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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Госпогранслужба (2892) граница (3082) Луганщина (4042) пограничники (1296)

 Пограничники на Луганщине задержали украинца, который вез военную фурнитуру с символикой РФ. ФОТО

На контрольном пункте въезда-выезда в Станице Луганской сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали украинца, который пытался вывезти на неподконтрольную украинской власти территорию Луганской области военную фурнитуру с символикой Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы.

"Вчера в КПВВ "Станица Луганская" во время мероприятий проверки пограничники Луганского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили у гражданина Украины военную фурнитуру с символикой России", - сказано в сообщении.

Среди личных вещей мужчины, в частности, было обнаружено 300 пуговиц, 750 звезд для погон офицерского состава, 100 эмблем ПВО России, а также военную фурнитуру в виде перекрещенных сабель - 50 штук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россиянин, разыскиваемый Интерполом за убийство, задержан в аэропорту "Херсон", - ГПСУ. ФОТО

Товар и злоумышленник передан представителям правоохранительных органов в Луганской области.


Пограничники на Луганщине задержали украинца, который вез военную фурнитуру с символикой РФ 01Пограничники на Луганщине задержали украинца, который вез военную фурнитуру с символикой РФ 02Пограничники на Луганщине задержали украинца, который вез военную фурнитуру с символикой РФ 03Пограничники на Луганщине задержали украинца, который вез военную фурнитуру с символикой РФ 04
Читайте на "Цензор.НЕТ": У молдаванина на границе изъяли 2800 значков с российской символикой. ФОТОрепортаж

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Жданов Владимир Павлович, добро пожаловать на "Миротворец".
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Попрошу не путать -- ЭТО СУЩЕСТВО -- не Украинец,,,- а гражданин Украины... А это - две большие разницы.. В Украине,,, -после обьятий пацакских уродов - много проживает таких существ... Что с этими уродами делать -- даже мне самому непонятно...
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переходь на українську мову (вона є оберіг) - і ті свинособаки сами повиздихають. Ще їх від вишиванки коробить. Ще здавна уздовж доріг та кругом хат вишні садили - вони теж відлякують кацапів як носіїв брудної енергетики...
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Я-зовсім вільно володію Українською мовою - бо я єтничний Українець,, -і вчився малечею розмовляти разом іншими мовами.. А свинособаки - самі не виздихають -- бо вони в навозі вже живутЬ нє перше сторіччя,,- і це їх місце проживання.......І Їм це подобається... На то вони - свинособаки...
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кажу тобі - або повиздихають, або під впливом мови на людей перетворяться... Не вони - так їхні онуки...
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Сашко, не вільно, невільно володієте... І слова російські вперемішку з українськими, і букви плутаєте, і побудова фраз - неприродна. Вчіться далі... Вчитись ніколи не пізно...
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так свінособаки вже попсу пишуть українською. а попса - це опіум для молоді.
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ну і добре - чим більше буде вживана мова - тим краще.
мова чудодійна - і кацапи потроху будуть перетворюватись на людей.
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я не про мову - я про попсу. посою можно вбити здатність мислити. будь-якою мовою. ціли відділи кдб працювали над цим.
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А вы знаете, что россиянам с каждым походом в продуктовый магазин любить Путина все сложнее и сложнее https://www.youtube.com/watch?v=gjH5DKu4VVM
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А че далеко ходить вон на ОЛХ продают с вражеской символикой и ниче модераторы пропускают ((

Значок нагрудный ОХРАНА Россия двуглавый орёл еще и с их аквафрешевским знаменем

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Якби модератори побували на передовій в ВСУ,призвані законно через воєнкомат,то такого б вони не допускали.Розслабилися,дурні,не хочуть ворушити мізками.
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Це для колекцыонерів. Що саме цим порушується? Скажіть ,який саме закон.
В нас ,наскільки мені відомо, по цей день діє Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 13/98-ВР від 14.01.98 ).
Вони торгують між собою , а лохів будуть судить за пуговиці. Таки Порошено вдалось зробить з українців націю баранів.
Проблема не в пуговицях ,а в тому що ми фактично воюємо в юридично мирний час. Вимагать треба юридично признать війну війною ,а не те,щоб гудзики не перевозить.
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каких коллекционеров? ЭТО не антиквариат а ОХРАНА - спецПОДРАЗДЕЛЕНИЕ раиских ОРГАНОВ
НЕ МЕЛИ ЕРУНДУ
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Тикніть мені носом в закон ,яким це заборонено викладувать на олх???
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по тем же самым по которым и фильмы запрещено показывать где есть раиская символика их "органов"
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Может обращал внимание, что они теперь ВЕЗДЕ затирают знаки различия и у полиции и у охраны - ВЕЗДЕ где есть ДВУГОЛОВАЯ КУРИЦА
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А с чужим флагом мнение вообще не интересует. тем более свой раиский помешал и вылез тут перлы выдавать.
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Я уже давно замечал, что ты идиот, но даже не мог представить, что до такой степени.
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Опа а ты на все руки мастак ? Уже и Украинский СБАЦАЛ? А ведь был бы в Украине - сразу бы вошел под Украинским флагом.
Идиот - это о тебе и тебе подобных в раисе писалось еще несколько веков назад.
Если бы был в Украине то видел бы что в фильмах делают уже больше года-двух, точно не помню когда ввели. ВЕЗДЕ все что связано с обозначением раиских СЛУЖБ - охрана полиция и т.д. где есть раиские двуголовые курицы, Везде "затирают" это НЕПОДОБСТВО.

