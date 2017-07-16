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 Политика Украины
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Все про:США (12969) учения (1842) флот (691)

 "Благодаря тому, что мы выполняем наши задачи вместе, мы становимся сильнее", - командующий 6-м флотом США Грейди об учениях "Sea Breeze". ФОТОрепортаж

Министр обороны Украины генерал Степан Полторак посетил участвующие в международных морских учениях "Sea Breeze-2017" эсминец ВМС США "Carney" и ракетный крейсер "HueCity".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

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"Командиры кораблей ознакомили министра обороны Украины с работой центра управления и навигации. На ракетном крейсере "HueCity" состоялась встреча главы отечественного оборонного ведомства с командующим 6-м флотом США вице-адмиралом Кристофером Грейди", - говорится в сообщении.

Благодаря тому, что мы выполняем наши задачи вместе, мы становимся сильнее, - командующий 6-м флотом США Грейди об учениях Sea Breeze 01

Благодаря тому, что мы выполняем наши задачи вместе, мы становимся сильнее, - командующий 6-м флотом США Грейди об учениях Sea Breeze 02

Благодаря тому, что мы выполняем наши задачи вместе, мы становимся сильнее, - командующий 6-м флотом США Грейди об учениях Sea Breeze 03

Благодаря тому, что мы выполняем наши задачи вместе, мы становимся сильнее, - командующий 6-м флотом США Грейди об учениях Sea Breeze 04

Благодаря тому, что мы выполняем наши задачи вместе, мы становимся сильнее, - командующий 6-м флотом США Грейди об учениях Sea Breeze 05

Благодаря тому, что мы выполняем наши задачи вместе, мы становимся сильнее, - командующий 6-м флотом США Грейди об учениях Sea Breeze 06

Благодаря тому, что мы выполняем наши задачи вместе, мы становимся сильнее, - командующий 6-м флотом США Грейди об учениях Sea Breeze 07


"Господин генерал, я очень благодарен, что вы принимаете в Одессе наши два корабля. И для нас большая честь принимать участие в таких масштабных учениях вместе с другими 16 странами мира. Благодаря тому, что мы выполняем наши задачи вместе, мы становимся только сильнее и так оттачиваем свое профессиональное мастерство", - заявил командующий 6-м флотом США.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Учения "Си Бриз-2017": военнослужащие ВМС отработали практические водолазные спуски и борьбу за живучесть корабля. ФОТОрепортаж

Напомним, в Одессе 10 июля торжественно открыли украинские-американские военно-морские учения "Sea Breeze-2017". Темой обучения, в которых в общей сложности присоединились представители Вооруженных Сил 16 стран мира, является проведение многонациональной морской операции по безопасности в кризисном регионе.
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Видел этот кораблик намедни в Одессе. Вроде, не очень большой, но, как я понимаю, пол кацапского чэфэ утопить может, если не весь. Нужно срочно где-нибудь под Николаевом открыть базу вмс нато, на радость кацапне. Вот тогда они энергией рвущихся пуканов смогут арктические льды растопить.
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Не силён в американском языке. Ракетный крейсер "HueCity" означает "хрен вам, а не город"?
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В данном конкретном случае - "цвет города"
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Ну если честно - другого варианта не увидела.
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Та не мудрено ошибиться. Я просто некоторое время историей войны во Вьетнаме всерьез увлекался.
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А в вики не лезла Взяла чисто английский вариант, без привязки к вьетнамским названиям.
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Да ладно Вам...я ссылку дал шоб своими словами не рассказывать
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Наверное, если бы в статье был знак ударения над е, это могло навести на мысли, а так.....слово как слово.
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Хюе (в'єт. Huế) - місто у центральній частині В'єтнаму, адміністративний центр провінції Тхиатхьєн-Хюе
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Крейсер - ровесник распада Совка, эсминец чуток помоложе.
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мир на планете Земля охраняют 72 подлодки и 20 авианосцев США.всё остальное хлам и мишура.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Благодаря тому, что мы выполняем наши задачи вместе, мы становимся сильнее", - командующий 6-м флотом США Грейди об учениях "Sea Breeze". ФОТОрепортаж
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