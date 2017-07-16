 Двое мужчин на мотоцикле стреляли в предпринимателя в центре Коростышева на Житомирщине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.
Отмечается, что 15 июля в Коростышевский отдел полиции поступило сообщение о госпитализации в реанимационное отделение 29-летнего предпринимателя. Мужчина получил огнестрельное ранение на одной из центральных улиц райцентра от неизвестных, которые двигались на мотоцикле. Полиция начала уголовное производство и проводит мероприятия для установления личностей нападавших.
"Около 15.30 по площади Соборной г. Коростышева двое мужчин, двигаясь на мотоцикле, совершили несколько выстрелов по потерпевшему, нанеся ему проникающие ранения брюшной полости", - уточнили в полиции.
Установлено, что пострадавший является местным жителем, предпринимателем, активистом местной ячейки одной из политических партий. По предварительному заключению специалистов, выстрелы были осуществлены из револьвера типа "Флобер".
В настоящее время по указанному факту начато уголовное производство по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Полиция проводит следственно-розыскные мероприятия для установления личностей нападавших и их задержания.
Также об этом случае на странице в Facebook написал общественный активист Андрей Ковалев: "На нашего однопартийца партии УКРОП, активиста Евгения Дидковского во время прогулки с ребенком, было осуществлено вооруженное нападение. Бандиты на мотоцикле подъехали к нему и в упор расстреляли из пистолетов. Сейчас Евгений находится в реанимации".
Сам пострадавший Дидковский уже разместил фото и видео после нападения.
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Самый лучччччій PR -када в тебья с ФЛОБЕРА СРыЛЯЮТѢ!!
Шмерртностѣ 0000,0001%%..
Сачувствую жєртвє , лучче с воздушки..
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Щось свідків ЧоКАЛаду і не амбре..
Методички не підвезли чи батончики??
Задарма дупка не працює, без змащення чоКАЛадного??
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Интересно, на сколько мы отстаём или уже догнали те деньки?
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