А у нас в стране - военизированное подразделение чем является и их ОХРАНА, то же ОБЯЗАНО было быть К ЗАПРЕТУ.
МОЖЕТ еще и СВАСТИКУ выставить для коллекционеров? РАШИЗМ на одну полочку с ФАШИЗМОМ уже встал
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Мне непонятно, зачем ты продолжаешь дальше демонстрировать свой идиотизм. Коллекционирование и пропаганда, это суть разные вещи.
https://www.olx.ua/obyavlenie/remen-tretego-reyha-1936-god-original-svastika-vermaht-IDsDkkK.html#ee45e18b2d
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Этот договор нечего в настоящее время не значит -он автоматически потерял силу когда россия была обьявлена врагом Украины №1 КАК АГРЕССОР то про какую дружбу ты несеш бред а что касается баранов то это не тебе судить -ты слишком мелкий чтобы это делать для меня -понял -сидиш там в немцев то и сиди молча и народ украинский не оскорбляй .
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Ну да прокси у него включен, а смотри КАКОЕ СОВПАДЕНИЕ у этого адвоката раиских СЛУЖБ, то же совершенно СЛУЧАЙНО - ПРОКСИ включен Пограничники на Луганщине задержали украинца, который вез военную фурнитуру с символикой РФ - Цензор.НЕТ 3801 Серж Серж 3e25498f 16.07.2017 13:06 который то же чисто случайно КУРИЦУ ДВУГЛАВУЮ вылез защищать

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идиот, где я хоть слово сказал в защиту кацапской двуглавой курицы?
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Вы просто очень плохо знакомы с системой модерации на подобного рода ресурсах. Модератеры просто физически не могут проверить миллионы объявлений. На ОЛХ имеется опция "сообщить о нарушении", попробуйте воспользоваться
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Правильно сделали а то разную рашовскую дрянь сюда в Украину привозят .
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Ну а че... ежели с закруткой на спине то толька ЗА!!!
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Как-то странно. Он что с Украины вез российскую символику в ЛНР????????????
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Жители Литвы штурмуют страницу МИД России в соцсети: "Кремльнашуисториюнеперепишешь

Читать далее: http://ru.delfi.lt/news/live/zhiteli-litvy-shturmuyut-stranicu-mid-rossii-v-socseti-kremlnashuistoriyuneperepishesh.d?id=75233028
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як сказала одна українська психолог про сучасний стан багатьох в Україні - каже що багато людей просто хворі, тому що вони хочуть жити добре і заможньо як в цивілізованних країнах, але поводити себе і працювати як дикуни та варвари. маса людей в яких менталітет дрібних злочинців - забагато для того щоб швидко навести лад в країні. навіть молодь вже заражена за 15-16 років. заробить 500 гривень - та продасть свое майбутнье та майбутнье своїх дітей та онуків.
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У нас не 37-й год. Врагов надо любить и отпускать под залог.
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Нужно запретить кремлевскую символику и отнести ее к фашистской до освобождения Крыма и Донбасса - также ввести уголовную ответственность за распространение подобных вещей...
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Мабуть свинособаки свої скЄпи взад заберають...
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Парня наградить нужно, истинный патриот Украины - он их метить ехал, что бы каждого издалека - видно было...
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Разве это запрещенный товар? Какой закон/указ он нарушил?
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Найдено африканское племя людоедов говорящее на чистейшем русском языке!

Когда племя людоедов предлагало гостям попробовать их фирменное блюдо «Зажаренное на костре мясо врага», они спрашивали «Не угодно ли будет покушать, любезные гости?»

https://lamp.im/naydeno-afrikanskoe-plemya-lyudoedov-govoryashhee-na-chisteyshem-russkom-yazyike/

Жестокое племя людоедов, которое общается на чистейшем русском языке обнаружено Международной научно-исследовательской экспедицией «Африканское кольцо». Об этом сообщил научный руководитель экспедиции, заведующий кафедрой африканистики СПбГУ Александр Желтов.
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Що, козломорді, вже гудзиків немає? Так зрізайте з вбитої тухлятини, вистачить на багатьох!)))
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то наверно было завезено Харьков но какбы ...осталось невостребованым
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пропоную пришпандорити всю фурнітуру перевізнику на голу дупу та ще десь.
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На Западе приняли древнюю Китайскую мудрость - "Если хочешь помочь голодному, дай ему не рыбу, дай удочку", но в России Путлеровцы, Лавровцы и иже ним подобные, не хотят есть рыбу и потому они действуют по принципу - "Если хочешь помочь "русской весне", дай ему не удочку, а дай ему винтовку и танки."
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПограничники на Луганщине задержали украинца, который вез военную фурнитуру с символикой РФ. ФОТО
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