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 Политика Украины
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Все про:армия (7960) ВДВ (232) учения (1840)

 Бригадные тактические учения ВДВ проходят в 4 регионах Украины. ФОТОрепортаж

В регионах Украины проходят бригадные тактические учения с боевой стрельбой и десантированием личного состава 79 отдельной десантно-штурмовой и 81 отдельной аэромобильной бригад Высокомобильных десантных войск ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВДВ ВСУ.

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Руководитель учений - командующий видом войск генерал-лейтенант Михаил Забродский рассказал, что учения проходят в тесном взаимодействии с Военно-морскими силами, штурмовой и военно-транспортной авиацией Воздушных сил, армейской авиацией Сухопутных войск, подразделениями оперативного обеспечения ВСУ.

"Две бригады ВДВ действуют на одном направлении совместно и согласованно, отрабатывая мельчайшие детали, от которых в реальном бою может зависеть выполнение боевой задачи, а также сохранение жизни и здоровья наших ребят", - отметил М.Забродский.

Бригадные тактические учения ВДВ проходят в 4 регионах Украины 01

Бригадные тактические учения ВДВ проходят в 4 регионах Украины 02

Бригадные тактические учения ВДВ проходят в 4 регионах Украины 03

Бригадные тактические учения ВДВ проходят в 4 регионах Украины 04

Бригадные тактические учения ВДВ проходят в 4 регионах Украины 05

Бригадные тактические учения ВДВ проходят в 4 регионах Украины 06

Бригадные тактические учения ВДВ проходят в 4 регионах Украины 07

Бригадные тактические учения ВДВ проходят в 4 регионах Украины 08

Бригадные тактические учения ВДВ проходят в 4 регионах Украины 09

Практическая фаза тактических учений началась в Николаевской области, где десантные подразделения из Николаева и Донецкой области преодолели реку Южный Буг с помощью паромной переправы. Для создания условий, приближенных к боевым, применялись средства аэрозольной маскировки. На переправе была организована комендантская служба, а боевая техника переправлялась по четкому графику.

Для отражения воздушного нападения противника на переправе несли дежурство зенитные ракетные комплексы. На воде патрулировали малые артиллерийские катера ВМС Украины.

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"В тыл условного противника с самолетов военно-транспортной авиации на парашютных платформах были десантированы автомобили с зенитными установками. Сразу за ними был высажен тактический воздушный десант вместе с грузами с тяжелым пехотным вооружением и боеприпасами. "Обеспечив успешные действия основных сил, десантники закрепились на определенных рубежах и перешли к обороне", - говорится в информации.

После этого бойцы комбинированным способом были переброшены в Одесскую область. На Белгородском полигоне практическая фаза учений началась с нанесения огневого удара штурмовой авиацией и боевыми вертолетами Ми-24. После вывода из строя средств ПВО противника, для захвата и взятия под контроль важных объектов высадился тактический воздушный десант.


Бригадные тактические учения ВДВ проходят в 4 регионах Украины 10

Бригадные тактические учения ВДВ проходят в 4 регионах Украины 11

Бригадные тактические учения ВДВ проходят в 4 регионах Украины 12

Бригадные тактические учения ВДВ проходят в 4 регионах Украины 13

Бригадные тактические учения ВДВ проходят в 4 регионах Украины 14

Бригадные тактические учения ВДВ проходят в 4 регионах Украины 15

Бригадные тактические учения ВДВ проходят в 4 регионах Украины 16

Бригадные тактические учения ВДВ проходят в 4 регионах Украины 17

Бригадные тактические учения ВДВ проходят в 4 регионах Украины 18

Бригадные тактические учения ВДВ проходят в 4 регионах Украины 19

Бригадные тактические учения ВДВ проходят в 4 регионах Украины 20

Бригадные тактические учения ВДВ проходят в 4 регионах Украины 21

Бригадные тактические учения ВДВ проходят в 4 регионах Украины 22

Бригадные тактические учения ВДВ проходят в 4 регионах Украины 23

Бригадные тактические учения ВДВ проходят в 4 регионах Украины 24

Бригадные тактические учения ВДВ проходят в 4 регионах Украины 25

Бригадные тактические учения ВДВ проходят в 4 регионах Украины 26

Бригадные тактические учения ВДВ проходят в 4 регионах Украины 27

Бригадные тактические учения ВДВ проходят в 4 регионах Украины 28

Впоследствии, форсировав на бронированной технике водную преграду, основные силы участвующих в учениях частей ВДВ отработали действия в наступательном и оборонительном бою.

Завершилась практическая фаза загрузкой десантно-штурмового подразделения на средний десантный корабль ВМС ВСУ. Переход морем продолжался более 20 часов. За это время военные моряки вместе с десантниками приняли участие в практическом занятии по борьбе за живучесть корабля. Были проведены стрельбы из стрелкового оружия и корабельного вооружения.

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Разгрузившись, подразделение прибыло на полигон "Олешковские пески". Началась практическая фаза по отражению атаки условного противника и нанесения авиационного удара штурмовой авиацией и боевыми вертолетами, после чего десантники отработали рейдовые действия в тылу условного противника.

"Следующие практические этапы бригадных тактических учений будут проходить в других регионах Украины", - отметили в пресс-службе командования ВДВ ВСУ.
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Однако какой навороченный у десантуры Хамви...
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Шушпанцер из миротворческой миссии, в Лугандонии такие тоже катались.
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ху@йло врятуй нас від цих бариг!!!!!!!!!!!!!!
Скільки це можна терпіти
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Ууууу... Серьезная подготовка. Я догадываюсь в каких следующих регионах будут проходить практические этапы. Крым и Донбас...
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Це не совок!. Це совочище!. Війна -муйня -головне маневри!.
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Щось я не пам"ятаю жодної успішної десантної (з повітря) операції. Ні під час АТО, ні під час Другої світової. Витрачаємо дарма пальне і парашути. Картинка для генералів, яка немає відношення до ефективності і практичних результатів. Можливо ВДВ мене переконає в іншому ?
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Немцы в Нидерландах, форт Эбен-Эмаль, Критская операция, но там большие потери были.
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вчера ночью на рыбалке их видел.... 15 огней в небе рядом, и катаются туда сюда....... была мысль .... что инопланетяне приперлись? потом поняли вертолеты, начали обсуждать .... если ватаны чё не стреляют, если наши где взяли столько вертолетов.?
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..."После этого бойцы комбинированным способом были переброшены в Одесскую область. На Белгородском полигоне практическая фаза учений началась с нанесения огневого удара штурмовой авиацией и боевыми вертолетами Ми-24...." Белгородці в кацапії вже обмочилися))) В Одесській області є Болград,а не Белгород.
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Бе́лгород-Днестро́вский - город на берегу Днестровского лимана. Население составляет 60 тысяч жителей. Административно является городом областного подчинения Одесской области Украины, административный центр Белгород-Днестровского района. И не надо умничать когда не знаешь!
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Хто знає, що за техніка на шостому фото? Дуже цікаво.
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ЗУ 2-32 на мотолизі - народний винахід. Додумалися використовувати ЗУ-шку проти танків. Вона зносить протикумулятивний захист, після чого танк, як правило, тікає з поля бою, бо стає беззахисним перед простим РПГ.
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Потом они переместятся в центр Украины.
А там, что в голову взбредёт кое кому.
Уже было сокращение РБУ (рубеж безопасного удаления) до 450 м....
Проверили состояние пехоты и уровень подготовки артиллерии... Было на что посмотреть.
Так что тараканов в голове много)))))
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныБригадные тактические учения ВДВ проходят в 4 регионах Украины. ФОТОрепортаж
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