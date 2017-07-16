 Десантники и военные моряки отработали учебно-боевые задачи в Черном море, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Доставку десантников вместе с бронированной техникой из Одесской в Херсонской области осуществлял средний десантный корабль Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
Военные моряки и десантники отработали действия по ликвидации последствий пожара и аварийной ситуации на корабле.
Также по сигналу боевой тревоги десантники вместе с экипажем корабля тренировались отражать нападения условных скоростных катеров противника. При этом применялась автоматы ручные пулеметы, гранатометы и корабельное вооружение.
"Десантники должны быть готовыми к решительным действиям в разной обстановке, даже находясь в открытом море на корабле", - отметил командующий высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Михаил Забродский.
По его словам, для большинства десантников это был первый выход в море.
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Ще прийдеться повоювати...
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Скажу больше-даже не в курсе
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Никто не задумался, почему не привели название корабля?
Это не военная тайна, нет...
Просто в составе ВМСУ всего один СДК.
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С тех пор в составе ВМС РФ не осталось ни одного такого корабля - списаны по возрасту, а большая часть продана странам "народной демократии".
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