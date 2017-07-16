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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Десантники и военные моряки отработали учебно-боевые задачи в Черном море, - Минобороны. ФОТОрепортаж

В рамках бригадных тактических учений воинских частей ВДВ с боевой стрельбой и десантированием военнослужащие 79 отдельной десантно-штурмовой бригады осуществили переход морем к определенному региону Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Доставку десантников вместе с бронированной техникой из Одесской в ​​Херсонской области осуществлял средний десантный корабль Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Военные моряки и десантники отработали действия по ликвидации последствий пожара и аварийной ситуации на корабле.

Также по сигналу боевой тревоги десантники вместе с экипажем корабля тренировались отражать нападения условных скоростных катеров противника. При этом применялась автоматы ручные пулеметы, гранатометы и корабельное вооружение.

"Десантники должны быть готовыми к решительным действиям в разной обстановке, даже находясь в открытом море на корабле", - отметил командующий высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Михаил Забродский.

По его словам, для большинства десантников это был первый выход в море.

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Десантники и военные моряки отработали учебно-боевые задачи в Черном море, - Минобороны 01Десантники и военные моряки отработали учебно-боевые задачи в Черном море, - Минобороны 02Десантники и военные моряки отработали учебно-боевые задачи в Черном море, - Минобороны 03Десантники и военные моряки отработали учебно-боевые задачи в Черном море, - Минобороны 04

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Десантники и военные моряки отработали учебно-боевые задачи в Черном море, - Минобороны 05Десантники и военные моряки отработали учебно-боевые задачи в Черном море, - Минобороны 06Десантники и военные моряки отработали учебно-боевые задачи в Черном море, - Минобороны 07Десантники и военные моряки отработали учебно-боевые задачи в Черном море, - Минобороны 08

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Десантники и военные моряки отработали учебно-боевые задачи в Черном море, - Минобороны 09Десантники и военные моряки отработали учебно-боевые задачи в Черном море, - Минобороны 10Десантники и военные моряки отработали учебно-боевые задачи в Черном море, - Минобороны 11
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Тренуватися потрібно добре,бо супротивник у нас справжній.
Ще прийдеться повоювати...
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З такими генералами нам складно воювати! Заперли на десантний корабель купу військовихі вийшли в море! Більшого ідіотизму складно собі уявити. Якби путін дав наказ знищити корабель протикорабельною ракетою, страшно навіть собі уявити наслідки! путін маніяк та вбивця і давати йому можливість однією ракетою знищити таку кількість військових це треба бути повними дебілами! Десантний корабель не має протиракетної зброї і повністю незахищений від нападів путіна. Це могло закінчити трагедією як з літаком Іл-76 в Луганському аеропорту! Чи є мізки в українських генералів, чи там вже давно один студень?
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Ви дуже розумна людина..не маю що Вам відповісти..
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да они только и делают, что тренируются - спят и жрут, жрут и спят - только воевать некому
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Хорошо слышно в Одессе, как рвутся пуканы в Крыму)
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)) Не рвутся..
Скажу больше-даже не в курсе
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где она ожила, твоя армия? на польской границе?))))))))))))
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НА КАЦАПСЬКИХ ІХТАМНЄТАХ ЯКІ ПОТАЙКИ ХОРОНЯЦЯ ПО ВСІЙ ПІДОРАШЦІ
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КОМУ ЛІЗНУВ ? ЛІЖЕТЕ САСЬОТЕ ? АРМІЯ ПРИ ПОРОШЕНКУ РЕАЛЬНО ПОЧАЛА РОЗВИВАТИСЬ
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Зачем столько техники!? Всего одной отары овец хватит, чтобы затопить рашистское военное корыто (пока оно не затоплено - самое совершенное в мире - американцы боятся, а после затопления - корыто просто не успели уволить)...
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Доставку десантников вместе с бронированной техникой из Одесской в ​​Херсонской области осуществлял средний десантный корабль Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины

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Никто не задумался, почему не привели название корабля?
Это не военная тайна, нет...
Просто в составе ВМСУ всего один СДК.
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Кстати, в СССР было 68 кораблей такого проекта.
С тех пор в составе ВМС РФ не осталось ни одного такого корабля - списаны по возрасту, а большая часть продана странам "народной демократии".
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДесантники и военные моряки отработали учебно-боевые задачи в Черном море, - Минобороны. ФОТОрепортаж
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