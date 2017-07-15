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Все про:лес (399) пожар (3338) Херсонщина (714) ГСЧС (1178)

 Спасатели тушат пожар в лесу на Херсонщине. ФОТО

В Херсонской области произошел пожар в лесу. Тушение продолжается.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, на территории Днепровского лесничества Алешковского района случилось возгорание. На 18:00 площадь пожара составляла около 5 га.

На месте задействованы 15 единиц техники и 55 спасателей ГСЧС, 4 единицы техники и 10 работников лесоохотничьего хозяйства, 1 единица техники Минобороны и 1 машина от национального парка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В лесу на Херсонщине произошел крупный пожар. ФОТО

Спасатели тушат пожар в лесу на Херсонщине 01Спасатели тушат пожар в лесу на Херсонщине 02

(Фото ГСЧС)
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Дивлюсь на першу фотку... що то за ліс такий, там же не має де і москоля повісити?
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Так то спецом такую фотку показали ! Хитрый ход - шоб москаль булки расслабил и так само подумал : " Шо за лес такой несурьёзный ? Тю ."
А тут тыдыщ ! - дебри .Хороший у нас лес . Правильный.
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Там самая большая пустыня Европы находится. Этот лес сдерживает ее развитие.
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Очень увлекательная экскурсия у нас есть по Олешкивской пустыне !
Настоящее приключение !
И вообще - Херсонщина красивенный край .
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Был я на лесном пожаре, особенно опасен - верховой - ветер дунет, а он по верхушкам и вниз, к корням...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСпасатели тушат пожар в лесу на Херсонщине. ФОТО
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