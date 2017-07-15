 Предотвращено заказное убийство предпринимателя в Северодонецке: задержан организатор и исполнители. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, возле дома потенциальной жертвы правоохранители задержали двух исполнителей - 42- и 38-летнего ранее судимых мужчин. В машине, на которой они приехали, была обнаружена граната "Ф-1", а у самих подозреваемых - граната "Ф-1" и револьвер "Наган" с 5 патронами.
В ходе следствия было установлено, что один из исполнителей уволился из мест лишения свободы в 2016 году по "закону Савченко" (недавно отмененному).
Другая группа оперативников задержала организатора преступления в Донецкой области.
Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
(Фото полиции Луганской области)
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к ним бы еще галстук....
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меняйте форму одежды....
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