EN|RU|UK
Темы дня: Суд над Добкиным Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Политика Украины
  1966  98
Материалы по теме:
Все про:Добкин (1003) Салий (14) суд (21228) Шуфрич (837) Святаш (54)

 Добкина готовы взять на поруки Шуфрич, Святаш, а также брат-депутат. ФОТО

Народного депутата Михаила Добкина готовы взять на поруки Дмитрий Святаш ("Видродження"), Нестор Шуфрич и Дмитрий Добкин от "Оппозиционного блока".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала Печерского суда.

Также в суд явились Юрий Бойко и Юрий Павленко. Нардеп Бойко говорит, что пришел морально поддержать Добкина.

По состоянию на 14:30 судья Кристина Тарасюк удалилась в совещательную комнату для принятия решения о мере пресечения Добкину. Решение может появиться около 16:30.


Добкина готовы взять на поруки Шуфрич, Святаш, а также брат-депутат 01



Добкина готовы взять на поруки Шуфрич, Святаш, а также брат-депутат 02Добкина готовы взять на поруки Шуфрич, Святаш, а также брат-депутат 03


Как сообщалось, Верховная Рада в четверг удовлетворила три представления генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата М.Добкина.

"Цензор.НЕТ" осенью 2016 года провел собственное расследование "Кооперативное дело. За что Луценко хочет посадить Добкина и Кернеса?".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Генпрокуратура вручила подозрение Добкину (обновлено). ФОТО+ ВИДЕО



 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И этих тоже на нары с Мишаней на пару, лишние три года уже землю топчут, суки ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Выше названых депутатов ОЧЕНЬ НАДО К МИШЕ В КАМЕРУ ведь их место только там и надолго!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не розумію, навіщо надягати футболку «Я - дебіл», якщо на мордяці й так все написано?
Добкина готовы взять на поруки Шуфрич, Святаш, а также брат-депутат - Цензор.НЕТ 1401
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну это уважаемые рыго-аналы,наверное щколадники отпустят - братва же просит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
этого брата в суде тоже колбасило - даже видео уже есть
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Возникает только один вопрос к барыгам - а чего эту падаль не судите за сепаратизм?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он слишком многое знает о сегодняшней власти как и все остальные рыгоаналы и в случае чего громко зачирикает...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А если посадят не за сепаратизм, то он им все простит?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не посадят его никак. Потму что в любом крупном грабеже из бюджета завязаны очень много серьезных людей у власти. И зацепи одного то потянется такая ниточка или точнее канат, что садить нужно будет всю партию и даже не одну.Поетому в таких кругах при шухере и происходят сабоубийства с двумя выстрелами в затылок или самовыбрасываниями из окон...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Есть и хороший пример. Ефремов, лох, не успел ни выстрелить, ни выброситься из окна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А разве Ефремов осужден и сидит? И он жив еще только потому что все договорено, он не сядет и за ето будет молчать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не осужден, но СИЗО далеко не свобода и уж тем более не тот комфорт, к которому привык луганский пахан.

 показать весь комментарий
Ответить
 
Понятное дело,потому такая падаль досих пор и свободно гуляет,как и гепа,новинский,вилкулы и.т.д. Тем более все одна партия с одними создателями.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и чего такого он много знает, поделишься, леша? только, чур, сирожу квартирного не упоминать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бо воно не дурне. Якщо взяти текст, без прив'язки до місця та обставин то сепаратизму там немає. З цим у суд не підеш. А от земельні махінації то вже інша справа!
Аль Капоне теж не за убивства, вимагання та бутлегерство посадили, а за несплату податків. У США теж, "бариги" у 30-х були?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да да ,какая разница за что посадят. Но посадят ли?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це залежить від того, чи прокуратура збере достатньо доказів і чи суддю не куплять.
От уявіть собі, ви - прокурор і розслідуєте таку справу. На вас виходять і кажуть: "Розслідуєш справу? Розслідуй, дорогий ти наш, тільки ретельно, без поспіху, а за кожен день, що ти її розслідуєш ми тобі 100 баксів заплатимо!" Ви утримаєтеся від спокуси розтягнути задоволення?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все, иду работать прокурором)) 100 баксов маловато.Вот 110 бы))) Шучу конечно.Но если бы он в камере сидел бы,то было бы плевать .Хоть 10 лет расследуй.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ЛЮДИ!!!! Ну вы же НЕ ИДИОТЫ!!!! Так зачем идиотские вопросы задаете?

