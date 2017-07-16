 "Благодаря тому, что мы выполняем наши задачи вместе, мы становимся сильнее", - командующий 6-м флотом США Грейди об учениях "Sea Breeze". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны."Командиры кораблей ознакомили министра обороны Украины с работой центра управления и навигации. На ракетном крейсере "HueCity" состоялась встреча главы отечественного оборонного ведомства с командующим 6-м флотом США вице-адмиралом Кристофером Грейди", - говорится в сообщении.

"Господин генерал, я очень благодарен, что вы принимаете в Одессе наши два корабля. И для нас большая честь принимать участие в таких масштабных учениях вместе с другими 16 странами мира. Благодаря тому, что мы выполняем наши задачи вместе, мы становимся только сильнее и так оттачиваем свое профессиональное мастерство", - заявил командующий 6-м флотом США.Напомним, в Одессе 10 июля торжественно открыли украинские-американские военно-морские учения "Sea Breeze-2017". Темой обучения, в которых в общей сложности присоединились представители Вооруженных Сил 16 стран мира, является проведение многонациональной морской операции по безопасности в кризисном регионе.