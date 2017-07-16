 К годовщине трагедии рейса MH17 под посольством РФ в Нидерландах родные погибших провели протест. ФОТО+ВИДЕО

Bart en Jeanne verloren hun dochter. "We willen zo graag de waarheid horen. Desnoods gaan we elke dag voor de Russische ambassade zitten." pic.twitter.com/R6hV4Z17Xq
- Jildou van Opzeeland (@Jilnow) 16 июля 2017 г.
На протяжение часа родные жертв сидели в парке. Они требовали от России "прекратить играть в игры", раскрыть правду о трагедии и передали письменное обращение в российское посольство.
Een kleine groep MH17 nabestaanden zal zo een uur lang, zwijgend, plaats nemen tegen over de Russische ambassade. pic.twitter.com/mYdHRarGQ6
- Jildou van Opzeeland (@Jilnow) 16 июля 2017 г.
Напомним, завтра выполнится третья годовщина с момента катастрофы Малазийского боинга на Донбассе.
Самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT*) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
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