У нас царева до сих пор посадить ЗАОЧНО не могут или не хотят- а у него там куча дел, не только сепаратизм. Там и участие в террористической организации и пособничество террористической деятельности

Но при этом, его уже ДВА ГОДА, не могут посадить ЗАОЧНО

4 листопада 2015 року Генеральна прокуратура України почала процедуру заочного засудження Олега Царьова[60].
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты видно не понял - это не вопрос,а сарказм по поводу рыго-щеколадных барыг,которые,как раз, и держат людей за идиотов,и многие им верят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
все уже "решено" - это спектакль для пипла (ну может быть для европы и америки)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пускай берут на поруки только из камеры не выходят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что-то давно шуфричу не били рыло, вам не кажется господа ??!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А та журнашлюшка, яка тут писала, що Допу хочуть взяти на поруки депутати від БПП та "батьківщини" повіситься? Чи може хоч вибачиться? Чи може Бутусов нарешті вижене цього латентного сєпара з роботи?
Ні?
Отже, це редакційна політика Цензора!
Будьте уважні, панове!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Безумовно, "достойні" люди. Хоча відповідальна матуся їм сірники в руки навіть тепер не давала б. Особливо Добкіну-молодшому. /дине, за що їм можна дозволити поручитись - за суху спідню білизну (крім Добкіна-молодшого).
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мабуть печень зачесалась.Через рот проще до неё добраться
 показать весь комментарий
Ответить
 
А мама с супругой Мишаньку на поруки взять не захотели?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да да да да да.... Особливо улибнуло брат депутат-наркоша... А то хто ж тепер буде йому водичку за колону підносити?...😵😵😵😵😵
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Допа с Гепой скоро станут премьером и Крысадэнтом
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вся шушера рыговская уже сбежалась.Вот бы их вех скопом вместе с марковичем-козлярой закрыть!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Похоже что шуфрич давно пиздюлей не получал.Надо бы повторить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За щеку пусть возьмут
Извините за мой "французский"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
" Добкина готовы взять на поруки Шуфрич, Святаш, а также брат-депутат "

А в США , сенаторы тоже берут на поруки всякую хуйню ? Хоспади , когда эта херня прекратится ? Ебанные в сраку совкодрочеры ...

Шо это означает " взять на поруки " ? Какой пропидар придумал эту хуйню ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Які нах поруки? Та таких поручителів ,в самий раз в каталажку разом з допою ,щоби бідниненький не заскучав часом,тільки там їм і місце,скоти безрогі ,та рагаті.
 показать весь комментарий
Ответить
 
бывший президент Франции и большой дружбан плешивого педофила Николя Саркози когда то опустил Грузию Саакашвили, заставив подписать отказ от Асэтии и Абхазии.. а детали отказа помните?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Есть там бойка, его только в "поручителях" нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
та всех в одну камеру, вместе с поручителями.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Всех этих козлов вместе с допай на нары и пускай помогают по руками парашу полировать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
народ под ВР тоже готов взять его на поруки, и даже круглосуточно пронести его на поруках до самой восточной границы с кацапией, и там сдать на поруки его расейским друзьям.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тама и любый друзяка позорного Дрыща-павленко намалевался. Видать тоже за своегу друзяку переживает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чтото случилось. братуха доплера начал подавать признаки жизни и простейшие сигналы окружающему миру.
 показать весь комментарий
Ответить
 
