех штрихов портрета. Это новый рекорд Украины в категории "Наука и технологии", - отметила Ветрова.
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"Фигура Шевченко объединяет украинцев и создает Украину. И нашему поколению, говоря словами Тараса, "довелось запить з московської чаші московську отруту", - Порошенко(97)
Магазин в России. Покупательница: "Послушайте, я купила сегодня беларусскую картошку, чеснок - из Египта, клубнику - из Испании, оливки - из Португалии, курицу - из Израиля... У нас в России что-нибудь растёт, кроме цен?.
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Картошки из Беларуси в РФ давно нет. Соей перебор.
Чеснок - Россия/Китай.
Клубника сейчас - Россия.
Оливки всегда - Греция.
Насчет курицы из Израиля - "Мадам/мсье: бред хорош, но в меру!"
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В последнем моем чисто продуктовом чеке на 4 759 руб. из импортного - только лук-порей (Израиль), базилик фиолетовый (Израиль), чернила каракатицы (Испания).
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только черти могут обсирать работу, а люди потрудились
ниодно писдяче чмо не вникло
не прониклись идеей....
это не просто от нечего делать
это искуство
помимо основной работы, дать еще людям позитива)))
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Житель с. Острыня на Ивано-Франковщине, 90-летний ветеран УПА Анастасий Козак выложил из белого камня трезубец, который можно увидеть на Google Maps. Таким образом боец УПА решил почтить память своих товарищей, погибших за Украину.
Ветеран в течение нескольких месяцев носил камни на гору, вырубал ненужный кустарник, который заграждал бы произведение от глаз людских, и даже высадил на холме ели и туи. Сегодня он регулярно ходит на гору и поливает их.
Месторасположение герба Украины выбрано необычно удачно, благодаря открытой местности трезубец хорошо узнаваем и с воздуха, и с трассы "Ивано-Франковск-Киев".
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Показуха и блеф идет от однотуровой власти, ей пытаются подыгрывать и некоторые "ученые"...
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дебилы....
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Читал ваши коменты, и вот что я вам скажу...
Чтобы не задавать глупые вопросы по этой теме (а судя по количеству постов - она вас торкнула) - посмотрите видео-репортаж!!!!
Я смотрел - там есть все ответы, и на ваши вопросы тоже...
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Читай нижче...
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Это то заведение, где пропало свыше 600 тысяч гектаров государственной земли, о чем заявлял министр сельского хозяйства. Позаявлял-позаявлял, и перестал... Наверное, потому, что эти гектарчики приносят свыше 10 миллиардов гривень ежегодно... Кому-то в карман, но не государству.
Почему-бы портреты не сеять...
"Заговорил о патриотизме. Как видно, украсть что-то хочет..."
Михаил Салтыков-Щедрин
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https://www.youtube.com/watch?v=1lyk5MMYDqY&feature=youtu.be&t=15m54s
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чекати лише наступного року?білетами на орбіту хто гендлює?
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