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 Суд арестовал Добкина с залогом 50 млн гривен. ФОТО+ВИДЕО

Печерский суд Киева арестовал народного депутата Михаила Добкина с правом внесения залога в 50 миллионов гривен.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Решение зачитала судья Кристина Тарасюк.



Добкин не был задержан и взят под стражу немедленно. Суд дал ему 5 дней на внесение 50 млн грн залога. Если через 5 дней деньги не внесут, народного депутата арестуют.

Он сказал, что "расстроен, но не обескуражен". Нардеп сказал, что ожидал другого решения: что его отпустят под личное обязательство или на поруки депутатов.

Добкин сомневается, что за 5 дней сможет собрать сумму залога: "Нужно продавать дом. Там живут мои дети. Это унизительно - платить за свою свободу".

Он сказал, что пока не обсуждал возможность внесения залога его соратниками по партии, хотя некоторые уже заявили, что помогут.

Если залог не внесут, Добкина арестую на два месяца - до 14 сентября.

Также суд обязал его удержаться от общения с другими фигурантами дела, сдать документы для выезда за границу, обязал являться по вызову в правоохранительные органы.



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Суд арестовал Добкина с залогом 50 млн гривен 03
Как сообщалось, Верховная Рада в четверг удовлетворила три представления генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата М.Добкина.

"Цензор.НЕТ" осенью 2016 года провел собственное расследование "Кооперативное дело. За что Луценко хочет посадить Добкина и Кернеса?".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Генпрокуратура вручила подозрение Добкину (обновлено). ФОТО+ ВИДЕО


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было бы желание.. но у барыжной власти его нет, торговые партнеры..
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Тактика порхатой власти:
- своих даже не разрешаем задерживать
- рыгов и остальных воров отпускаем за бабло
- добробатов под арест немедленно.
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Кстати, Адольф как раз на многие порядки стоял выше наших "работников"депутатов и ратовал за величие Германии не на словах ,а на деле( что было дальше я не оправдываю)........
28 февраля 1933 президент Германии Гинденбург подписал закон -- "Закон о защите народа и рейха", который снимал депутатскую неприкосновенность. После чего многие депутаты-коммунисты были арестованы. После этого были проведены новые выборы в рейхстаг. Гитлеру нужны были в законодательном органе партнёры, со-творцы, а не враги и бесполезные спорщики.
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Они даже не меняют сценарий. Несмотря на то, что зрителю(народу) надоел этот спектакль с одним и тем же сюжетом,театр продолжает работать. Только одному актеру не повезло-Ефремову, по всей видимости не угодил режиссеру -сценаристу.
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журналисты !!! перестаньте демонстрировать " мужество" и "несгибаемость" "борца за справедливость" ушлепка Добкина. Когда вы нажретесь бабла, не журналисты, а профуры, осорбенно на 112 канале. Для них главное бабло, а кто и что вещает с их студии им побоку.
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"...И возопили фарисеи к Понтию Парубию: "Распни его! Распни!"
И умыл Понтий Парубий руки, и повелел показать результаты голосования по фракциям. И закричали радостно люди на площади перед Синедрионом, и забили в барабаны.
И поднял праведник Допа к небу глаза, и увидел, что неба там нет, а есть только купол Синедриона.
И стал тогда он выплевывать изо рта золотую цепочку. И плевал, и плевал, и не мог остановиться. И одни фарисеи спрашивали других: А чё это он?". А другие отвечали "Это чтоб от генпрокуратора Юрия откупиться".
А жестоковыйный генпрокуратор Юрий лишь засмеялся и сказал, что перечислит все цепочки в Госбюджет.
А потом трижды прокричал Ляшко - и цепочки перестали выплевываться. И пошел праведник Допа советоваться с книжниками своими. И верный брат его Димитрий неотступно следовал за ним. И повсюду, где он ступал, выростали мраморные колонны и сыпался белый порошок...".
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Слава Порошенко! Ура товарищи! Ура!
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Это унизительно - платить за свою свободуИсточник: https://censor.net.ua/p447917

