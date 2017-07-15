 Депутаты от БПП и "Батькивщины" хотят взять руководителей Львовского бронетанкового завода на поруки. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Нардеп Соловей отказался от комментариев, но подтвердил, что намерен взять на поруки Тимкива и Ткаченко.
Прокурор САП Иван Федоренко сообщил Цензор.НЕТ, что будет требовать, чтобы каждого из подозреваемых взяли под стражу с залогом в 28 млн гривен.
Отметим, заявление о взятии на поруки подали четыре депутата - Николай Паламарчук (БПП), Сергей Алексеев (БПП), Юрий Соловей (БПП) и Валерий Дубиль ("Батькивщина").
Напоминаем, 14 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП задержали ряд должностных лиц Вооруженных Сил Украины и ГП "Львовский бронетанковый завод".
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Лидер партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили назвал комедией представление ГПУ относительно члена группы "Воля народа" Олеся Довгого.
Михаил Саакашвили: Это комедия, потому что срок давности истекает и нет оснований Довгого привлечь
Представление Генпрокуратуры относительно члена группы "Воля народа" Олеся Довгого не имеет перспектив, и генпрокурор Юрий Луценко об этом знает, поскольку срок давности по обвинениям Довгому истекает в сентябре 2017 года. Об этом заявил лидер партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили в эфире "24 канала".
"У Довгого срок давности того, в чем его обвиняют, истекает в сентябре. Так что у него вообще проблем нет. Он это знает. Он там слезно какие-то стихи произносил. Да он знает, и Луценко знает. Все знают, это комедия, потому что срок давности истекает и нет оснований его привлечь", - подчеркнул он.
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Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении экс-мэру Киева Леониду Черновецкому в злоупотреблении властью или служебным положением
Генпрокурор Юрий Луценко не исключает, что производство в отношении Олеся Довгого могут переквалифицировать по другой статье
Сотрудничество с Черновецким может аукнуться Довгому 10 лет спустя
В ГПУ отмечают, что производство открыто по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией).Что светит Олесю Довгому в случае доведения уголовного дела до завершения ?
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Экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе около часа назад озвучил очень многообещающий и для кое-кого зловещий прогноз…
«Что-то очень большое скоро начнется в Украине», - написал он у себя в Фейсбуке крупным шрифтом.
Всё. Сообщение состоит всего с одной этой фразы.
Но мне оно все равно понравилось. И дай бог, чтобы оно сбылось.
Для разгадки смысла этого загадочного предсказания Сакварелидзе достаточно просмотреть его предыдущие сообщения в Фейсбуке.
В них он, в основном, тоже кратко описывает сегодняшние протестные акции у стен Верховной Рады и размещает соответствующие фотографии.
Впрочем, был еще один небольшой текст несколько часов назад.
«Парубий превратился в Рыбака - спикера Парламента Януковича, пытается поставить на голосование вопрос про аудитора НАБУ, а Ирина Геращенко все больше ведет себя как Анна Герман! Все повторяется…. тошнит», - прокомментировал Сакварелидзе сегодняшние позорные события в Раде.
Согласен с данными его оценками…
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Для полной ясности напомню, что еще в прошлом году Давид Сакварелидзе высказал мнение, что Порошенко предал Майдан и Украину. Поэтому совершенно очевидно, о чем «очень большом в Украине» в скором времени он может мечтать…
Кстати, его соратник Михеил Саакашвили недавно назвал более конкретный срок, когда это «очень большое» начнется - уже нынешней осенью
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И только глупые Америка и Европа этого не видят))
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предатель и шпион - две абсолютно разние вещи, которие у некоторих в голове просто не укладиваются
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@rishuchi_zmini 40 хв
Молния !!! Дейдею необходимо срочное переливание крови !!! pic.twitter.com/cPVgbLi8Fh
Переглянути фото
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теперь шестерки пети на поруки этих ублюдков берут.
какое гавно вокруг творится
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пару недель назад петя дал разнярядку провести проверки среди руководства оборонок, вчера петя на танковом заводе их пожурил перед журналюгами, сегодня арестованных его же шестерки уже на поруки берут.
цирк отдыхает.
