 Бригадные тактические учения ВДВ проходят в 4 регионах Украины. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВДВ ВСУ.
Руководитель учений - командующий видом войск генерал-лейтенант Михаил Забродский рассказал, что учения проходят в тесном взаимодействии с Военно-морскими силами, штурмовой и военно-транспортной авиацией Воздушных сил, армейской авиацией Сухопутных войск, подразделениями оперативного обеспечения ВСУ.
"Две бригады ВДВ действуют на одном направлении совместно и согласованно, отрабатывая мельчайшие детали, от которых в реальном бою может зависеть выполнение боевой задачи, а также сохранение жизни и здоровья наших ребят", - отметил М.Забродский.
Практическая фаза тактических учений началась в Николаевской области, где десантные подразделения из Николаева и Донецкой области преодолели реку Южный Буг с помощью паромной переправы. Для создания условий, приближенных к боевым, применялись средства аэрозольной маскировки. На переправе была организована комендантская служба, а боевая техника переправлялась по четкому графику.
Для отражения воздушного нападения противника на переправе несли дежурство зенитные ракетные комплексы. На воде патрулировали малые артиллерийские катера ВМС Украины.
"В тыл условного противника с самолетов военно-транспортной авиации на парашютных платформах были десантированы автомобили с зенитными установками. Сразу за ними был высажен тактический воздушный десант вместе с грузами с тяжелым пехотным вооружением и боеприпасами. "Обеспечив успешные действия основных сил, десантники закрепились на определенных рубежах и перешли к обороне", - говорится в информации.
После этого бойцы комбинированным способом были переброшены в Одесскую область. На Белгородском полигоне практическая фаза учений началась с нанесения огневого удара штурмовой авиацией и боевыми вертолетами Ми-24. После вывода из строя средств ПВО противника, для захвата и взятия под контроль важных объектов высадился тактический воздушный десант.
Впоследствии, форсировав на бронированной технике водную преграду, основные силы участвующих в учениях частей ВДВ отработали действия в наступательном и оборонительном бою.
Завершилась практическая фаза загрузкой десантно-штурмового подразделения на средний десантный корабль ВМС ВСУ. Переход морем продолжался более 20 часов. За это время военные моряки вместе с десантниками приняли участие в практическом занятии по борьбе за живучесть корабля. Были проведены стрельбы из стрелкового оружия и корабельного вооружения.
Разгрузившись, подразделение прибыло на полигон "Олешковские пески". Началась практическая фаза по отражению атаки условного противника и нанесения авиационного удара штурмовой авиацией и боевыми вертолетами, после чего десантники отработали рейдовые действия в тылу условного противника.
"Следующие практические этапы бригадных тактических учений будут проходить в других регионах Украины", - отметили в пресс-службе командования ВДВ ВСУ.
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Скільки це можна терпіти
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А там, что в голову взбредёт кое кому.
Уже было сокращение РБУ (рубеж безопасного удаления) до 450 м....
Проверили состояние пехоты и уровень подготовки артиллерии... Было на что посмотреть.
Так что тараканов в голове много)))))
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