Какая свобода?,тебя козла до суда отпускают.
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у него, Добкина, денег "нет" ,он совсем "бедный", а вот в его друзей,таких же ублюдков к5ак и Добкин деньги найдутся ,а то как же оставлять богатым своего "бедного" друга в беде Скажите, кто нибудь знает такое что богатый искренний друг бедному? Во всех рыльце в пуху-пора сажать ,сажать,сажать
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А депутатское поручительство отменяет закаон? А... У них кто конечно. Взяли под поручительство-воруй себе дальше. А ткие как Жопкин обязаны сидеть на зоне, причем не улучшенной планировки
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должен отбивать в новой тюрьме построиной в районе боевих действий Маринка и тд специально построить для сепаратистов терористов и етих как их калабрицианистов
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Добкин похоже "козел отпущения" а то, обещели-обещали, безвиз получили, бриллиантовые прокуроры где-то там далеко, "люстрация" и "реформы" в глубокой Ж... , причем не только с точки зрения народа Украины, на чье мнение как обычно положили, но и "европейских партнеров" которые просто хотели заработать бабла - легально, не воруя, на общих основаниях (но "наши" так не умеют). посидит до выборов выяснения кто есть кто и уедет в Ростов домой.
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у брилиантових била чистая корупция тобто вимагательство шантаж у допкина казнокрадство тобто кража госимущества по крупному
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Его нужно сажать только за один "Оплот", из-за которого погибло много наших ребят и до сих пор гибнут.
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коли вже суд арештує Порошенка з заствою хоча б в 2 млрд. доларів?
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а ты скакжи зв что порошенко арестовать? За то что армию возродил не дал рашистам пройти дальше в УКРАИНУ или за то что болт положил на фюрера кремля путина? Если и судить то только за то, что свободно себя чувствуют регионалы,которые и розвъязали войну в Украине.
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перша справа в 2000-х - це незаконне будівництво висотного монстра на Печерських пагорбах, адреса: вул. Грушевського, 9А. Справу розпочав прокурор Шокін на початку 2005 р., але примусили згорнути і піти з роботи. А далі в інетернеті вже все виписано - там за кожним пунктом 15 років з конфіскацією. А ви, часом, не з Марсу сьогодні прилетіли?
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Претензий к Петру Алексеевичу Порошенку, как к ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ, я так же имею. Но именно в случае перевыборов Президента УКРАИНЫ буду голосовать только за П.А.Порошенка. И На это есть причины,только слепой не видит то,что под его руководством УКРАИНА вышла на тот путь, который народ УКРАИНЫ выбрал сам. А всех популистов шутов балаболов, типа Ляшка,Каплина, Тимошенко ,Рабиновича, любого из "опоблоковцев" и других "защитников" интересов граждан Украины на мусор . За вас всех, господа «защитники»простых людей могут голосовать (и будут) только те, кто лишен ума и рассудка. Господи ! Всякие трипачи «социалисты» кивы лезут к власти.
PS. Кресло президента Украины всего лишь одно, а вас желающих усесться в это кресло до хера и больше. Сожрите друг дружку, ведь так будет легче всем тем простым людям ,которых вы, так стремитесь «защитить»
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не той породы-лизать. Назови другую кандидатуру -я подумаю. Всегда голосовал за "свободу" и буду голосовать за "свободу", но кандидата в президенты, который сможет управлять Украиной-"свобода" ,к сожалению, не имеет, а в парламент достойных у них -достаточно
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Только дурак может хотеть иметь президента-олигарха. Ну или работающий на него.
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Чтобы понять для чего и за что, читаем. Мало ли ..... ведь ситуация говорит сама за себя
http://www.capital.ua/ru/publication/94775-viktor-suslov-khudshee-dlya-ukrainy-konechno-vperedi

