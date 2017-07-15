 Полиция разыскивает жителя Полтавы, который угрожал патрульным гранатой. ФОТО





Инцидент произошел вчера около 9 часов вечера по ул. Европейской.



Правоохранители, чтобы предотвратить ранение прохожих на оживленной улице, позволили водителю выехать за пределы города.



Установлено, что за рулем находился 51-летний Виктор Шейко, житель областного центра.



В 22:30 мужчина вблизи села Писаревка Новосанжарского района оставил автомобиль, выдернул кольцо, бросил гранату и убежал в лесополосу.



"К счастью, в результате взрыва никто не пострадал", - сказано в сообщении.

Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации местной полиции.Инцидент произошел вчера около 9 часов вечера по ул. Европейской.Правоохранители, чтобы предотвратить ранение прохожих на оживленной улице, позволили водителю выехать за пределы города.Установлено, что за рулем находился 51-летний Виктор Шейко, житель областного центра.В 22:30 мужчина вблизи села Писаревка Новосанжарского района оставил автомобиль, выдернул кольцо, бросил гранату и убежал в лесополосу."К счастью, в результате взрыва никто не пострадал", - сказано в сообщении.

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В настоящие время ведется розыск Шейко, ориентирован весь личный состав полиции области.

По предварительной информации, разыскиваемый может иметь при себе боеприпасы.

Был одет: темные брюки, куртку камуфляжную (зелено-коричневую), на голове - черная потертая кепка.