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 Политика Украины
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 Суд над Добкиным: "Я уже услышал - арест или 150 млн". ФОТО+ВИДЕО

добкин

Печерский суд Киева в субботу, 15 июля, начал рассматривать ходатайство ГПУ о мере пресечения народному депутату от "Оппоблока" Михаилу Добкину. Прокуроры просят об аресте на два месяца и залоге в сумме не менее 150 млн грн.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Залог будет признанием моей вины. Я считаю, что хватит моего личного обязательства", - заявил депутат. Также он добавил, что есть три нардепа, которые согласны взять его на поруки.

О залоге в 150 млн гривен он написал в Твиттере.


В зале также присутствуют нардепы: Юрий Павленко, Вадим Новинский, Нестор Шуфрич и Дмитрий Добкин (брат Михаила).



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Суд над Добкиным: Я уже услышал - арест или 150 млн 02
Суд над Добкиным: Я уже услышал - арест или 150 млн 03

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Как сообщалось, Верховная Рада в четверг удовлетворила три представления генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата М.Добкина.

"Цензор.НЕТ" осенью 2016 года провел собственное расследование "Кооперативное дело. За что Луценко хочет посадить Добкина и Кернеса?".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Генпрокуратура вручила подозрение Добкину (обновлено). ФОТО+ ВИДЕО


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Поки ще взагалі нікого не посадили, а ти про Гепу питаєш
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о недоучках , , , шесть лимонов зелени , , чи ни залог ,,, , добкин отобьет их за неделю / месяц / ну , год , если карта на ребро ляжет ,,,
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а кто же его посадит? если что вой такой подымет, права инвалидов и прочее в местах заключения.. так придется всю систему под него адаптировать а денег будет стоит... немеряных... правильно Аваков сказал. он уже типа наказан, но землю и бабло пусть вернет.
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пока барыга у власти - АТО не закончится и никого не посадят
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прощаемся мы с вами , рассея , ежедневно , , ну , уходите ,,,
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2017-06-15 "Борьба с коррупцией в Украине похожа на спортивную рыбалку. Поймали, сфотографировали, отпустили", - представитель ЕБРР Малиж
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щось допа себе занадто спокійно почуває, все це дуже схоже на постановку
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А чего ему бояться? ахметов, шухерыч, мертведчук, витрянки и симаненки, которые позвали кремлядьского сцаря в гости, сидят??? Херя там! А этого и в помине не посадят. Только вот журнашлюхи, облепливающие его, как мухи фекалки, лепят из него невиновного потреота-мученика. Вот оно и гордится собой
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добкін - ворог України ""Залог будет признанием моей вины. Я считаю, что хватит моего личного обязательства", - заявил Добкин. Также он добавил, что есть три нардепа, которые согласны взять его на поруки.Источник:https://censor.net.ua/p447896"
влада не може посадити цього "політичного діяча"?!
тоді треба міняти владу!
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Какие-то две разные Украины - простой народ судят жестко без всяких поблажек и в большинстве случаев несправедливо, как заплатишь, так и посудят, а этих "элитных" уродов с уважением, исполняя их прихоти и все прочее.
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"Не верь глазам своим" (с)
В реале, Допу берут за д*пу за сепаратизм.
http://www.ukr.life/wp-content/uploads/2017/07/dobkin.jpg
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Харьковчане выбирают этих ублюдков , наркоманов , корупционеров отмороженых .
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Киев выбрал Черновецкого
ДВАЖДЫ
Да и оранжевое дерьмо на совести Киева.
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Печерский суд Киева... Дальше можно не читать и так все ясно ! Кнур забашляет залог и на свободу ! Вот и весь суд ! А все потому, что судьи такие же мрази как и этот добкин !!
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Есть уйма доказательств незаконного обогащения нардепа Бойка, при покупке им вышок, где коррупционный навар в сделке на $800 миллионов составил $360 миллионов, почему прокуратура его не закрывает?
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Бойко и ему подобные "бизнесмены"-кореша шоколадной РЫГО-УЛЮДИНЫ. Делаем выводы
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Александр Сотник: Россия - страна на полшестого