Или вот это https://nnovosti.info/articles/komu_naspravdi_potribna_vijna_na_donbasi_ta_do_chogo_prizvede_vidmova_vid_mirnih_initsiativ-543.html
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можна і 1 долар всерівно ти тих грошей не побачиш
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правосуддя по українськи, 50 млн. отримає "суддя", 50 млн. залог, и так економія становить 50 млн... разом 150 млн і всі задоволені...
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Спалився, ідол!!! "...50 млн. залог, и так економія..."
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Интересно, а что подразумевает формулировка "на поруки депутатам"? Подельники из шайки ВР его будут утешать и журить? Типа: - какой не хороший мальчик, ты так больше не делай! А он: я больше не бууууддуууу А они: ты воруй осторожнее!!! А он: Дааааааа..
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50млн для рыгоблока это х..ня.Еще вчера наверно занесли.
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Дупа на днях или дом фиктивно продаст или появятся сотни дворников, слесарей, сотрудников коммунальных предприятий жаждущих "посильно" помочь сиротке внести залог. А если их не хватит, то появятся жалостливые харьковские бизнесмены-друзья , все что угодно, но сидеть он не будет.
А вообще Гепа посоветовал Допе прикрываться тем, что типа коллегиально, бандитской группировкой голосовали на сессии, типо тогда ж ответственности нет !!! А то, что никто даже не проверил состояли ли учредители ЖСК на квартирном учет... это жесть.. Простые смертные даже доки не подадут на сессию на выделение земли, а тут прям гектары бесплатно выделяют... Топорно сработали, рассчитывая на полнейшую безнаказанность.
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Може захоче невдало втекти цей цінувач херкуту?
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100%!!! Суд на самом деле сказал: даём тебе пять дней скинуть нам бабла на офшоры, за то что сразу не посадили, и побыстрому смыться!!!!!
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нет. Убегать ему то и некуда Не слишком для путина весомая фигура . На него возлагалась надежда - создать в Харькове "республику" но он этого не достиг Когда припекло с Кернесом удрали в парашу но там их не приняли. Так что некуда ему бежать, разве что в камере задушат сокамерники И это будет справедливо-слишком хорохориться,тварь прорасейская
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Надо вешать тех, кто эти "залоги" придумал. Так бы гады хоть по два месяца посидели .
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50 лимонов? Допа обидится, что так его дешево оценили
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Складається враження що ми напередодні грандіозного шухера, і допа хоче його пересидіти в тюрязі. Здається що він ну прям сам проситься що б його закрили. Ніяк не можу позбутися думки, що тут щось нетак
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випадкове поранення під час перезаряджання; підійшов до карабіна в стані крайнього сп'яніння; добре, що ще голову собі не прострелив
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Если кожу оттянуть и прострелить то выйдет точно такая-же рана.
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Продешивили падлы!
Допа готов был 150 лимонов дать, шоб токо все от него отъе....сь.
Но видимо - 100 лимонов пошли на подкуп судейско-следственной шоблы.
Значит - скоро выпустят, извинятся и возместят ( за счёт нас ) все издержки и ущербы.
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Що це нафіг за арешт? Хоч би переночував в кпз.
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Да здравствует наш суд - самый гуманный суд в мире ! (с)
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Можно поспорить что за 5 дней нарисуется добрый и богатый друг который внесёт залог, а сам Допкин типа почти нищий.)))
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Харьковский суд на такое бы не решился. Наглость Добкина гармонично сочетается с физиономией Новинского, который ухитряется жить в Петербурге, сохранять украинское гражданство и депутатский мандат, а при этом гадить ей как только возможно. Ему 50 млн. будет маловато.
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Пятьдесят лимонов ? Да не вопрос. - А ты так ,сможешь ?
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Верховный Совет не успел торжественно установить мемориальную доску - "Здесь ширялся родной брат Миши - Дима Допкин.
ВР много чего не успела,вернее забила на всех и пошла в отпуск.
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Правосудие по-украински. На взятке взяли представителей коалиции Розенблата-Полякова, а посадили вместо них представителя оппозиционного блока Добкина. Не имею уважения ни к одному из перечисленных лиц. Просто противно, когда из нас (народа Украины) делают идиотов.
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Почему-то вспомнилось, как допа с гепой сгонял коммунальников гепаграда на митинги под суд над Тимошенко, воистину - не рой яму другому...
Самое время сейчас Юлии Владимировне прийти с людьми под здание суда, сгонять особо никого не нужно против такого г...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСуд арестовал Добкина с залогом 50 млн гривен. ФОТО+ВИДЕО
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