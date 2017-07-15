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 Политика Украины
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 Суд над Добкиным: "Я уже услышал - арест или 150 млн". ФОТО

добкин

Печерский суд Киева в субботу, 15 июля, начал рассматривать ходатайство ГПУ о мере пресечения народному депутату от "Оппоблока" Михаилу Добкину.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По состоянию на 12 часов в суде выступает Добкин.

"Залог будет признанием моей вины. Я считаю, что хватит моего личного обязательства", - заявил депутат. Также он добавил, что есть три нардепа, которые согласны взять его на поруки.

В зале также присутствуют нардепы: Юрий Павленко, Вадим Новинский, Нестор Шуфрич и Дмитрий Добкин (брат Михаила).

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Суд над Добкиным: Я уже услышал - арест или 150 млн 02
Суд над Добкиным: Я уже услышал - арест или 150 млн 03

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Как сообщалось, Верховная Рада в четверг удовлетворила три представления генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата М.Добкина.

"Цензор.НЕТ" осенью 2016 года провел собственное расследование "Кооперативное дело. За что Луценко хочет посадить Добкина и Кернеса?".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Генпрокуратура вручила подозрение Добкину (обновлено). ФОТО+ ВИДЕО


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Поки ще взагалі нікого не посадили, а ти про Гепу питаєш
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щось допа себе занадто спокійно почуває, все це дуже схоже на постановку
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А чего ему бояться? ахметов, шухерыч, мертведчук, витрянки и симаненки, которые позвали кремлядьского сцаря в гости, сидят??? Херя там! А этого и в помине не посадят. Только вот журнашлюхи, облепливающие его, как мухи фекалки, лепят из него невиновного потреота-мученика. Вот оно и гордится собой
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добкін - ворог України ""Залог будет признанием моей вины. Я считаю, что хватит моего личного обязательства", - заявил Добкин. Также он добавил, что есть три нардепа, которые согласны взять его на поруки.Источник:https://censor.net.ua/p447896"
влада не може посадити цього "політичного діяча"?!
тоді треба міняти владу!
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Какие-то две разные Украины - простой народ судят жестко без всяких поблажек и в большинстве случаев несправедливо, как заплатишь, так и посудят, а этих "элитных" уродов с уважением, исполняя их прихоти и все прочее.
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"Не верь глазам своим" (с)
В реале, Допу берут за д*пу за сепаратизм.
http://www.ukr.life/wp-content/uploads/2017/07/dobkin.jpg
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Харьковчане выбирают этих ублюдков , наркоманов , корупционеров отмороженых .
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Печерский суд Киева... Дальше можно не читать и так все ясно ! Кнур забашляет залог и на свободу ! Вот и весь суд ! А все потому, что судьи такие же мрази как и этот добкин !!
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Есть уйма доказательств незаконного обогащения нардепа Бойка, при покупке им вышок, где коррупционный навар в сделке на $800 миллионов составил $360 миллионов, почему прокуратура его не закрывает?
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Бойко и ему подобные "бизнесмены"-кореша шоколадной РЫГО-УЛЮДИНЫ. Делаем выводы
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Александр Сотник: Россия - страна на полшестого

Политические камлания под удары в пропагандистский бубен на тему G-20 не вызвали ни золотого дождя, ни нефтяного. Наш кремлевский гроссмейстер еще раз продемонстрировал свою чудаковатость и никчемность на полях саммита
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У Нью Йорк Таймс почему то прямо противоположное мнение, может потому, что не имя выше денег ?
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к, сожалению, мы имеем полный развал правоохранительной системы , при активном участии этих жж..дов, которые не поймут простой истины Если в правосудии будут "свои" и "чужие" , то его никогда уже не будет Овощ начал убивать эту систему эта ж..довня просто её добила. Поэтому, говорить о Добкине или Кернесе не имеет смысла. Что бы он не совершил, какие бы карманы не набил, всё равно это будет превращено в политику. Кто забыл напоминаю. "выборочное правосудие" и не важно с какой стороны оно .
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Самые опасные людишки не такие как добкин , с ними всё ясно , а такие как павленко , который в 2004 - ом году кричал на Майдане за европу за народ , а потом сабака предатель переметнулся к рыгыаналам .
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСуд над Добкиным: "Я уже услышал - арест или 150 млн". ФОТО
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