 Спасатели тушат пожар в лесу на Херсонщине. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, на территории Днепровского лесничества Алешковского района случилось возгорание. На 18:00 площадь пожара составляла около 5 га.
На месте задействованы 15 единиц техники и 55 спасателей ГСЧС, 4 единицы техники и 10 работников лесоохотничьего хозяйства, 1 единица техники Минобороны и 1 машина от национального парка.
(Фото ГСЧС)
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А тут тыдыщ ! - дебри .Хороший у нас лес . Правильный.
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Настоящее приключение !
И вообще - Херсонщина красивенный край .
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