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 42 тыс. украинских миротворцев участвовали в международных миссиях за время независимости. ФОТОрепортаж

С 1992 года в международных миротворческих миссиях под эгидой ООН приняли участие более 42 тыс. украинских военнослужащих. 54 из них погибли.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, сегодня подразделения Вооруженных сил Украины несут службу в Демократической Республике Конго, Республике Либерия, Косово. Кроме того, военный персонал и военные наблюдатели от Украины работают в большинстве стран мира.

Наибольшее количество украинских миротворцев сейчас поддерживают мир и безопасность в Центральной Африке в составе отдельных вертолетных отрядов Миссии ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участие украинских миротворцев в миссиях ООН доказывает высокий авторитет ВСУ, - Полторак

Напомним, День украинских миротворцев отмечается ежегодно 15 июля.

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(Фото со страницы Прес-центр штабу АТО)
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А Совбез ООН блокирует решения по Украине...Давно пора вернуть миротворцев в Украину.
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претензий нет.
кроме тетерука и савченко...
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Цензор.НЕТФотоОбщество42 тыс. украинских миротворцев участвовали в международных миссиях за время независимости. ФОТОрепортаж
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