 Суд над Добкиным: "Я уже услышал - арест или 150 млн". ФОТО+ВИДЕО

"Залог будет признанием моей вины. Я считаю, что хватит моего личного обязательства", - заявил депутат. Также он добавил, что есть три нардепа, которые согласны взять его на поруки.
О залоге в 150 млн гривен он написал в Твиттере.
Арест или 150 миллионов. Именно так меня ценит Ю. Луценко. pic.twitter.com/m669sjOiLb- Добкин Михаил (@mdobkin) 15 июля 2017 г.
В зале также присутствуют нардепы: Юрий Павленко, Вадим Новинский, Нестор Шуфрич и Дмитрий Добкин (брат Михаила).
Как сообщалось, Верховная Рада в четверг удовлетворила три представления генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата М.Добкина.
"Цензор.НЕТ" осенью 2016 года провел собственное расследование "Кооперативное дело. За что Луценко хочет посадить Добкина и Кернеса?".
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влада не може посадити цього "політичного діяча"?!
тоді треба міняти владу!
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В реале, Допу берут за д*пу за сепаратизм.
http://www.ukr.life/wp-content/uploads/2017/07/dobkin.jpg
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ДВАЖДЫ
Да и оранжевое дерьмо на совести Киева.
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Политические камлания под удары в пропагандистский бубен на тему G-20 не вызвали ни золотого дождя, ни нефтяного. Наш кремлевский гроссмейстер еще раз продемонстрировал свою чудаковатость и никчемность на полях саммита
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бо воно все рівно украло в української нації ці гроші.......НЕ ШКОДА ТИХ "КОПІЙОК" !!
Колись давно феодали купляли -індулігенції на всякі безчинства... навіть на вбивство людей і були НЕосудні .........
..............те саме зараз в Україні ...........
накрав грошей у української нації,можеш навіть машиною вбивати давити.з пістолета вбивати - і ТЕБЕ НІКОЛИ НЕ ПОСАДЯТЬ !!
P.S. незабаром шмуль добкін втече і буде або в сравсії або в ісраілі доживати свій #udiвський вік....а може й таке бути що українська нація вибачиться перед ним і він буде депутатом або мером якогось міста.
Слава яйсям ,хої !
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А когда себя богом чувствовал, страшно небыло?
Ссука.
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Але старша доця Алла у Жопкіна очєнь даже нічо. Їй 24 роки.
Мабуть, в мамку вдалася, - вона в неї латишка.
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