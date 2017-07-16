 Трамп имеет самый низкий показатель работы из всех президентов США за последние 70 лет. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные совместного опроса, подготовленного ABC News и The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что это наиболее низкий показатель за последние 70 лет для глав Белого дома, проработавших на своем посту шесть месяцев.
Ближе всего к столь низкому показателям одобрения (39%) был президент Джеральд Форд в феврале 1975 года, спустя шесть месяцев его работы.
Показатели президентов Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего спустя полгода работы были на отметке в 59%.
Кроме того, 63% респондентов назвали неуместными действия Трампа, нацеленные на то, чтобы получить компромат на Хиллари Клинтон, подразумевая встречу сына американского президента с российским адвокатом.
Две трети американцев не доверяют ему вести переговоры с другими мировыми лидерами - или с Президентом России Владимиром Путиным в частности - от имени Америки. Примерно половина утверждает, что мировое лидерство страны стало слабее при Трампе и только 27% говорят обратное.
Еще 60% опрошенных считают, что Россия пыталась повлиять на результаты президентских выборов, а 67% - что команда Трампа помогала ей в этом.
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США и Австралия успешно провели испытание гиперзвуковой авиационной ракеты, которая способна развивать скорость до 12 тысяч километров в час, пишет издание Independent.
Министр обороны Австралии Мариз Пейн подтвердила, что пуск был произведен 12 июля на полигоне Вумера на юге страны.
В создании ракеты принимают участие ВВС США и минобороны Австралии, компании Boeing и BAE Systems, а также Квинслендский университет. Стоимость проекта оценивается в 54 миллиона долларов.
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