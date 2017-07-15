 Террористы продолжают обстреливать Широкино: в поселке не уцелел ни один дом. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, боевики ведут обстрелы из оружия, которое запрещено Минскими договоренностями.
Военнослужащие одной из мотопехотных бригад, защищающие позиции у Широкино, говорят, что обстрелы российско-террористических войск полностью уничтожили этот населенный пункт и сегодня там не осталось ни одного уцелевшего дома.
Командир взвода Михаил рассказал, что наемники применяют тяжелую бронетехнику, крупнокалиберные пулеметы, минометы 120-го и 82-го калибра, гранатометы. "Мы наблюдаем, как по другую сторону раз в два дня террористические войска проводят ротацию своего личного состава. Они приезжают со стороны Безыменного. Там они укрепляют свои позиции и защитные сооружения, а тяжелая бронетехника с вооружением работает со стороны Саханки. К нам они не подходят, а огонь ведут на расстоянии", - сказал он.
В свою очередь, командир батальона отдельной мотопехотной бригады "Каскад" добавил: "Пользуясь тем, что объявлено "хлебное перемирие", пророссийские наемники ведут так называемую окопную войну. Они потихоньку окапываются, укрепляют свои позиции и огонь в большинстве случаев открывают ночью или в темное время суток, когда международные организации - ООН и ОБСЕ - не могут зафиксировать нарушения Минских договоренностей. Боевики огонь ведут из минометов 120-го и 82-го калибра, работает также бронетехника - БМП и БТР. Они провоцируют нас на нарушение договоренностей и чтобы мы открывали огонь".
(Фото штаба АТО)
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В Киеве АТОшник проучил подростков-переселенцев, оскорбивших флаг Украины
В Киеве волонтер, участник АТО Владислав Грищенко поймал и проучил подростков, которые оскорбили украинский флаг. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, трое подростков показали неприличный жест в сторону флага, а один из них предложил спалить знамя.
Один из подростков назвался переселенцем с Донбасса. После беседы с Владиславом Грищенко подростки на камеру извинились за содеянное.
https://inforesist.org/v-kieve-atoshnik-prouchil-podrostkov-pereselentsev-oskorbivshih-flag-ukrainyi/
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