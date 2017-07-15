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 Террористы продолжают обстреливать Широкино: в поселке не уцелел ни один дом. ФОТОрепортаж

Российско-террористические войска продолжают обстреливать позиции украинских защитников в районе населенного пункта Широкино (Донецкая область).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, боевики ведут обстрелы из оружия, которое запрещено Минскими договоренностями.

Военнослужащие одной из мотопехотных бригад, защищающие позиции у Широкино, говорят, что обстрелы российско-террористических войск полностью уничтожили этот населенный пункт и сегодня там не осталось ни одного уцелевшего дома.

Командир взвода Михаил рассказал, что наемники применяют тяжелую бронетехнику, крупнокалиберные пулеметы, минометы 120-го и 82-го калибра, гранатометы. "Мы наблюдаем, как по другую сторону раз в два дня террористические войска проводят ротацию своего личного состава. Они приезжают со стороны Безыменного. Там они укрепляют свои позиции и защитные сооружения, а тяжелая бронетехника с вооружением работает со стороны Саханки. К нам они не подходят, а огонь ведут на расстоянии", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Напряжение постоянное. Когда боевики ведут себя борзо, открываем огонь в ответ", - бойцы ВСУ в Широкино. ВИДЕО

В свою очередь, командир батальона отдельной мотопехотной бригады "Каскад" добавил: "Пользуясь тем, что объявлено "хлебное перемирие", пророссийские наемники ведут так называемую окопную войну. Они потихоньку окапываются, укрепляют свои позиции и огонь в большинстве случаев открывают ночью или в темное время суток, когда международные организации - ООН и ОБСЕ - не могут зафиксировать нарушения Минских договоренностей. Боевики огонь ведут из минометов 120-го и 82-го калибра, работает также бронетехника - БМП и БТР. Они провоцируют нас на нарушение договоренностей и чтобы мы открывали огонь".

Террористы продолжают обстреливать Широкино: в поселке не уцелел ни один дом 01Террористы продолжают обстреливать Широкино: в поселке не уцелел ни один дом 02Террористы продолжают обстреливать Широкино: в поселке не уцелел ни один дом 03Террористы продолжают обстреливать Широкино: в поселке не уцелел ни один дом 04Террористы продолжают обстреливать Широкино: в поселке не уцелел ни один дом 05Террористы продолжают обстреливать Широкино: в поселке не уцелел ни один дом 06Террористы продолжают обстреливать Широкино: в поселке не уцелел ни один дом 07Террористы продолжают обстреливать Широкино: в поселке не уцелел ни один дом 08Террористы продолжают обстреливать Широкино: в поселке не уцелел ни один дом 09Террористы продолжают обстреливать Широкино: в поселке не уцелел ни один дом 10Террористы продолжают обстреливать Широкино: в поселке не уцелел ни один дом 11Террористы продолжают обстреливать Широкино: в поселке не уцелел ни один дом 12Террористы продолжают обстреливать Широкино: в поселке не уцелел ни один дом 13Террористы продолжают обстреливать Широкино: в поселке не уцелел ни один дом 14Террористы продолжают обстреливать Широкино: в поселке не уцелел ни один дом 15Террористы продолжают обстреливать Широкино: в поселке не уцелел ни один дом 16

(Фото штаба АТО)
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Вопрос на засыпку- почему эти твари бегут в ненавистную им Украину, а не в свою любимую кацапию?

В Киеве АТОшник проучил подростков-переселенцев, оскорбивших флаг Украины

В Киеве волонтер, участник АТО Владислав Грищенко поймал и проучил подростков, которые оскорбили украинский флаг. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, трое подростков показали неприличный жест в сторону флага, а один из них предложил спалить знамя.
Один из подростков назвался переселенцем с Донбасса. После беседы с Владиславом Грищенко подростки на камеру извинились за содеянное.

https://inforesist.org/v-kieve-atoshnik-prouchil-podrostkov-pereselentsev-oskorbivshih-flag-ukrainyi/
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Каты по своему тв это показывают, и говорят "видите что Бандера творит?!!!"
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Вообще я хотел "кацы" написать, но рідною хорошо вышло
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Странно, почему у меня на Сумщине нет такого? Может потому, что не звали руцкий мир? Я не скажу, что сказка кругом, но... мирно
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сплюнь. русский мир приходит нежданчиком и приглашений он не ждет. все приглашения написаны на лубянке в недрах нквд. а, если сравнивать с Донбассом то надо говорить - кто как встречает. ты сам то как его встретишь, если что?
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кацапо-сепарная падаль хрен бы обстреливала,если бы не запрет на ответку благодаря всраному минскому договорняку который сдох 31.12.2015.
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Какое было красивое украинское село,даже поселок...ССуки кацапские. "Братья" херовы.Пока живу не забуду и внуку передам
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Какаой же будет праздник для всех нормальных людей,когда @уйло здохнет!
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А было когда то курортное село Широкино, и домики приличные были судя по останкам и фундаментам, не тупые люди позвали пуйла, предварительно НЕ посмотрели как живёт расейская деревня например на дальнем востоке) ни газа, печное отопление, деревянная изба или барак.)
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А принять закон об оккупированной территории так и не захотели.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТеррористы продолжают обстреливать Широкино: в поселке не уцелел ни один дом. ФОТОрепортаж
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