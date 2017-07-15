 42 тыс. украинских миротворцев участвовали в международных миссиях за время независимости. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, сегодня подразделения Вооруженных сил Украины несут службу в Демократической Республике Конго, Республике Либерия, Косово. Кроме того, военный персонал и военные наблюдатели от Украины работают в большинстве стран мира.
Наибольшее количество украинских миротворцев сейчас поддерживают мир и безопасность в Центральной Африке в составе отдельных вертолетных отрядов Миссии ООН.
Напомним, День украинских миротворцев отмечается ежегодно 15 июля.
(Фото со страницы Прес-центр штабу АТО)
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