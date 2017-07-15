 Добкина готовы взять на поруки Шуфрич, Святаш, а также брат-депутат. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала Печерского суда.
Также в суд явились Юрий Бойко и Юрий Павленко. Нардеп Бойко говорит, что пришел морально поддержать Добкина.
По состоянию на 14:30 судья Кристина Тарасюк удалилась в совещательную комнату для принятия решения о мере пресечения Добкину. Решение может появиться около 16:30.
Как сообщалось, Верховная Рада в четверг удовлетворила три представления генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата М.Добкина.
"Цензор.НЕТ" осенью 2016 года провел собственное расследование "Кооперативное дело. За что Луценко хочет посадить Добкина и Кернеса?".
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Аль Капоне теж не за убивства, вимагання та бутлегерство посадили, а за несплату податків. У США теж, "бариги" у 30-х були?
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От уявіть собі, ви - прокурор і розслідуєте таку справу. На вас виходять і кажуть: "Розслідуєш справу? Розслідуй, дорогий ти наш, тільки ретельно, без поспіху, а за кожен день, що ти її розслідуєш ми тобі 100 баксів заплатимо!" Ви утримаєтеся від спокуси розтягнути задоволення?
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У нас царева до сих пор посадить ЗАОЧНО не могут или не хотят- а у него там куча дел, не только сепаратизм. Там и участие в террористической организации и пособничество террористической деятельности
Но при этом, его уже ДВА ГОДА, не могут посадить ЗАОЧНО
4 листопада 2015 року Генеральна прокуратура України почала процедуру заочного засудження Олега Царьова[60].
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Ні?
Отже, це редакційна політика Цензора!
Будьте уважні, панове!
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І БРАТ-ДЕПУТАТ!!!
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Извините за мой "французский"
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А в США , сенаторы тоже берут на поруки всякую хуйню ? Хоспади , когда эта херня прекратится ? Ебанные в сраку совкодрочеры ...
Шо это означает " взять на поруки " ? Какой пропидар придумал эту хуйню ?
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поруками парашу полировать
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в.и.чЛенин.том 26 СКОРО 100 ЛЕТ сему тезису красножопого быдла России...............
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СКОЛЬКО ВЫ БУДЕТЕ ТЕРПЕТЬ ЭТОТ ФАРС СО-СКОТАМИ - ДОБКИНЫМИ ?
ИХ НА ПОРУКИ БЕРУТ ТЕ , КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ РЯДОМ В ТЮРЬМЕ СИДЕТЬ !!!
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камунятские заморочки - в дупу, закон и конституция для всех.
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и то что они не получили справедливого возмездия говорит лишь о том, что на крови Майдана, (за исключением нескольких человек), к власти пришли в основном продажние подонки ,предатели и ублюдки
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Но ничего... первые кирпичики повыбивали и "стенка" уже не такой "непреступной" стала, а там глядишь и...- рассыпется на осколки.
Може и построим шо-то людское из замечательной и умнейшей страны?!
Оптимизм, конешно не захлёстывает сознание, но приятно читать подобное!...
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