может не заносили, кому следует, так их решили показательно проучить, чтобы больше так не делали.
я - х.з.
но от приторности шоколадных уже тошнит
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Украинцам и международному сообществу показывают, что в Украине есть коррупция, что она на самом верху и что с ней начали решительную борьбу, но нужны посадки коррупционеров, заявил журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.
Гордон: Как только начнутся посадки, как только буду задекларированы для всех одинаковые правила игры - тогда процесс войдет в нужное русло
Украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон считает происходящие в Украине события началом конца коррупции.
"У мене есть глубочайшее убеждение, глубочайшее, что происходящее сейчас - это начало конца коррупции. Уверен на сто процентов, что бы кто ни говорил. Очень важно показать людям, стране, народу и зарубежному сообществу: а) что у нас есть коррупция; б) что она на самом верху; в) что мы с ней начали решительную борьбу; но есть и г) нужны посадки", - сказал Гордон в эфире телеканала NewsOne.
По его мнению, как только коррупционеры начнут получать реальные сроки - "процесс войдет в нужное русло".
"Как только начнутся посадки, как только буду задекларированы для всех одинаковые правила игры - вот тогда процесс войдет в нужное русло. Но важно то, что чиновники и депутаты понимают: за ними следят", - сказал Гордон.
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Так, по версии следствия, в период пребывания на посту президента, Умала получал деньги от компаний из Венесуэлы и Бразилии в 2006-2011 годах
Об этом сообщает El Comercio.
"Суд одобрил просьбу о досудебном задержании на 18 месяцев в отношении бывшего президента Ольянта Умала и его жены Надин Эредиа, представленной прокуратурой по делу об отмыванию денег и коррупции", - говорится в сообщении.
Согласно информации издания, судья Рикард Консепсьон Кархуанчо вынес свое решение по просьбе прокурора Жермена Хуареса Аточе, который заявил, что бывший глава государства может скрыться из страны. Суд также заслушал адвокатов бывшей президентской пары.
Установлено, что в период пребывания на посту президента Умала получал деньги от компаний из Венесуэлы и Бразилии в 2006 и 2011 годах. Полученные средства он тратил на предвыборные акции.
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Даже не стесняются публично отмазывать своих подельников.
Когда уже подавитесь, господа воры???
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Новини для запиту круговая порука
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Соловей Юрій Ігорович
Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
175 295,64 декларанта
994 828,82 членов семьи
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, : 3 200 000,00
.вкладених у звітному році 3 200 000,00
Все нормально - лям двести заработал - три двести положил.... и никаких вопросов...
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В настоящее время, налоговая нагрузка на официальную зарплату составляет 41,5%. К примеру, чтобы заплатить работнику «чистыми» 10 тысяч гривен, работодателю нужно заложить в фонд оплаты труда больше 14 тысяч гривен.
Единый социальный взнос составляет 2,2 тыс. грн, также почти 140 гривен идет в Фонд страхования на случай безработицы (если уволиться по согласованию сторон, с этого фонда можно еще три месяца получать зарплату), 244 гривни нужно заплатить в фонд страхования на случай потери трудоспособности и 1815 гривен - в Пенсионный фонд.
Кроме того, еще 2 тысячи гривен необходимо заплатить как налог на доходы физлиц. 1200 гривен от этой суммы идет в бюджет города, за эти средства должны ремонтироваться больницы и школы. Также еще 800 гривен - уходит в общий государственный бюджет.
Последние несколько лет украинцы также оплачивают военный сбор в размере 150 грн. «Налог», который изначально вводился как временный после начала военных действий на Донбассе идет на финансирование украинской армии.
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1. разворовал армию. почему не посадили до сих пор? он же на петюню вашего гонит
2. вин уже був. не накрав ничого, не злизався з олигархами и бандитами
3. вин слабак. тут ноу коментс))
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крадемо/дерібанимо разом, а шо?!
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Эти работали против Украины, поставляли на фронт непригодное оружие, а их хотят взять на поруки.
Надо прямо и открыто через СМИ задавать вопросы,почему депутаты хотят покрывать вранов Украины.
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. хто посадить спонсора?
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