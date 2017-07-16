 Полиция Донетчины задержала боевика Абрека, воевавшего в пяти бандах. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации пресс-службы ГУ Нацполиции.
"Результатом вечернего патрулирования Дружковки стало задержание местного жителя 1984 года рождения, который принимал непосредственное участие в боевых действиях на Донбассе", - сообщает полиция.
Отмечается, что с 2014 года мужчина находился в рядах 1-го Славянского батальона, "Востока", "Оплота", казачьем формировании, а закончил службу в "армии ДНР".
Разочаровавшись в "русском мире" 33-летний экс-боевик с позывным Абрек подался на заработки в РФ, а в 2017 году ни с чем вернулся домой, где и был задержан сотрудниками полиции.
Сейчас в отношении задержанного проводятся следственно-оперативные мероприятия.
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Куркуль, подкуркульник, пособник, вредитель, и за пораженческое настроение - 5 лет?
Отголоски салинизма...
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Дарвин...
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не далеко ушёл хозяин от позывного!!!
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https://antikor.com.ua/articles/60365-mer_palach_i_zakony__eto_my_kak_narod_kalifornii_istrebljal_banditov
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