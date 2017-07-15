 Полиция разыскивает жителя Полтавы, который угрожал патрульным гранатой. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации местной полиции.
Инцидент произошел вчера около 9 часов вечера по ул. Европейской.
Правоохранители, чтобы предотвратить ранение прохожих на оживленной улице, позволили водителю выехать за пределы города.
Установлено, что за рулем находился 51-летний Виктор Шейко, житель областного центра.
В 22:30 мужчина вблизи села Писаревка Новосанжарского района оставил автомобиль, выдернул кольцо, бросил гранату и убежал в лесополосу.
"К счастью, в результате взрыва никто не пострадал", - сказано в сообщении.
В настоящие время ведется розыск Шейко, ориентирован весь личный состав полиции области. По предварительной информации, разыскиваемый может иметь при себе боеприпасы. Был одет: темные брюки, куртку камуфляжную (зелено-коричневую), на голове - черная потертая кепка.
2023 24
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В 22:30 мужчина вблизи села Писаревка Новосанжарского района оставил автомобиль, выдернул кольцо, бросил гранату и убежал в лесополосу.Источник: https://censor.net.ua/p447912
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Якщо зупинив просто так, то порушив закон, якщо зупинив за порушення і відпустив то також порушив закон...
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