нет. он безальтернативный соевый мыролюбец. это намного хуже.
 показать весь комментарий
Ответить
 
в нашей борьбе борьбе с Россией все средства хороши.Главное уничтожить Попов,офицерьё,помещиков,кулаков и кОпитолистав России,они на главный ВРАГ России.
в.и.чЛенин.том 26 СКОРО 100 ЛЕТ сему тезису красножопого быдла России...............
 показать весь комментарий
Ответить
 
что с вами, вас так круто колбасит,впечатляет, если честно
 показать весь комментарий
Ответить
 
А вы считаете этих Допкиных,Шуфричей, Святашей,Парашенок ... людьми а не скотами ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Югик, давай представления на святаша и шуфрича с добкиным - пусть по кругу себя на поруки берут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
окуеть. сепары и преступники берут на поруки сепара и преступника. А почему родственникам не дают на поруки преступников?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Скоро будут отдавать любому прохожему,только бы залог оплатили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Добкин особо не грустит, видимо Пеця пообещал, что выпустит как только МВФ на очередной транш разведет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не видать вам ни НАТО ни Европы.Путлер ваш шакал главный.
 показать весь комментарий
Ответить
 
10% долбоебов - избирателей отдают свои голоса за этих гандонов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ггг... это как арестованную за проституцию блядь брал бы на поруки владелец публичного дома...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лучшие люди страны стали грудью за своего.....Умиляет готовность поручиться ....младшего. Какая возможность отправит на зону всех скопом!
 показать весь комментарий
Ответить
 
такого слова нет ПАРУКИ одна падаль берет другую на какие то паруки-ДЕБИЛИЗМ ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ.Нагадил -ответь вот и все паруки
 показать весь комментарий
Ответить
 
Те,кого можно(не значит,что нужно)самих брать на поруки,пришли брать на поруки. Во,фестиваль. А людишки то какие-создатель"оплота" святаш,жаждущий всегда получать по е@алу шуфрич,"вышкогазовщик" бойко. А братец упоротый хоть сам дополз или привели? Цвет,б@я, нации в одном помещении. Гранату бы туда кинуть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
НАРОД УКРАИНЫ !
СКОЛЬКО ВЫ БУДЕТЕ ТЕРПЕТЬ ЭТОТ ФАРС СО-СКОТАМИ - ДОБКИНЫМИ ?
ИХ НА ПОРУКИ БЕРУТ ТЕ , КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ РЯДОМ В ТЮРЬМЕ СИДЕТЬ !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так потому и берут,шо понимают,шо они следующие.Если Добкина не отобъют,покажут себя слабыми,и их порвут.Так шо,це для них момент истины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какие пАруки? совок не угомонится? вы еще пакамсамольскайлинии его праписочте.
камунятские заморочки - в дупу, закон и конституция для всех.
 показать весь комментарий
Ответить
 
все єти сепарские гниди, на совести которих тисячи жизней украинцев, должни били уже давно гнить в тюрьме или болтаться на веревке
и то что они не получили справедливого возмездия говорит лишь о том, что на крови Майдана, (за исключением нескольких человек), к власти пришли в основном продажние подонки ,предатели и ублюдки
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дмитро Добкін, Бойко, Павленко, Святаш, Шухрич...- 5-та колона, вірні союзники і однопартійці регіонала Бариженки
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какие нахрен поруки? Первых двоих самих судить надо,а братуху давно ждут люди в белых халатах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А шоб вы поиздыхали, суки!
Но ничего... первые кирпичики повыбивали и "стенка" уже не такой "непреступной" стала, а там глядишь и...- рассыпется на осколки.
Може и построим шо-то людское из замечательной и умнейшей страны?!
Оптимизм, конешно не захлёстывает сознание, но приятно читать подобное!...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Щуфрич, Святош и брат депутат. Вот и подельники нарисовались. Недальновидно.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДобкина готовы взять на поруки Шуфрич, Святаш, а также брат-депутат. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти