 Суд над Добкиным: "Я уже услышал - арест или 150 млн". ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
По состоянию на 12 часов в суде выступает Добкин.
"Залог будет признанием моей вины. Я считаю, что хватит моего личного обязательства", - заявил депутат. Также он добавил, что есть три нардепа, которые согласны взять его на поруки.
В зале также присутствуют нардепы: Юрий Павленко, Вадим Новинский, Нестор Шуфрич и Дмитрий Добкин (брат Михаила).
Как сообщалось, Верховная Рада в четверг удовлетворила три представления генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата М.Добкина.
"Цензор.НЕТ" осенью 2016 года провел собственное расследование "Кооперативное дело. За что Луценко хочет посадить Добкина и Кернеса?".
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влада не може посадити цього "політичного діяча"?!
тоді треба міняти владу!
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В реале, Допу берут за д*пу за сепаратизм.
http://www.ukr.life/wp-content/uploads/2017/07/dobkin.jpg
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Политические камлания под удары в пропагандистский бубен на тему G-20 не вызвали ни золотого дождя, ни нефтяного. Наш кремлевский гроссмейстер еще раз продемонстрировал свою чудаковатость и никчемность на полях саммита
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