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Все про:Житомирщина (643) Нацполиция (8067) стрельба (2413)

 Двое мужчин на мотоцикле стреляли в предпринимателя в центре Коростышева на Житомирщине. ФОТО

В Коростышеве Житомирской области двое мужчин на мотоцикле обстреляли местного предпринимателя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Отмечается, что 15 июля в Коростышевский отдел полиции поступило сообщение о госпитализации в реанимационное отделение 29-летнего предпринимателя. Мужчина получил огнестрельное ранение на одной из центральных улиц райцентра от неизвестных, которые двигались на мотоцикле. Полиция начала уголовное производство и проводит мероприятия для установления личностей нападавших.

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"Около 15.30 по площади Соборной г. Коростышева двое мужчин, двигаясь на мотоцикле, совершили несколько выстрелов по потерпевшему, нанеся ему проникающие ранения брюшной полости", - уточнили в полиции.

Установлено, что пострадавший является местным жителем, предпринимателем, активистом местной ячейки одной из политических партий. По предварительному заключению специалистов, выстрелы были осуществлены из револьвера типа "Флобер".

В настоящее время по указанному факту начато уголовное производство по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Полиция проводит следственно-розыскные мероприятия для установления личностей нападавших и их задержания.

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Также об этом случае на странице в Facebook написал общественный активист Андрей Ковалев: "На нашего однопартийца партии УКРОП, активиста Евгения Дидковского во время прогулки с ребенком, было осуществлено вооруженное нападение. Бандиты на мотоцикле подъехали к нему и в упор расстреляли из пистолетов. Сейчас Евгений находится в реанимации".

Сам пострадавший Дидковский уже разместил фото и видео после нападения.

Двое мужчин на мотоцикле стреляли в предпринимателя в центре Коростышева на Житомирщине 01


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вместе с 7-ми летним малішом перестрелку устроил бі...
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Беженцы с дыныри приехали - встречаем 90-стые..
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я знаю кто ты.....так что можешь не представляться.
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до чого тут біженці? повсюди вистачало. поділіли країну ще в 90х
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не весели программу - таких убийств не было уже давно..
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ну если в мелких городках такое начинает твориться, то это уже атас!!!
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полиция заявила-шо преступность вааще снизилась на 60 прОцентов
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ПИФ-ПАФ!! Оказалсі он жівой.. Зайчик мой..
Самый лучччччій PR -када в тебья с ФЛОБЕРА СРыЛЯЮТѢ!!
Шмерртностѣ 0000,0001%%..
Сачувствую жєртвє , лучче с воздушки..
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Это наверное последний аргумент,после обращения за помощью к властям...
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Але ж кацап? Інакше, навіщо цей віник на пиці, як не для підкреслення своєї кацапськості?
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Не в ТЕМУ, ВИБАЧАЧАЮСЬ, ШАНОВНЕ ПАНСТВО!!
Щось свідків ЧоКАЛаду і не амбре..
Методички не підвезли чи батончики??
Задарма дупка не працює, без змащення чоКАЛадного??
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Было бы интересно если бы кто-то привел статистику преступности 90-ых и сегодняшних дней.
Интересно, на сколько мы отстаём или уже догнали те деньки?
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Находясь в реанимации, разместил видео в интернете?
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Главное, чтобы в стране не была разрешена самооборона из короткоствола, а тоне дай Бог всех преступников перестреляют и ментов придется увольнять за ненадобностью.
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Почему полиция до сих пор не изъяла все оружие у преступников? Им что, законов не хватает или совести?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвое мужчин на мотоцикле стреляли в предпринимателя в центре Коростышева на Житомирщине. ФОТО
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