Политические камлания под удары в пропагандистский бубен на тему G-20 не вызвали ни золотого дождя, ни нефтяного. Наш кремлевский гроссмейстер еще раз продемонстрировал свою чудаковатость и никчемность на полях саммита
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У Нью Йорк Таймс почему то прямо противоположное мнение, может потому, что не имя выше денег ?
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п , спасибо за инфу , , почитать треба ,,,, таймс , говорите , , в новом йорке в союзпечати / укрпоште продают ? , куплю , если поеду / будет бабло / подучу язык , ,
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к, сожалению, мы имеем полный развал правоохранительной системы , при активном участии этих жж..дов, которые не поймут простой истины Если в правосудии будут "свои" и "чужие" , то его никогда уже не будет Овощ начал убивать эту систему эта ж..довня просто её добила. Поэтому, говорить о Добкине или Кернесе не имеет смысла. Что бы он не совершил, какие бы карманы не набил, всё равно это будет превращено в политику. Кто забыл напоминаю. "выборочное правосудие" и не важно с какой стороны оно .
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Я констатирую лишь факт. Если ещё год назад , я бы по другому написал, то после истории с Приватом, вся эта шобла одним миром мазана 70 лет один очень плохой парень сделал одно очень доброе дело, и теперь Европа живет хорошо, а у нас доделать это хорошее дело не успел закончить.
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Одного близкого соратника того парня привезли из Аргентины в Израиль, судили, повесили, тушку сожгли, а пепел развеяли над Средиземным морем. Это в качестве напоминания таким как ты.
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Хороший или плохой человек - не зависит от национальности цвета кожи или языка общения ! Национализм и патриотизм придумали для ослов чтоб держать их в узде !
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По первому пункту вы правы, а по второму - нет. Национализм и патриотизм - это естественные чувства, позволяющие выжить стране. Страна - это как один большой дом для большой семьи. Чтобы уничтожить страну и народ, достаточно атомизировать нацию. Это как веник ломать: сразу - ничего не выйдет, а по одной веточке - без проблем.
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Если бы не было националистов и патриотов ни кто ни на кого не нападал бы и ни считал свою страну лучше другой ! Все жили бы в мире понимая что вся Земля это чудо !
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комуністи були космополітами, але щось міра і паніманія малувато було.
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Человеческий фактор и не правильная идеология !
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Самые опасные людишки не такие как добкин , с ними всё ясно , а такие как павленко , который в 2004 - ом году кричал на Майдане за европу за народ , а потом сабака предатель переметнулся к рыгыаналам .
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Не ждал -не гадал ,других туда помогал садить ,а тут неувязочка
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Патриотов быстро пакуют а с этими гнидами возяться в дермократию играют !!! За ним давно шконка плачет с конфискацией ВОР и СЕПАР из за таких деятелей война
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Смотрите Новинский кремлевская про...итутка по всех судах ходит и кремлевскую банду проплачевает . Новинский сепарист №1 и шпион, он гражданин украини, как я АМЕРИКИ ПУтинскае кагебист Новинский, и народ такой наш терпит,етим тварям кацапским пидарасам немогу смотреть.Пускай в Думе РФ будет такой украинец -руский как Новинский, и отстаивать интереси украини КОГДА К нашему народу придет сознательность .Больно смотреть имеют нас за дураков и топчут нас нашей земле.
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Топчуть і топтатимуть наскільки це дозволятимемо.
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Павленко мразота (семейно-спортивный мин. Ющя), ох и мразота. Все фигуранты конешн уроды моральные и кривославно-шовинистическая падаль Новинский, и шюфрыч но к павленко какоето особое отвращение.
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Такой был суперправильный, такое смазливое личико. А нутро гнилое.
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Допкина на поруки могут взять три депутата, 6 наркоманов и легитимный еще президент в Ростове !
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Дима Добкин опять в запаре.. Походу Миху судят Гена с чебурашкой в мантиях, а вокруг них летают розовые феи на больших красивых голубых пирожинах
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.........почему прокуратура его не закрывает?-задаёт читатель вопрос редакции цензора и другим читателям. Ивана Петровича Сидорова ответ на этот вопрос тоже интересует.Но ни редакция цензора, ни другие читатели реально и конкретно на него не ответят. Иван Петрович Сидоров и другие реальные и конкретные пацаны будут признательны спросившему если он обратится в прокуратуру, другие правоохранительные органы и здесь доложит результаты.
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Прийде час коли кремлівські позливають всіх використаних ідіотів...
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все недобитые Аналы, а теперь ЖопоБлок должен сидеть на пожизненном с полнлй конфискацией во главе с рыжей мандавошкой ахметом!!!
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все недобитые Аналы, а теперь ЖопоБлок должен сидеть на пожизненном с полнлй конфискацией во главе с рыжей мандавошкой ахметом!!!
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шмуль добкин виложить ці 150 млн.

бо воно все рівно украло в української нації ці гроші.......НЕ ШКОДА ТИХ "КОПІЙОК" !!

Колись давно феодали купляли -індулігенції на всякі безчинства... навіть на вбивство людей і були НЕосудні .........
..............те саме зараз в Україні ...........
накрав грошей у української нації,можеш навіть машиною вбивати давити.з пістолета вбивати - і ТЕБЕ НІКОЛИ НЕ ПОСАДЯТЬ !!

P.S. незабаром шмуль добкін втече і буде або в сравсії або в ісраілі доживати свій #udiвський вік....а може й таке бути що українська нація вибачиться перед ним і він буде депутатом або мером якогось міста.
Слава яйсям ,хої !
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На видео заметно, как ему страшно.
А когда себя богом чувствовал, страшно небыло?
Ссука.
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Ту всю бригаду що з ним сидить разом з ним в одну клітку!
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Міхуїл, канєш, сволоч рєдкая.
Але старша доця Алла у Жопкіна очєнь даже нічо. Їй 24 роки.

Мабуть, в мамку вдалася, - вона в неї латишка.



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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСуд над Добкиным: "Я уже услышал - арест или 150 млн". ФОТО+ВИДЕО
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