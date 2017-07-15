 Украинских спортсменов торжественно провели на Дефлимпиаду-2017. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В соревнованиях примут участие почти 5 тысяч спортсменов, которые не слышат, и спортсменов с недостатками слуха из 109 стран мира. Национальная дефлимпийская сборная команда Украины (вместе с тренерским составом и штабом) впервые за свою дефлимпийскую историю будет самой большой - 290 человек.
Украинские спортсмены-дефлимпийцы впервые примут участие в 15 видах спорта.
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