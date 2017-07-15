 Полиция изъяла арсенал оружия и взрывчатки в домохозяйстве на Полтавщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой отдел коммуникации полиции области.
"На территории домохозяйства был обнаружен арсенал оружия и взрывчатки - современной, самодельной и времен Второй мировой войны", - сообщил временно исполняющий обязанности начальника полиции Полтавщины Сергей Чиж.
По его словам, полиция нашла и изъяла автоматы Калашникова различных модификаций, пулемет, более 50 гранат (Ф-1 и РГД-5), магазины к АК и большое количество патронов различного калибра, самодельные взрывные устройства, ручные противотанковые гранатометы (РПГ) и большое количество оружия и его частей времен Второй мировой войны."
Устанавливается источник происхождения оружия и цели его хранения. Продолжается досудебное расследование.
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Очень интересны запалы к РГО и РГН (редкость), да копатеьное "буржуинское" интересно.
От бляха, по таким копателям хоть истоию батьки Махно изучай. Там такой ассортимент по местам его рейдов в Лубенском районе.
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а "свежачок" - просто он обскакал СБУ по поиску ухоронок "Эха АТО".
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А от у США, наприклад, пенсіонер назбирав 3 000 одиниць вогнепальної зброї.
Ще й гроші отримує за показ свого музею.
Там відеосюжет із НТН. Цікаво, як пенсіонер шпарить із кулемета по мішені.
http://ntn.ua/uk/video/news/2017/02/23/24230
Арсенал зброї вартістю 10 мільйонів доларів зібрав удома американський колекціонер. Пенсіонер із Колорадо - володар трьох тисяч одиниць вогнепального спорядження, а ще найрізноманітніших автомобілів, гранат, бойових установок, медалей і набоїв.
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