EN|RU|UK
Темы дня: Суд над Добкиным Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Политика Украины, Фоторепортаж
  6532  57
Материалы по теме:
Все про:боевик (18979) задержание (5983) Нацполиция (8069) Донецкая область (4462)

 Полиция Донетчины задержала боевика Абрека, воевавшего в пяти бандах. ФОТО

Сотрудники Национальной полиции Донецкой области задержали 33-летнего боевика Абрека, который воевал в пяти бандформированиях террористов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации пресс-службы ГУ Нацполиции.

"Результатом вечернего патрулирования Дружковки стало задержание местного жителя 1984 года рождения, который принимал непосредственное участие в боевых действиях на Донбассе", - сообщает полиция.

Отмечается, что с 2014 года мужчина находился в рядах 1-го Славянского батальона, "Востока", "Оплота", казачьем формировании, а закончил службу в "армии ДНР".

Разочаровавшись в "русском мире" 33-летний экс-боевик с позывным Абрек подался на заработки в РФ, а в 2017 году ни с чем вернулся домой, где и был задержан сотрудниками полиции.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Дипломированный психолог-пособница "ДНР" задержана в Донецкой области, - СБУ. ВИДЕО

Сейчас в отношении задержанного проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Полиция Донетчины задержала боевика Абрека, воевавшего в пяти бандах 01Полиция Донетчины задержала боевика Абрека, воевавшего в пяти бандах 02

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
да нет!!намного,,лучше"для ВСУ ,,воздушные поцелуи"и цветочки ,,пионы" с ,,гвоздиками"посылал (правда в виде снарядов)а за эт мне кажись, пологается!!если и не по максимуму то как минимум по полной!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как всегда. И еще с первого дня "днр" думал, что все это неправильно и только и ждал, как бы быстрее сдаться своим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
питушиный угол на зоне скоро пополнится еще на одного переместителя грузов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тіхо. антоха і авакособаков його криша. вони вже пів року факти провіряють по голубану. ніяк не можуть знайти лазєйку щоб зробити його не винним.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А почему не завалили "при попытке к бегству"? Суд ведь у нас - "гуманный", не точто в эРФрии, простят и отпустят скоро
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наповнення обмінного фонду.. До речі - чому б не затримувати для цього родичів ватажків терористів з ордло, котрі мешкають постійно, або перетинають лінію розмежування час від часу за виплатами? Колись була інформація, що й батьки "фюрера" захераста залюбки отримують українську пенсію.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вони ще й живуть в Україні-вільній від синка-виблядка
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для визволення наших - будь яка стаття придатна.. Було б бажання, а стаття - завжди знайдеться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тут я не згоден , якось воно не по людськи .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А по людськи - коли наші заручники там роками гніють, а татусі і мамки "борців з хунтою та каратєлями" живуть в мирному тилу української армії?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Як на рахунок випадків коли родичі сепарів самі воюють у ЗСУ ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Є такі випадки? Хотілось почути про це більщ докладніше..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не знаю якщо чесно , про однокласників знаю , про родичів ні , у нас якщо навіть і є наврядчи хтось буде про це розповідати , не той регіон . До речі коли вже сюди збираєтесь ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наступної суботи місто-курорт Яремче в захваті буде вітати мене з моєю пані. Щодо початку розмови - останнім, хто воював в білих рукавичках був Д'артаньян.. З тих пір багато чого змінилося, тим паче - в гібридній війні.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вітаю , на рахунок війни не в білих рукавичках , ну не лежить в мене душа до таких дій , напевне я неправильний .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так. Ми позаминулого року вже зупинялися там. Галя і Сашко - дуже милі люди, ми обіцяли до них повернутися - і ось повертаємось.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скоріше садиба. Всього два номери. Людей мало, шум тільки від перекатів Пруту.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Там є неподалеку непогана водолікарня з великим басейном .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Немає часу на лікування. Тільки гори й полонини.. Щоб ввечері - ледь добиратить до ліжечка.. " Пионеры, уставшие но довольные, возвращались из похода домой". Це про мене і про мою пані. Приповзаємо ледве живими, але дуже задоволеними..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ваще-то евреи выселяют родичей и сносят дома семьи террориста, даже если у них есть вид на жительство или израильские паспорта. Все гуманно и законно - через суд. По просьбе местного военного коменданта.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
яку статтю їм малювати ?

Куркуль, подкуркульник, пособник, вредитель, и за пораженческое настроение - 5 лет?
Отголоски салинизма...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Подобные "разуверившиеся" в "РуSSком мире" им не нужны, это всем понятно. Так, что этот ублюдок ни на что не годится... Разве, что ещё рассказать может.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Неважно, кого ты поддерживаешь - ДНР или ЛНР. Главное, что ты - долбоёб.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а там других нет.. ишо дебилы с мутантами из бурякии конечно..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Стойка у полицейской на последнем фото - ржу нимагу . Кем она раньше работала?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не дивуйтеся. Недавно бачив таку дівчинку, котра вийшла із поліцейського авта - і зразу руки в кармани.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вони всі занадто розслаблені , таке враження що якогось брачного аферіста беруть а не бандита .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
она смущается,не каждый день ведь абреки пяти банд попадаются,а вообще чего ржешь новенькая она видно же как на первом свидание стоит,а ты сразу кем раньше работала,грязные мысли одни
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда настоящие мужики рядом, женщина всегда чувствует себя защищённой...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Заметте как на заднем фоне стоит полицейская шлюшка. Она не как на работе а как на дискотеке мужиков снимает. Дайте ей ешчо семочки чтобы плевала...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А второй вместо того чтобы не спускать глаз с подозреваемого, смотрит на ее сиськи. И ето ета полиция нас защищает? Ето поетому нам не разрешается заниматься собственной защитой и обороной?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты прав. Этот пидор еще и руки держит сзади, у сумки. А если там оружие, или граната? Кто их учит-то?
 показать весь комментарий
Ответить
 
абрек, это типа как конченый чёрт по нашему!!!
не далеко ушёл хозяин от позывного!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Почему его погранцы при въезде в Украину не задержали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
ОТ ПОЧЕМУ!!!! МОРДУ УБИЙЦА НЕ ПОКАЗИВАЮ, а КТО ЗАДЕРЖАЛ ТО ПОКАЗИВАЮТ ,А ДЕЛАЛИ Б ЖУРНАЛИСТИ НАОБОРОТ.А ТО БАНДИТАМ МОРДИ ПРИКРИВАЮТ, А ПОЛІЦІЮ ПОКАЗИВАЮ ПОДЛИЙ НАРОД. ТО УЖЕ НЕ ПОКАЗИВАЕТЕ НИ ОДНОГО НИ ДРУГОВО . Пускай народ видит придателя украини и узнает, что он убивал своих братьев .На таких людей ненада суда .А на площе в Киеве подвесить за ноги и голову вниз и так би сдох ,чтоб все остальние видели наказание и не убивали брат-брата. Почему по Москве не ходит такая свинья, как не навидит украину народ убивал ее ПАДЛЮКА твари кончение . Его судят неверю наврет, а украинци верять и пустят .За собаку убить даю 8 лет,,,,, а идиота пустят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
От я пропоную кожного п'ятого такого абрека страчувати привселюдно на міських площах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
до чего же ты добрый!!каждого!! и пятого!! и на площади!!определись для начала??,,каждого??" или таки,,пятого??"я лично за то чтоб всё таки ,,каждого!!" (можно и не на площади в таком случае)
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПолиция Донетчины задержала боевика Абрека, воевавшего в пяти бандах. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти