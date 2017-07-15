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 Общество
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Все про:День города (18) поздравление (626) Донецкая область (4456)

 Жителей оккупированного Докучаевска листовками поздравили с Днем города. ФОТО

Военнослужащие Антитеррористической операции (АТО) поздравили жителей Докучаевска (оккупированная часть Донецкой области) с Днем города и Днем металлурга.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, около 3200 листовок с поздравлениями было сброшено на пригороды населенного пункта и позиции боевиков.

Акция прошла при поддержке частных предпринимателей Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные распространяли проукраинские листовки в оккупированном Луганске, - разведка

Жителей оккупированного Докучаевска листовками поздравили с Днем города 01

(Фото штаба АТО)
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Надо в другой раз скинуть листовки со списком вывезенных и попиленных на металлолом предприятий. Обмен чисто по рашистски - возможности зарабатывать на жизнь на гумконвои...
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Молодцы! Давно пора бить врага его же оружием! И этот факт, - отличный случай грамотного ведения нашими войсками контрпропаганды среди местного населения на оккупированных территориях. Вроде и "мелочь", - а наверняка несколько десятков человек (как минимум) смогут принять для себя в дальнейшем правильное решение. Так что молодцы те, кто грамотно организовал и провел эту операцию. Ну ведь могут, когда хотят!
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Пишут, что поздравляли агитснарядами)) Хотя орки могли спецом на место разрушений подвезти Жителей оккупированного Докучаевска листовками поздравили с Днем города - Цензор.НЕТ 4791
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Настоящий Донбасс- это не просто бытие,но бытие перманентно стремящееся к квантитативной экспансии своей эмпирической формы!
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Бочка полная только, тогда, когда не пустая, а не пустая потому, что что-то есть в этой бочке. Есть то что не даёт бочке стать пустой, поэтому бочка не пустая, а полная! Не пустая так как пустой бочка не будет, а полная потому, что бочка не пустая…
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просто я не добачив і прочитав поляна песец....
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Можна було би і таку акцію зробити, замовити на найдешевших пачках цигарок малюнок з мапаю України, включно Крим та окуповану територію сходу, та написом "путін-хуйло" і розкидати їх над окупованною територію, нехай носять в кишенях.
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Цензор.НЕТФотоОбществоЖителей оккупированного Докучаевска листовками поздравили с Днем города. ФОТО
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