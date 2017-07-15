 Россиянин, разыскиваемый Интерполом за убийство, задержан в аэропорту "Херсон", - ГПСУ. ФОТО

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.
"В пятницу во время оформления одного из авиарейсов в аэропорту "Херсон" на гражданина РФ сработала база данных Интерпола. Россиянина разыскивали правоохранительные органы для привлечения к уголовной ответственности за убийство", - сказано в сообщении.
В установленном порядке был проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве. Гражданин РФ передан сотрудникам Национальной полиции Украины.
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Наверное украинское гражданство по "упрощённой процедуре" получил.
Ведь он вряд ли был на Майдане или участвовал в АТО.
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