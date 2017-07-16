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 К годовщине трагедии рейса MH17 под посольством РФ в Нидерландах родные погибших провели протест. ФОТО+ВИДЕО

К третьей годовщине катастрофы рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, который был сбит в небе над оккупированным Донбассом, родные жертв устроили молчаливый протест у посольства России в Гааге.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, члены семей погибших в катастрофе напротив посольства в парке установили символическую скамью памяти, на которой прикреплена мемориальная табличка с надписью: "Ждем ответственность и полную ясность", а ниже размещена надпись на русском языке: "Гуманность выше политики".

На протяжение часа родные жертв сидели в парке. Они требовали от России "прекратить играть в игры", раскрыть правду о трагедии и передали письменное обращение в российское посольство.

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Напомним, завтра выполнится третья годовщина с момента катастрофы Малазийского боинга на Донбассе.

Самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT*) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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Цензор.НЕТФотоФоторепортажК годовщине трагедии рейса MH17 под посольством РФ в Нидерландах родные погибших провели протест. ФОТО+ВИДЕО
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