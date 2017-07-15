 Суд арестовал Добкина с залогом 50 млн гривен. ФОТО+ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Решение зачитала судья Кристина Тарасюк.
Добкин не был задержан и взят под стражу немедленно. Суд дал ему 5 дней на внесение 50 млн грн залога. Если через 5 дней деньги не внесут, народного депутата арестуют.
Он сказал, что "расстроен, но не обескуражен". Нардеп сказал, что ожидал другого решения: что его отпустят под личное обязательство или на поруки депутатов.
Добкин сомневается, что за 5 дней сможет собрать сумму залога: "Нужно продавать дом. Там живут мои дети. Это унизительно - платить за свою свободу".
Он сказал, что пока не обсуждал возможность внесения залога его соратниками по партии, хотя некоторые уже заявили, что помогут.
Если залог не внесут, Добкина арестую на два месяца - до 14 сентября.
Также суд обязал его удержаться от общения с другими фигурантами дела, сдать документы для выезда за границу, обязал являться по вызову в правоохранительные органы.
Как сообщалось, Верховная Рада в четверг удовлетворила три представления генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата М.Добкина.
"Цензор.НЕТ" осенью 2016 года провел собственное расследование "Кооперативное дело. За что Луценко хочет посадить Добкина и Кернеса?".
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- своих даже не разрешаем задерживать
- рыгов и остальных воров отпускаем за бабло
- добробатов под арест немедленно.
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28 февраля 1933 президент Германии Гинденбург подписал закон -- "Закон о защите народа и рейха", который снимал депутатскую неприкосновенность. После чего многие депутаты-коммунисты были арестованы. После этого были проведены новые выборы в рейхстаг. Гитлеру нужны были в законодательном органе партнёры, со-творцы, а не враги и бесполезные спорщики.
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И умыл Понтий Парубий руки, и повелел показать результаты голосования по фракциям. И закричали радостно люди на площади перед Синедрионом, и забили в барабаны.
И поднял праведник Допа к небу глаза, и увидел, что неба там нет, а есть только купол Синедриона.
И стал тогда он выплевывать изо рта золотую цепочку. И плевал, и плевал, и не мог остановиться. И одни фарисеи спрашивали других: А чё это он?". А другие отвечали "Это чтоб от генпрокуратора Юрия откупиться".
А жестоковыйный генпрокуратор Юрий лишь засмеялся и сказал, что перечислит все цепочки в Госбюджет.
А потом трижды прокричал Ляшко - и цепочки перестали выплевываться. И пошел праведник Допа советоваться с книжниками своими. И верный брат его Димитрий неотступно следовал за ним. И повсюду, где он ступал, выростали мраморные колонны и сыпался белый порошок...".
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Какая свобода?,тебя козла до суда отпускают.
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выбороввыяснения кто есть кто и уедет в Ростовдомой.
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PS. Кресло президента Украины всего лишь одно, а вас желающих усесться в это кресло до хера и больше. Сожрите друг дружку, ведь так будет легче всем тем простым людям ,которых вы, так стремитесь «защитить»
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http://www.capital.ua/ru/publication/94775-viktor-suslov-khudshee-dlya-ukrainy-konechno-vperedi
Или вот это https://nnovosti.info/articles/komu_naspravdi_potribna_vijna_na_donbasi_ta_do_chogo_prizvede_vidmova_vid_mirnih_initsiativ-543.html
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А вообще Гепа посоветовал Допе прикрываться тем, что типа коллегиально, бандитской группировкой голосовали на сессии, типо тогда ж ответственности нет !!! А то, что никто даже не проверил состояли ли учредители ЖСК на квартирном учет... это жесть.. Простые смертные даже доки не подадут на сессию на выделение земли, а тут прям гектары бесплатно выделяют... Топорно сработали, рассчитывая на полнейшую безнаказанность.
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Допа готов был 150 лимонов дать, шоб токо все от него отъе....сь.
Но видимо - 100 лимонов пошли на подкуп судейско-следственной шоблы.
Значит - скоро выпустят, извинятся и возместят ( за счёт нас ) все издержки и ущербы.
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ВР много чего не успела,вернее забила на всех и пошла в отпуск.
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Самое время сейчас Юлии Владимировне прийти с людьми под здание суда, сгонять особо никого не нужно против такого г...
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