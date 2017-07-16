 Больницы Ривненщины получили 18 новых автомобилей скорой помощи, - Супрун. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщила в.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
По ее словам, до 2020 года в рамках программы Улучшение охраны здоровья на службе у людей планируется реконструкция 105 врачебных амбулаторий и ФАПов, а также создание сердечно-сосудистого центра на базе областной больницы. Кроме этого готовятся тренинги для более тысячи врачей Ривненщины.
"Благодаря совместным усилиям на этой неделе мы передали 18 новых машин скорой помощи Ривненской области. 16 для районных больниц и по одной для областной и городской клинической больницы. Это позволит быстрее и качественнее оказывать помощь в случаях, когда время идет на минуты", - сообщила Супрун.
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