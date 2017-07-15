 Пьяный водитель сбил насмерть двух человек в Виннице и скрылся, - полиция. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на патрульную полицию, на Хмельницком шоссе водитель ВАЗ сбил мужчин в возрасте 28 и 29 лет. Один погиб на месте, а второй умер в карете скорой помощи. Виновник аварии скрылся.
Патрульные остановили машину на автодороге М-12 за Винницей. Авто имело повреждения, характерные для ДТП, а водитель - признаки алкогольного опьянения.
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На Авдеевском направления в момент ранения депутата Евгения Дейдея не было зафиксировано никаких обстрелов ни в районе "промзоны", ни тем более в жилых кварталах.
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на военных, которые фиксируют обстрелы и в пресс-центре штаба АТО, отвечая на вопрос, происходили ли какие-либо обстрелы на Авдеевском направлении с 17 до 19 часов.
- 14 июля в период до 21:30 никаких обстрелов в районе Авдеевки зафиксировано не было. Единственный обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия начался в 21:30 по позициям вблизи «промзоны». То есть обстрелов из минометов и другого тяжелого вооружения в это время тем более зафиксировано не было, - сообщили военные, фиксирующие обстрелы.
В свою очередь начальник пресс-центра АТО Вячеслав Петровский также сообщил, что улицы Авдеевки не обстреливались.
- 14 июля в течение всего дня обстрелов жилых кварталов Авдеевки не было, - отметил он.
При этом депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук в своей заметке в Facebook утверждает, что Дейдей был ранен миной. В предыдущих сообщениях Мосийчук утверждал, что депутат был ранен в «промзоне» Авдеевки.
По информации «Украинской правды», сам Дейдей утверждает, что инцидент произошел с ним в районе Старой Авдеевки, что не является передовой линией, однако туда действительно долетают вражеские мины. В таком случае правоохранительные органы и штаб АТО всегда характеризуют это как обстрел жилых кварталов города.
Обстрел жилых кварталов минами, что считается тяжелым оружием, является чрезвычайным событием, поэтому всегда сообщение об этом можно найти либо на странице пресс-центра АТО, либо на странице главы полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина, или же у спикера полиции Донецкой области Натальи Шиман, или у главы Донецкой области Павла Жебривского.
Как объяснила УП Шиман, полиция пытается информировать об обстреле и нанесении вреда домам или же в случае жертв среди мирного населения.
- Мы всегда информируем о тяжелых последствиях обстрелов как разрушение или жертвы среди мирного населения. В пятницу мы не фиксировали существенных разрушений в жилых кварталах, - сообщила Шиман УП.
По информации УП, Дейдей приехал в Авдеевку в полк «Киев». В пятницу около 17 часов он находился в переулке Школьном в Старой Авдеевке. Там он якобы и получил ранение. О ранении информация различается: с 17:20 до 18:30.
По информации источников «Украинской правды», которые знакомы с делом, он утверждает, что услышал взрыв, а что дальше с ним происходило, не знает. Он также не знает, кто доставил его в больницу в Покровском. «Украинская правда» пыталась дозвониться до Дейдея, чтобы от него узнать, что произошло, однако он не брал трубку и не отвечал на смс.
В то же время, по информации УП, Дейдей позвонил в свой батальон после 17 часов и сказал, что получил ранения, на место приехал автомобиль батальона, в котором была медсестра. Она увидела повязку на его ноге. После этого Дейдея доставили к военным врачам в Авдеевке. Там ему оказали первую медицинскую помощь, сделали рентген и отправили его в больницу в Покровске.
По информации источников «Украинской правды», диагноз, который врачи поставили Дейдею: огнестрельное осколочное сквозное ранение мягких тканей.
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Самострел 100 %
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" на Хмельницком шоссе водитель ВАЗ сбил мужчин в возрасте 28 и 29 лет "
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