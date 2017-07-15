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 Общество
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Все про:задержание (5976) заказное убийство (43) Луганщина (4039) Нацполиция (8060)

 Предотвращено заказное убийство предпринимателя в Северодонецке: задержан организатор и исполнители. ФОТОрепортаж

Сотрудники полиции предотвратили заказное убийство предпринимателя в Северодонецке (Луганская область).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, возле дома потенциальной жертвы правоохранители задержали двух исполнителей - 42- и 38-летнего ранее судимых мужчин. В машине, на которой они приехали, была обнаружена граната "Ф-1", а у самих подозреваемых - граната "Ф-1" и револьвер "Наган" с 5 патронами.

В ходе следствия было установлено, что один из исполнителей уволился из мест лишения свободы в 2016 году по "закону Савченко" (недавно отмененному).

Другая группа оперативников задержала организатора преступления в Донецкой области.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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Предотвращено заказное убийство предпринимателя в Северодонецке: задержан организатор и исполнители 01Предотвращено заказное убийство предпринимателя в Северодонецке: задержан организатор и исполнители 02Предотвращено заказное убийство предпринимателя в Северодонецке: задержан организатор и исполнители 03Предотвращено заказное убийство предпринимателя в Северодонецке: задержан организатор и исполнители 04Предотвращено заказное убийство предпринимателя в Северодонецке: задержан организатор и исполнители 05Предотвращено заказное убийство предпринимателя в Северодонецке: задержан организатор и исполнители 06Предотвращено заказное убийство предпринимателя в Северодонецке: задержан организатор и исполнители 07

(Фото полиции Луганской области)
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Наган Фрунзе, как-же, как-же
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Ф-1, ну просто офигительный выбор для нападения...
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Опять закон савченко... Опять гадя... Вот уж, действительно, есть ли хоть что доброе от этой "героя" Украины?
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а як же без них? - вот такая вот вы скотовня.
меняйте форму одежды....
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Первобытной дубинкой тоже можна человеку черепок проломить !
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Цензор.НЕТФотоОбществоПредотвращено заказное убийство предпринимателя в Северодонецке: задержан организатор и исполнители. ФОТОрепортаж
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