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 Происшествия
  2023  24
Все про:граната (638) Нацполиция (8060) Полтава (501) розыск (618) патрульная полиция (1340)

 Полиция разыскивает жителя Полтавы, который угрожал патрульным гранатой. ФОТО

В Полтаве мужчина заперся в автомобиле ВАЗ-2109 и угрожал патрульным полицейским предметом, похожим на гранату.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации местной полиции.

Инцидент произошел вчера около 9 часов вечера по ул. Европейской.

Правоохранители, чтобы предотвратить ранение прохожих на оживленной улице, позволили водителю выехать за пределы города.

Установлено, что за рулем находился 51-летний Виктор Шейко, житель областного центра.

В 22:30 мужчина вблизи села Писаревка Новосанжарского района оставил автомобиль, выдернул кольцо, бросил гранату и убежал в лесополосу.

"К счастью, в результате взрыва никто не пострадал", - сказано в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Дети нашли рюкзак с гранатой внутри в Киеве. ВИДЕО

В настоящие время ведется розыск Шейко, ориентирован весь личный состав полиции области. По предварительной информации, разыскиваемый может иметь при себе боеприпасы. Был одет: темные брюки, куртку камуфляжную (зелено-коричневую), на голове - черная потертая кепка.

Полиция разыскивает жителя Полтавы, который угрожал патрульным гранатой 01

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А был бы у него легальный короткоствол, он бы не стал идиотом!
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Вот если бы у других жителей были бы гранаты, то они смогли бы ими забросать Шейко, в целях самообороны. И патрульным тоже надо выдать гранаты.
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Достали эти мусора то их бензином жгут а теперь и гранаты в ход пошли ... вероятно было какое то мелкое нарушение ПДД мужик был несогласен.
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а что бы он сделал если бы был несогласен с серьезным?
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походу он до Киева уже доехал. И его гранату нашли в рюкзаке дети. Правохранители х уевы.
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это ту, которая взорвалась?
В 22:30 мужчина вблизи села Писаревка Новосанжарского района оставил автомобиль, выдернул кольцо, бросил гранату и убежал в лесополосу.Источник: https://censor.net.ua/p447912
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Після останніх подій в Полтаві віри тим лохокопам немає...
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Три дня назад, возле этой же Писаревки, остановил патрульный, проверил документы, увидел ребенка в салоне и пожелал счастливой дороги. Никаких проблем.
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А зупинив за що? Просто так?
Якщо зупинив просто так, то порушив закон, якщо зупинив за порушення і відпустив то також порушив закон...
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Был разбит поворотник, он посоветовал заменить.
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Оце так перехват, диверсант утік, кинув гранату, а де група захоплення, а де оцеплення району події, а де прочисування місцевості??? Чому мовчить пан Ю.В.Сулаев, ні пошукової групи, ні в одному районі Полтавської області не має пошукової собаки у відділку, а чому??? А тому, що, як завжди, брак коштів...
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надо было не угрожать а захерачить авакинское 3,14дорье!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция разыскивает жителя Полтавы, который угрожал патрульным гранатой. ФОТО
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