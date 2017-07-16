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 Общество, За рубежом
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Все про:опрос (1553) Президент (4476) США (12971) население (105) оценка (28) Трамп (1246)

 Трамп имеет самый низкий показатель работы из всех президентов США за последние 70 лет. ИНФОГРАФИКА

Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа на сегодняшний день составляет 36%, в тов ремя как 58% недовольны его работой.

Об этом свидетельствуют данные совместного опроса, подготовленного ABC News и The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что это наиболее низкий показатель за последние 70 лет для глав Белого дома, проработавших на своем посту шесть месяцев.

Трамп имеет самый низкий показатель работы из всех президентов США за последние 70 лет 01

Ближе всего к столь низкому показателям одобрения (39%) был президент Джеральд Форд в феврале 1975 года, спустя шесть месяцев его работы.

Показатели президентов Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего спустя полгода работы были на отметке в 59%.

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Кроме того, 63% респондентов назвали неуместными действия Трампа, нацеленные на то, чтобы получить компромат на Хиллари Клинтон, подразумевая встречу сына американского президента с российским адвокатом.

Две трети американцев не доверяют ему вести переговоры с другими мировыми лидерами - или с Президентом России Владимиром Путиным в частности - от имени Америки. Примерно половина утверждает, что мировое лидерство страны стало слабее при Трампе и только 27% говорят обратное.

Трамп имеет самый низкий показатель работы из всех президентов США за последние 70 лет 02

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Еще 60% опрошенных считают, что Россия пыталась повлиять на результаты президентских выборов, а 67% - что команда Трампа помогала ей в этом.
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Добре було б і рейтинг Петра оприлюднити на четвертому році його каденції та виконання його передвиборчої програми "Жити по-новому!".
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у нас не можуть визначити рейтинг, у нас його призначають
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Оно еще до выборов было чмом. Американцы купились не зная на что. Вероятно демократы были не убедительны.
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як що хуйла з кацапіїю - розтопче, то може більше взагалі ні чого не робити!
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нє.. хай хоч щось робить-бо американці виженуть..
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выбрали б вообще 100 -летнего и ждали кпд от него
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Та пофік!!! Як тільки на на раSSєюшку , калєннопрєклонную, встає..МЕНЕ це влаштовує і
подобається!!

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Цензор.НЕТФотоОбществоТрамп имеет самый низкий показатель работы из всех президентов США за последние 70 лет. ИНФОГРАФИКА
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