 Кремль, нашу историю не перепишешь, - литовцы ответили на заявление МИД РФ о балтийских партизанах-преступниках. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
Инициатор акции журналист Андрюс Тапинас на своей странице призвал всех жителей Литвы зайти на страницу МИД РФ в Facebook и оставить под информацией о партизанах запись #Кремльнашуисториюнеперепишешь (Kremliau, mūsų istorijos neperrašysi).
"Если МИД РФ на своей официальной странице может поливать нас грязью, мы на это можем ответить. Пойдите на их страницу в Facebook и оставьте вежливое: #Кремльнашуисториюнеперепишешь. Помните эффективность этого метода? Это займет у вас минуту, посетите кремлевское логовище, выразите вашу позицию и предложите это сделать другим!" - написал Тапинас.
В воскресенье утром на странице МИД РФ было оставлено более 7 000 таких сообщений к версии на английском и 5 200 комментариев - к русской.
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Ранее пресс-секретарь Российского МИД Мария Захарова заявляла, что за "лесными братьями" стояли "западные спецслужбы" - якобы это доказывают многочисленные документы, в том числе и рассекреченные данные ЦРУ.
Так Кремль отреагировал на короткое видео, которое НАТО показал по каналам в социальных сетях, о "лесных братьях" - партизанах Латвии, Литвы и Эстонии, которые оказывали сопротивление советской оккупации.
Насмехаясь над "латвийскими патриотами", которые "якобы боролись с советской властью", Захарова напомнила "жертвам западной пропаганды, не знающим историю", что "советская власть - это были мирные жители".
"Если сегодня Бандера - герой, а "лесные братья" - партизаны, спасавшие Балтику, то что будет завтра", - заявила Захарова. Она также напомнила, что именно партизаны участвовали в Холокосте.
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Лесные братья - "колаброцианисты-предатели" потому, что ненавидели коммунистов как и фашистов??? Оригинально!
А как же 2 дивизии СС РОНА, а казаций корпус СС генералов Краснова и Шкуро, а Локотская республика штандартенфюрера Каменского??? и это далеко не все!!!!
Был еще РОА, героя советского союза и обороны Москвы генерала Власова!!!
И Йзеф Геббельс ставил на одну сткпеньку Гитлера и Ленина (а кто сомневается?) и ставил знак равенства между фашизмом и коммунизмом!!!
Кацапские ушлепки ни книг, ни архивных документов не читают - они их сжигают на кострах, построение логических связей не их конек!!!
А потом недоразвитые прокурорши в госдуре устанавливают правила по которым жить местному быдлу.... ну-ну....
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А у кремлядей вся история ворованная.....
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нагло украсть, а потом сказать что принадлежало всегда...
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Части латышских стрелков отличались железной дисциплиной, использовались для подавления антибольшевистских восстаний в ряде городов (Ярославль, Муром, Рыбинск, Калуга, Саратов, Новгород и др.)[1]. Многие командиры латышских стрелков впоследствии, уже после расформирования частей смогли достигнуть больших руководящих постов. Так, первым начальником ГУЛАГа был бывший латышский стрелок Ф. И. Эйхманс. Латышские стрелки также стали занимать значительные должности в Красной Армии.
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гнали со всех стран пинками и плевали в след
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этих странах
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Пы.сы. Когда уже всем миром признают коммунизм равным нацизму, со всем вытекающим, особенно по отношению к правоприемнице СССР - паРаше?
Пы.пы.сы. Смерть рашистам, путен - хуйло!
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Черноморско - Балтийский Союз это Украина, Литва от Европейской Эстонии до Португалии и вся Европа,
В Эстонии жить круче, хотя об этом и не говорят в Европе. А все равно спасибо эстонцам за учёбу, как по человечески нужно жить адекватным даже возле кацапов и кацапских границ.
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16.07.2017 Рубрика: Мнения Отзывов нет »
Я искренне радуюсь всем сердцем, что Украина навсегда и безвозвратно ушла от России и не просто оторвалась в своём развитии далеко вперёд, а перешла в принципиально иную плоскость миропонимания. Это мне придаёт силы.
Знаете, когда ежедневно купаешься в российской действительности: видишь, чувствуешь и невольно вдыхаешь, то запредельное, нечеловеческое, выходящее за все представления и рамки Зло, то внутри рушишься. Нет, не становишься хуже, не переходишь на сторону этого Зла и не начинаешь его оправдывать, а именно разрушаешься по кирпичикам, теряешь всякую веру и надежду, не понимаешь, как это всё может существовать, множиться и плодиться на Земле. Пугает не только само Зло - страшит безнаказанность и подмена понятий. Приводят в ужас те ценности, которыми живём население. Убивает масштаб поражения мозгов людей. Не тысячи, не десятки и не сотни тысяч, не отдельные группы или течения, а буквально ВСЕ. Их миллионы. У них нет за душой ничего кроме ненависти и агрессии. Они не умеют созидать, они не знают уважения ни к себе и ни к окружающим, они не хотят думать, они уже не могут мыслить. Они живут установками, лозунгами и глухой, тупой злобой. Проникнутые ложью и нетерпимостью, боящиеся выйти из строя, они отдельно взятую, огромную территорию превратили в самый большой лагерь в мире. Где все люди делятся на надзирателей, проверяющих и заключенных. Где валютой является - жестокость и насилие. Это не просто удручает - это не укладывается в голове. Хочется запереться и оградиться. Что я и делаю в реальном мире - практически ни с кем не контактирую лично, не встречаюсь и не сближаюсь.
А Украина - это как глоток свежего воздуха и вдвойне больно оттого, что российский, скрюченный в своей жажде к порабощению, угнетению и подавлению всего настоящего, светлого и живого спрут пытается задушить свободномыслящую и прямоходящую Украину. Утопить в крови, подорвать все её стремления к светлому будущему. Оттого вдвойне мне хуже.
Многие, к сожалению, даже сегодня не понимают какая историческая, великая трагедия и катастрофа разворачивается в связи с российско-украинским противостоянием. Не осознают ту фатальную черту в мировом масштабе, которая была перейдена весной 2014 года. Поэтому многие сегодня не хотят замечать страдания Украины - войну, репрессии, аннексию. А зря. Эти события и есть краеугольный камень всего. Если это кому-то не ясно сейчас, то будет ясно потом. Мы все свидетели грандиозных потрясений. Потрясений, из которых Украина выйдет цивилизованным, сильным, человечным государством, а Россия скатится в совершенно кошмарные преступления против человечности подобные 37 году. Низвержение и распад гиганта и возрождение прекрасного, свободного государства Украина. Вот что происходит сегодня. Жаль, не все это понимают.
В общем, я лишь хотел сказать, что не смотря на то, что лично мне тяжело, что я нахожусь в потенциальной (может уже не только) опасности, мне помогает пример Украины. Уважаю вас, ребят, у вас всё получится. Вы другие.
Александр Тверской.
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Нахуя в нашей хуячечной "Нуреев"? Даёшь "Ленина с бревном"!
Балет "Ленин и бревно"
https://www.youtube.com/watch?v=9CilKwLA_t8
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#Кремльнашуисториюнеперепишешь
Kremliau, mūsų istorijos neperrašysi.
Kremlin, you will not rewrite our history.
Kremli, mūsu vēsturi nepārrakstīsi.
Kreml, sa ei suuda meie ajalugu ümber kirjutada.
Кремль, ти не перепишеш нашу історію.
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