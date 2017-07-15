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 Политика Украины
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Все про:арест (10333) Львов (3596) суд (21224) поручение (14)

 Депутаты от БПП и "Батькивщины" хотят взять руководителей Львовского бронетанкового завода на поруки. ФОТО

Народные депутаты хотят взять на поруки директора завода Романа Тимкива и его заместителя Олега Ткаченко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Нардеп Соловей отказался от комментариев, но подтвердил, что намерен взять на поруки Тимкива и Ткаченко.


Депутаты от БПП и Батькивщины хотят взять руководителей Львовского бронетанкового завода на поруки 01Депутаты от БПП и Батькивщины хотят взять руководителей Львовского бронетанкового завода на поруки 02

Прокурор САП Иван Федоренко сообщил Цензор.НЕТ, что будет требовать, чтобы каждого из подозреваемых взяли под стражу с залогом в 28 млн гривен.

Отметим, заявление о взятии на поруки подали четыре депутата - Николай Паламарчук (БПП), Сергей Алексеев (БПП), Юрий Соловей (БПП) и Валерий Дубиль ("Батькивщина").

Депутаты от БПП и Батькивщины хотят взять руководителей Львовского бронетанкового завода на поруки 03Депутаты от БПП и Батькивщины хотят взять руководителей Львовского бронетанкового завода на поруки 04


Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ назвало 10 дел, судебное разбирательство по которым не начинается более 3 месяцев. (ИНФОГРАФИКА)

Напоминаем, 14 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП задержали ряд должностных лиц Вооруженных Сил Украины и ГП "Львовский бронетанковый завод".







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Саакашвили: У Довгого срок давности обвинения истекает в сентябре. Так что у него вообще проблем нет
Лидер партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили назвал комедией представление ГПУ относительно члена группы "Воля народа" Олеся Довгого.
Михаил Саакашвили: Это комедия, потому что срок давности истекает и нет оснований Довгого привлечь

Представление Генпрокуратуры относительно члена группы "Воля народа" Олеся Довгого не имеет перспектив, и генпрокурор Юрий Луценко об этом знает, поскольку срок давности по обвинениям Довгому истекает в сентябре 2017 года. Об этом заявил лидер партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили в эфире "24 канала".
"У Довгого срок давности того, в чем его обвиняют, истекает в сентябре. Так что у него вообще проблем нет. Он это знает. Он там слезно какие-то стихи произносил. Да он знает, и Луценко знает. Все знают, это комедия, потому что срок давности истекает и нет оснований его привлечь", - подчеркнул он.
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Та всі в курсі: що начебто підвищена активність ГПУ та НАБУ- це "димова завіса" й шоу для замилювання очей критикам Петра з боку США та Європи, які вже ввідкриту заявляють, що Порошенко - Головний Дон української мафії!
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Чепуха , рассчитанная на совсем уж идиотов ... Ты можешь ненавидеть Педро , это твоё дело , но всё же сам пойми , верхушка США и Европы никогда не станет принимать у себя в резиденции и вести какие то переговоры с тем кого даже только лишь заподозрит в связях с мафией . .
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А чего ж Пукина принимают охотно? Он кроме того, что тесно связан с русской мафией, еще военный преступник и оккупант.
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Это с твоей , как и моей , точки зрения . Но , к сожалению не с ихней . .
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Олеся Довгого подозревают в превышении служебных полномочий. Мол, будучи секретарем "Киевсовета" нарушая регламент созвал внеочередную сессию, на которой продавили решение о передаче в частную собственность 1700 гектаров заповедника Жукова острова. Вот что заявил сам Довгий.дать мне возможность исполнить одно из своих предвыборных обещаний, для того, чтобы мне дать возможность раз и навсегда поставить точку во всех тех множественных абсурдных обвинениях, которые приходится слушать мне и моей семье в течение последних лет. Уважаемые коллеги, я думаю не только о том, как поставить точку в прошлом, я думаю о своем будущем. И это будущее я вижу в Украины", - заявил Олесь Довгий .за преступлением, которое инкриминируется Олесю Довгому, срок привлечения к ответственности составляет 10 лет и этот срок истекает через три месяца.

