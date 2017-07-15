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 Политика Украины
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Все про:аэропорт (1254) задержание (5974) Интерпол (408) пограничники (1294) Херсон (527)

 Россиянин, разыскиваемый Интерполом за убийство, задержан в аэропорту "Херсон", - ГПСУ. ФОТО

Украинские пограничники в аэропорту "Херсон" задержали гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске за убийство.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

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"В пятницу во время оформления одного из авиарейсов в аэропорту "Херсон" на гражданина РФ сработала база данных Интерпола. Россиянина разыскивали правоохранительные органы для привлечения к уголовной ответственности за убийство", - сказано в сообщении.

В установленном порядке был проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве. Гражданин РФ передан сотрудникам Национальной полиции Украины.

Россиянин, разыскиваемый Интерполом за убийство, задержан в аэропорту Херсон, - ГПСУ 01
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Этих ублюдков тоже должен разыскивать Интерпол.
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А как он в Херсон попал? (с)

Наверное украинское гражданство по "упрощённой процедуре" получил.
Ведь он вряд ли был на Майдане или участвовал в АТО.
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Не выдавайте его пока интерпол не выдаст террориста Керча, который убивал наших людей.

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Украина проходной двор для всех российских уродов. Даёшь биометрические паспорта!!!
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Хуйло запретил Пеце даже думать об етом. Ето не либерально и нарушает права разейских террористов.
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Вчора кавуни з поля зібрали та з'явилась смуга. Наче живеш в Україні і нічого не знаєш.
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типа как в прошлый раз: кавказец разыскивается за убийство роSSиянского силовика?
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Не буде дивиною ,якщо він виявиться АТОшником ,який будучи росіянином ,воював на боці України ,і був захисником України(у нас вже не одного із таких ,хотіли здати (продати) москалям .)
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А что кацапская мразь делает в Украине? Это как недавный киллер с срочным паспортом - тема уже заглохла - да щеколадники?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныРоссиянин, разыскиваемый Интерполом за убийство, задержан в аэропорту "Херсон", - ГПСУ. ФОТО
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