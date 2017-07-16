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Все про:Литва (1168) МИД РФ (1027) пропаганда (2140) флэшмоб (30) партизаны (21) Захарова (109)

 Кремль, нашу историю не перепишешь, - литовцы ответили на заявление МИД РФ о балтийских партизанах-преступниках. ФОТО

Жители Литвы запустили в социальной сети Facebook массовую акцию под названием #Кремльнашуисториюнеперепишешь в ответ на скандальное заявление Российского Министерства иностранных дел, в котором партизан стран Балтии представляют преступниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

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Инициатор акции журналист Андрюс Тапинас на своей странице призвал всех жителей Литвы зайти на страницу МИД РФ в Facebook и оставить под информацией о партизанах запись #Кремльнашуисториюнеперепишешь (Kremliau, mūsų istorijos neperrašysi).

"Если МИД РФ на своей официальной странице может поливать нас грязью, мы на это можем ответить. Пойдите на их страницу в Facebook и оставьте вежливое: #Кремльнашуисториюнеперепишешь. Помните эффективность этого метода? Это займет у вас минуту, посетите кремлевское логовище, выразите вашу позицию и предложите это сделать другим!" - написал Тапинас.

В воскресенье утром на странице МИД РФ было оставлено более 7 000 таких сообщений к версии на английском и 5 200 комментариев - к русской.

Кремль, нашу историю не перепишешь, - литовцы ответили на заявление МИД РФ о балтийских партизанах-преступниках 01

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Ранее пресс-секретарь Российского МИД Мария Захарова заявляла, что за "лесными братьями" стояли "западные спецслужбы" - якобы это доказывают многочисленные документы, в том числе и рассекреченные данные ЦРУ.

Так Кремль отреагировал на короткое видео, которое НАТО показал по каналам в социальных сетях, о "лесных братьях" - партизанах Латвии, Литвы и Эстонии, которые оказывали сопротивление советской оккупации.

Насмехаясь над "латвийскими патриотами", которые "якобы боролись с советской властью", Захарова напомнила "жертвам западной пропаганды, не знающим историю", что "советская власть - это были мирные жители".

"Если сегодня Бандера - герой, а "лесные братья" - партизаны, спасавшие Балтику, то что будет завтра", - заявила Захарова. Она также напомнила, что именно партизаны участвовали в Холокосте.
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Бульбаше Бандеровцы и Казахо ИГИЛовцы на подходе.
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после гамбургской .20.-.ки , куда , хуйла , таки приняли , , хуйло возмужал , и с новой силой стал пакостить всем подряд соседям , , Украине , разумеется в первую очередь , далее , грузии , молдове , прибалтике .,,,
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обвинение Бандеры и бандеровской ОУН в коллаборации с нацистами - это попытка пересмотра результатов Нюрнбергского процесса... однаео...
Лесные братья - "колаброцианисты-предатели" потому, что ненавидели коммунистов как и фашистов??? Оригинально!
А как же 2 дивизии СС РОНА, а казаций корпус СС генералов Краснова и Шкуро, а Локотская республика штандартенфюрера Каменского??? и это далеко не все!!!!
Был еще РОА, героя советского союза и обороны Москвы генерала Власова!!!
И Йзеф Геббельс ставил на одну сткпеньку Гитлера и Ленина (а кто сомневается?) и ставил знак равенства между фашизмом и коммунизмом!!!
Кацапские ушлепки ни книг, ни архивных документов не читают - они их сжигают на кострах, построение логических связей не их конек!!!
А потом недоразвитые прокурорши в госдуре устанавливают правила по которым жить местному быдлу.... ну-ну....
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вот интересно как кремль будет переписывать свою историю!!!
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Какакую??? НЕМАЄ у них ІСТОРІЇ..Є ІСТЕРІЯ!!!
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А она у него есть та история..?? Что бы что переписать....нужно написать..
А у кремлядей вся история ворованная.....
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Когда-то, когда была Киевская Русь, а на болоте восточнее квакали лягушки...
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осатанеліе єто делают систематически...воруя все что им не принадлежит
нагло украсть, а потом сказать что принадлежало всегда...
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Они ее постоянно переписывают под текущий момент, дело привычное. А самую первую свою историю , откуда пошла есть земля руssкая -своровали
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В России, такая наука как История - не существует. Это своего рода - сочинение на "свободную тему" в угоду правящему классу и поэтому ее (историю России) можно отнести к литературному жанру. Так что ее (историю) там могут переписывать до бесконечности и дальше.
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Прибалты так и сделали, причём, самые первые из республик совка. Если и есть наместники сатаны на земле, то это касабы.
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«И вы смеете нас обвинять? Разве это я и мои соотечественники ворвались на просторы России? Или, может, это мы - литовцы, заслали россиян на ледники безлюдного Севера? А может, это мы напали и грабили ваши хаты? Нет! Это вы пришли на нашу землю, захватили наши хутора. Пеплом развеяли дома, расстреливали. Мы только защищали свою землю и свободу. Вынуждены были взяться за оружие…». (Из речи литовского партизана Юозаса Стрейкуса-Стумбраса, на суде. Расстрелян в 1962 году).
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лавров: Геркус Мантас был махровым биндеровцем!!
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Причем здесь "латышские стрелки" в 1917-20г.г., если речь идет об оккупации стран Балтии в 1939-40г.г.
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Латы́шские стрелки́ (латыш. Latviešu strēlnieki) - личный состав стрелковых частей, сформированных в1915 году во время Первой мировой войны из жителей Лифляндской, Курляндской и Витебской губерний. В1916 году развёрнуты в Латышскую стрелковую дивизию. В восьми латышских стрелковых полках служило до 40 тысяч человек. После Октябрьской революции, во время Гражданской войны в России латышские полки поддержали большевиков и стали одними из первых воинских частей, стоявших у основания РККА. Являлись самым крупным национальным военным формированием на службе в Красной армии. Использовались как исключительно боеспособная сила на стороне большевиков. Общая численность около 80 тысяч человек. Полки латышских стрелков широко применялись по всему фронту Гражданской войны.
Части латышских стрелков отличались железной дисциплиной, использовались для подавления антибольшевистских восстаний в ряде городов (Ярославль, Муром, Рыбинск, Калуга, Саратов, Новгород и др.)[1]. Многие командиры латышских стрелков впоследствии, уже после расформирования частей смогли достигнуть больших руководящих постов. Так, первым начальником ГУЛАГа был бывший латышский стрелок Ф. И. Эйхманс. Латышские стрелки также стали занимать значительные должности в Красной Армии.
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у кремля простая история иго - крепостные- пушечное мясо и вожди вожди вожди. ( было и вожди)
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кацапье поганое
гнали со всех стран пинками и плевали в след
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В книгах современного историка- беллетриста литовская русь противопоставляется московской,
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Московська Русь - тупа видумка козломордих. Русь була одна. Київська.
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Лучше бы ЗАХАРОВ выдала НА ГОРА то что они прячут за семью замками о своих ЗВЕРСТВАХ НКВДистов которые в основном и были теми, которые совершали БЕСЧИНСТВА п ПРОВОКАЦИИ, переодевшись в местных националистов во всех государствах, чтобы подставить их, а потом развязывать себе руки в ликвидации настоящих патриотов в
этих странах
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кацапы все своровали и воруют и историию тоже.СТРАНА 404 кацапия!
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везде враги ,дружат только отбросы , конец (китай) прищурился
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Самые большие преступники в мире , КПСС , эСеСеСиРя ,НКВД,КГБ и наследница этого преступного фашистко - комуняцкого режима паРаша
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Привіт братній Литві, Україна вас підтримує! Смерть расєйським окупантам!!!
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когда касабы рассекретят архивы КГБ-НКВД ? В этих архивах вся их история.
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По логике ЗаСраловой - Калинка все кто боролся с оккупантами - преступники. Значит к преступникам надо относить и Сидора Ковпака и партизан Медведева и партизан белорусов. Ведь они то же с оккупантами боролись. СКАЗОЧНАЯ ДОЛ..КА.
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Чому "отнєсті"? Вони злочинці. Це були, здебільшого, добре вишколені диверсійні групи, закинуті для боротьби з УПА.
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Не стоит перегибать палку и передёргивать. Я про УПА как основного противника Ковпака и Медведева. К примеру гауляйтер Кох ни какого отношения к УПА не имел.
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Кремлядские твари только и умеют, что врать и переписывать историю.
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"Если сегодня Бандера - герой, а "лесные братья" - патриоты - партизаны, спасавшие Балтику, то что будет завтра", - поинтересовалась фашистка Захерова. А завтра преемники Бандеровцев -УПА и " Лесные братья " уже современные герои патриоты воины уничтожат всех кремлёвских фашистов )(уйла -путлина вместе с Захеровой !
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Прибалты , украинцы и даже белорусы даже после второй мировой войны воевали против комуняцкой нечисти вплоть до середины 60 х годов , только гордые мокши не воевали ,не оказывали никакого опору а тупо стадами шли в лагеря и на в расстрельные ямы
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Что то Мацква "правдивая всей душой", о "пакте Молотова и Рибентропа" не очень то хочет вспоминать и о "совместных парадах" с Гитлеровской Германией в Бресте, тоже не очень хочет вспоминать. О том что у Финлядии "оттяпала кусок" территории и т.д., и т.п. А фули, "миролюбивые русские", это все время так они себя обзывали.
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Лица ордынские для фальшивой истории не подходят
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такие разоблачения нужно транслировать на весь мир, что бы все увидели, какое же все таки чмо отстойное и лживое, эта пидоРашка....
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Машка-чем снова хуйню пороть свинячью - иди помой голову шампунем нормальным-а не "Боярышниковой рощей"На тебя ж не взглянешь без слёз-как говорила моя бабця " І глянути нема на шо- і послухати нічого"!
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если так послушать, то все у них преступники, кроме их самих, прямо самые честнейшие и правильные во всем мире сидят в Кремле, спасатели всего мира.
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а по факту, самые подлые, лжывые, агрессивные, хамские мрази.
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Что будет завтра? А завтра Маша наконец то может вспомнит, как диды не сразу ваивале, а сначала целовались взасос с Гитлером, делили Польшу и проводили совместные парад Вермахта и РККА в Бресте
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А кто стоял за гэбистами, убивающими мирных граждан под видом "лесных братьев", да и не только в Прибалтике? Кстати, эта тактика вполне жизнеспособна, - проверено на Донбассе.
Пы.сы. Когда уже всем миром признают коммунизм равным нацизму, со всем вытекающим, особенно по отношению к правоприемнице СССР - паРаше?
Пы.пы.сы. Смерть рашистам, путен - хуйло!
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Мне за 50 и только на моей памяти кацапы три раза переписали историю. Посылайте их на ... точнее "за" порнебрик. И будет Вам счастье! Все что исходит от РФ - токсично. Это Токсичный актив планеты. Лечить бесполезно. Проще ампутировать из человеческого сообщества.
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Украина, Литва, Словакия, Польща, Беларусь, Финляндия, Норвегия, Дания, Швеция без "белорусского папы" это Черноморско-Балтийское ЕС вместе с Грузие и Молдовой,
Черноморско - Балтийский Союз это Украина, Литва от Европейской Эстонии до Португалии и вся Европа,
В Эстонии жить круче, хотя об этом и не говорят в Европе. А все равно спасибо эстонцам за учёбу, как по человечески нужно жить адекватным даже возле кацапов и кацапских границ.
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Александр Тверской. Вы - другие
16.07.2017 Рубрика: Мнения Отзывов нет »

Я искренне радуюсь всем сердцем, что Украина навсегда и безвозвратно ушла от России и не просто оторвалась в своём развитии далеко вперёд, а перешла в принципиально иную плоскость миропонимания. Это мне придаёт силы.

Знаете, когда ежедневно купаешься в российской действительности: видишь, чувствуешь и невольно вдыхаешь, то запредельное, нечеловеческое, выходящее за все представления и рамки Зло, то внутри рушишься. Нет, не становишься хуже, не переходишь на сторону этого Зла и не начинаешь его оправдывать, а именно разрушаешься по кирпичикам, теряешь всякую веру и надежду, не понимаешь, как это всё может существовать, множиться и плодиться на Земле. Пугает не только само Зло - страшит безнаказанность и подмена понятий. Приводят в ужас те ценности, которыми живём население. Убивает масштаб поражения мозгов людей. Не тысячи, не десятки и не сотни тысяч, не отдельные группы или течения, а буквально ВСЕ. Их миллионы. У них нет за душой ничего кроме ненависти и агрессии. Они не умеют созидать, они не знают уважения ни к себе и ни к окружающим, они не хотят думать, они уже не могут мыслить. Они живут установками, лозунгами и глухой, тупой злобой. Проникнутые ложью и нетерпимостью, боящиеся выйти из строя, они отдельно взятую, огромную территорию превратили в самый большой лагерь в мире. Где все люди делятся на надзирателей, проверяющих и заключенных. Где валютой является - жестокость и насилие. Это не просто удручает - это не укладывается в голове. Хочется запереться и оградиться. Что я и делаю в реальном мире - практически ни с кем не контактирую лично, не встречаюсь и не сближаюсь.

А Украина - это как глоток свежего воздуха и вдвойне больно оттого, что российский, скрюченный в своей жажде к порабощению, угнетению и подавлению всего настоящего, светлого и живого спрут пытается задушить свободномыслящую и прямоходящую Украину. Утопить в крови, подорвать все её стремления к светлому будущему. Оттого вдвойне мне хуже.

Многие, к сожалению, даже сегодня не понимают какая историческая, великая трагедия и катастрофа разворачивается в связи с российско-украинским противостоянием. Не осознают ту фатальную черту в мировом масштабе, которая была перейдена весной 2014 года. Поэтому многие сегодня не хотят замечать страдания Украины - войну, репрессии, аннексию. А зря. Эти события и есть краеугольный камень всего. Если это кому-то не ясно сейчас, то будет ясно потом. Мы все свидетели грандиозных потрясений. Потрясений, из которых Украина выйдет цивилизованным, сильным, человечным государством, а Россия скатится в совершенно кошмарные преступления против человечности подобные 37 году. Низвержение и распад гиганта и возрождение прекрасного, свободного государства Украина. Вот что происходит сегодня. Жаль, не все это понимают.

В общем, я лишь хотел сказать, что не смотря на то, что лично мне тяжело, что я нахожусь в потенциальной (может уже не только) опасности, мне помогает пример Украины. Уважаю вас, ребят, у вас всё получится. Вы другие.

Александр Тверской.
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Мария Захарова, зачитывающая очередное заявление:

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пускай шлюха скажет про республику РОНА в Брянщине,там почти миллион жителей выступили против комуняк в 1941,гоняли красных партизан и тд они кто
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Слава Рабинович
Нахуя в нашей хуячечной "Нуреев"? Даёшь "Ленина с бревном"!

Балет "Ленин и бревно"

https://www.youtube.com/watch?v=9CilKwLA_t8
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My friends from Latvia, Estonia and Ukraine - join us, tell the Russian MFA:

#Кремльнашуисториюнеперепишешь

Kremliau, mūsų istorijos neperrašysi.
Kremlin, you will not rewrite our history.
Kremli, mūsu vēsturi nepārrakstīsi.
Kreml, sa ei suuda meie ajalugu ümber kirjutada.

Кремль, ти не перепишеш нашу історію.
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомКремль, нашу историю не перепишешь, - литовцы ответили на заявление МИД РФ о балтийских партизанах-преступниках. ФОТО
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