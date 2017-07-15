 Жителей оккупированного Докучаевска листовками поздравили с Днем города. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, около 3200 листовок с поздравлениями было сброшено на пригороды населенного пункта и позиции боевиков.
Акция прошла при поддержке частных предпринимателей Киева.
(Фото штаба АТО)
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