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 Спорт, Фоторепортаж
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 Украинских спортсменов торжественно провели на Дефлимпиаду-2017. ФОТОрепортаж

В Киеве на Почтовой площади состоялись торжественные проводы национальной дефлимпийской сборной команды Украины на XXIII летние Дефлимпийские игры, которые пройдут в турецком городе Самсун с 18 по 30 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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В соревнованиях примут участие почти 5 тысяч спортсменов, которые не слышат, и спортсменов с недостатками слуха из 109 стран мира. Национальная дефлимпийская сборная команда Украины (вместе с тренерским составом и штабом) впервые за свою дефлимпийскую историю будет самой большой - 290 человек.

Украинские спортсмены-дефлимпийцы впервые примут участие в 15 видах спорта.

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А тем временем, дизайнеры одели олимпийскую сборную козломордых в новую форму. Типа абибасов в лугандоне. Серая нация в серых спортивках.


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Бажаю нашим спортсменам успіху, побільше перемог й гарного настрою у змаганнях!
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Цензор.НЕТФотоСпортУкраинских спортсменов торжественно провели на Дефлимпиаду-2017. ФОТОрепортаж
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