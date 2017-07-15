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Все про:оружие (4009) Нацполиция (8056) Полтавщина (489)

 Полиция изъяла арсенал оружия и взрывчатки в домохозяйстве на Полтавщине. ФОТОрепортаж

При проведении следственно-оперативных действий по факту подрыва гранаты в селе Калайдинцы Лубенского района Полтавской области в одном из домохозяйств был обнаружен арсенал разнообразного оружия и взрывчатки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой отдел коммуникации полиции области.

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"На территории домохозяйства был обнаружен арсенал оружия и взрывчатки - современной, самодельной и времен Второй мировой войны", - сообщил временно исполняющий обязанности начальника полиции Полтавщины Сергей Чиж.

По его словам, полиция нашла и изъяла автоматы Калашникова различных модификаций, пулемет, более 50 гранат (Ф-1 и РГД-5), магазины к АК и большое количество патронов различного калибра, самодельные взрывные устройства, ручные противотанковые гранатометы (РПГ) и большое количество оружия и его частей времен Второй мировой войны."

Устанавливается источник происхождения оружия и цели его хранения. Продолжается досудебное расследование.

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Сразу было подумал, что "чёрного копателя" накрыли, но последние фоточки...
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Ни хрена себе арсенальчик.
Очень интересны запалы к РГО и РГН (редкость), да копатеьное "буржуинское" интересно.
От бляха, по таким копателям хоть истоию батьки Махно изучай. Там такой ассортимент по местам его рейдов в Лубенском районе.
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Обычный "черный копатель" ищущий "Эхо Войны",
а "свежачок" - просто он обскакал СБУ по поиску ухоронок "Эха АТО".
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Походу всех не обскакал. У МВД и СБУ бывает "параллельная" агентура.... А так молодцы.
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Колекціонер. У кожного своє хоббі.

А от у США, наприклад, пенсіонер назбирав 3 000 одиниць вогнепальної зброї.
Ще й гроші отримує за показ свого музею.

Там відеосюжет із НТН. Цікаво, як пенсіонер шпарить із кулемета по мішені.

http://ntn.ua/uk/video/news/2017/02/23/24230

Арсенал зброї вартістю 10 мільйонів доларів зібрав удома американський колекціонер. Пенсіонер із Колорадо - володар трьох тисяч одиниць вогнепального спорядження, а ще найрізноманітніших автомобілів, гранат, бойових установок, медалей і набоїв.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПолиция изъяла арсенал оружия и взрывчатки в домохозяйстве на Полтавщине. ФОТОрепортаж
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