 Аброськин: ФК "Мариуполь" впервые за последние годы сыграет в матче Премьер-лиги в родном городе. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.
"Для мариупольцев этот день - праздник возвращения большого футбола в город. Возвращение ради которого, в буквальном смысле, два года боролась команда футболистов ФК "Ильичевец" (теперь "Мариуполь"), чтобы выйти в Премьер-лигу", - написал он.
Аброськин подчеркнул, что для проведения сегодняшнего матча было сделано не мало.
"Мы все вместе - команда руководителей футбольного клуба, правоохранительные органы, все эти годы делали все необходимое, чтобы в нашем городе проходили соревнования такого уровня. Мариуполь имеет возможности, а мы можем обеспечивать безопасность, это доказано нашей работой по обеспечению охраны общественного порядка на мероприятиях, где присутствовали одновременно до 70 000", - сказал он.
Замглавы Нацполиции рассказал о мерах безопасности, принятых в преддверии игры.
"Чтобы первый день большого футбола состоялся в Мариуполе, накануне за три дня полиция Донетчины перешла на круглосуточный режим работы по обеспечению охраны общественного порядка: это и работа кинологов по осмотру стадиона и прилегающей территории, усиленная работа на улицах и площадях города всеми подразделениями полиции, в том числе и спецподразделением КОРД, усиленное несение службы на блокпостах. Все наши усилия направлены на то, чтобы большой футбол в городе был", - сообщил Аброськин.
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Генеральная прокуратура Украину объяснила освобождение подозреваемого в коррупции депутата «Оппозиционного блока».
Народный депутат партии «Оппозиционный блок» Михаил Добкин вышел на свободу после того, как Печерский районный суд в субботу, 15 июля, избрал ему меру в виде ареста на два месяца с правом внесения залога в 50 млн грн, пишет «Апостроф».
По словам пресс-секретаря генерального прокурора Украины Ларисы Сарган, если Добкин не внесет залог в течении пяти дней, то его возьмут под стражу.
«У нардепа есть 5 дней для того, чтобы выплатить залог. В случае невыплаты залога в течение определенного времени Добкина будет взят под стражу», - написала она на своей странице в Facebook.
Любопытно, что Добкин уже успел дать интервью в эфире программы «HARD з Влащенко» на телеканале ZIK.
По его словам, залог - это подтверждение того, что «человек будет правильно себя вести и не будет думать о том, что проблемы у него уже закончились и до ареста далеко».
Однако, по его словам, в Украине залог - это одна из преград для выхода на свободу.
В то же время стало известно, что народные депутаты от «Оппозиционного блока» готовы собрать 50 млн грн залога, чтобы их однопартиец Михаил Добкин не оказался под арестом в СИЗО.
«Буквально на следующей неделе будет известно, сколько денег внесет каждый из нас в это благородное дело», - говорится в заявлении соратника Добкина по партии Вадима Новинского, которое опубликовано на сайте «Оппоблока».
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Теперь каяться придётся в Украине! (c)
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https://www.youtube.com/watch?v=IFXd4tCs1Xc
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Читать далее: http://ru.delfi.lt/news/live/zhiteli-litvy-shturmuyut-stranicu-mid-rossii-v-socseti-kremlnashuistoriyuneperepishesh.d?id=75233028
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