 Пограничники на Луганщине задержали украинца, который вез военную фурнитуру с символикой РФ. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы.
"Вчера в КПВВ "Станица Луганская" во время мероприятий проверки пограничники Луганского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили у гражданина Украины военную фурнитуру с символикой России", - сказано в сообщении.
Среди личных вещей мужчины, в частности, было обнаружено 300 пуговиц, 750 звезд для погон офицерского состава, 100 эмблем ПВО России, а также военную фурнитуру в виде перекрещенных сабель - 50 штук.
Товар и злоумышленник передан представителям правоохранительных органов в Луганской области.
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мова чудодійна - і кацапи потроху будуть перетворюватись на людей.
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Значок нагрудный ОХРАНА Россия двуглавый орёл еще и с их аквафрешевским знаменем
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В нас ,наскільки мені відомо, по цей день діє Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 13/98-ВР від 14.01.98 ).
Вони торгують між собою , а лохів будуть судить за пуговиці. Таки Порошено вдалось зробить з українців націю баранів.
Проблема не в пуговицях ,а в тому що ми фактично воюємо в юридично мирний час. Вимагать треба юридично признать війну війною ,а не те,щоб гудзики не перевозить.
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НЕ МЕЛИ ЕРУНДУ
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Идиот - это о тебе и тебе подобных в раисе писалось еще несколько веков назад.
Если бы был в Украине то видел бы что в фильмах делают уже больше года-двух, точно не помню когда ввели. ВЕЗДЕ все что связано с обозначением раиских СЛУЖБ - охрана полиция и т.д. где есть раиские двуголовые курицы, Везде "затирают" это НЕПОДОБСТВО.
А у нас в стране - военизированное подразделение чем является и их ОХРАНА, то же ОБЯЗАНО было быть К ЗАПРЕТУ.
МОЖЕТ еще и СВАСТИКУ выставить для коллекционеров? РАШИЗМ на одну полочку с ФАШИЗМОМ уже встал
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https://www.olx.ua/obyavlenie/remen-tretego-reyha-1936-god-original-svastika-vermaht-IDsDkkK.html#ee45e18b2d
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Читать далее: http://ru.delfi.lt/news/live/zhiteli-litvy-shturmuyut-stranicu-mid-rossii-v-socseti-kremlnashuistoriyuneperepishesh.d?id=75233028
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Когда племя людоедов предлагало гостям попробовать их фирменное блюдо «Зажаренное на костре мясо врага», они спрашивали «Не угодно ли будет покушать, любезные гости?»
https://lamp.im/naydeno-afrikanskoe-plemya-lyudoedov-govoryashhee-na-chisteyshem-russkom-yazyike/
Жестокое племя людоедов, которое общается на чистейшем русском языке обнаружено Международной научно-исследовательской экспедицией «Африканское кольцо». Об этом сообщил научный руководитель экспедиции, заведующий кафедрой африканистики СПбГУ Александр Желтов.
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