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 Политика Украины, Фоторепортаж, Здоровье
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Все про:Минздрав (1402) Ривненщина (660) скорая (252) Супрун Ульяна (157)

 Больницы Ривненщины получили 18 новых автомобилей скорой помощи, - Супрун. ФОТОрепортаж

В рамках совместного проекта Министерства здравоохранения и Всемирного банка больницы в Ривненской области получили 18 новых автомобилей скорой помощи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщила в.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, до 2020 года в рамках программы Улучшение охраны здоровья на службе у людей планируется реконструкция 105 врачебных амбулаторий и ФАПов, а также создание сердечно-сосудистого центра на базе областной больницы. Кроме этого готовятся тренинги для более тысячи врачей Ривненщины.

"Благодаря совместным усилиям на этой неделе мы передали 18 новых машин скорой помощи Ривненской области. 16 для районных больниц и по одной для областной и городской клинической больницы. Это позволит быстрее и качественнее оказывать помощь в случаях, когда время идет на минуты", - сообщила Супрун.

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Больницы Ривненщины получили 18 новых автомобилей скорой помощи, - Супрун 01Больницы Ривненщины получили 18 новых автомобилей скорой помощи, - Супрун 02Больницы Ривненщины получили 18 новых автомобилей скорой помощи, - Супрун 03Больницы Ривненщины получили 18 новых автомобилей скорой помощи, - Супрун 04

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странно . .почему не переделанные петиные "богданы"?
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