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении экс-мэру Киева Леониду Черновецкому в злоупотреблении властью или служебным положением

Генпрокурор Юрий Луценко не исключает, что производство в отношении Олеся Довгого могут переквалифицировать по другой статье
Сотрудничество с Черновецким может аукнуться Довгому 10 лет спустя
В ГПУ отмечают, что производство открыто по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией).Что светит Олесю Довгому в случае доведения уголовного дела до завершения ?
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а что им инкриминируют???? за что их хлопнули? если кто в курсе,поделитесь
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На ремонт скупали у комерсов вместо новых бушные движки, снятые с производства...
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Посмотрел декларацию задержанного директора военного завода Тымкива Романа. Что сказать?.. У пана Романа, например, есть несколько наручных часов престижных марок стоимостью от 40 тыс. уе за штуку. Это помимо всякого другого разного добра. А он крысятничает во время войны, обманывая государство и закупая вместо новых бэушные танковые двигатели. Для такого урода пожизненное это слишком мягко. Только на кол! На длинный, острый и тонкий кол! И акуратно, чтобы помучился подольше!..
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эти твари меняли движки на военном заводе на БТР-ах на старые,а у пацанов на фронте потом не заводилась техника...тех,кто этих сук берет на поруки надо повесить вместе с этими врагами,конченными ублюдками,так называемым начальством завода( столько смертей на них...
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"Дах" (в значенні - "криша") занервував і прийшов витягати підопічних?
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Ну как же мы ВСЕ терпим этих скотов,они ведь не просто власть,они власть пришедшая на крови сотен людей павших на Майдане и тысяч на фронтах и МЫ терпим этих тварей на своей шее ,ну достойны ли мы тогда жить в нормальной стране ,боюсь что НЕТ !!!
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Что-то очень большое скоро начнется в Украине - Сакварелидзе

Экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе около часа назад озвучил очень многообещающий и для кое-кого зловещий прогноз…
«Что-то очень большое скоро начнется в Украине», - написал он у себя в Фейсбуке крупным шрифтом.
Всё. Сообщение состоит всего с одной этой фразы.
Но мне оно все равно понравилось. И дай бог, чтобы оно сбылось.
Для разгадки смысла этого загадочного предсказания Сакварелидзе достаточно просмотреть его предыдущие сообщения в Фейсбуке.
В них он, в основном, тоже кратко описывает сегодняшние протестные акции у стен Верховной Рады и размещает соответствующие фотографии.
Впрочем, был еще один небольшой текст несколько часов назад.
«Парубий превратился в Рыбака - спикера Парламента Януковича, пытается поставить на голосование вопрос про аудитора НАБУ, а Ирина Геращенко все больше ведет себя как Анна Герман! Все повторяется…. тошнит», - прокомментировал Сакварелидзе сегодняшние позорные события в Раде.
Согласен с данными его оценками…
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Для полной ясности напомню, что еще в прошлом году Давид Сакварелидзе высказал мнение, что Порошенко предал Майдан и Украину. Поэтому совершенно очевидно, о чем «очень большом в Украине» в скором времени он может мечтать…
Кстати, его соратник Михеил Саакашвили недавно назвал более конкретный срок, когда это «очень большое» начнется - уже нынешней осенью
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"еще в прошлом году Давид Сакварелидзе высказал мнение, что Порошенко предал Майдан и Украину. "

И только глупые Америка и Европа этого не видят))
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Штирлиц не мог предать гестапо и фюрера, просто потому что он бил кремлевский агент, а не "истиний ариец"
предатель и шпион - две абсолютно разние вещи, которие у некоторих в голове просто не укладиваются
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его внедрение в украинскую политику начиналось даже не с московского патриархата и партии регионов, а гораздо раньше
Депутаты от БПП и "Батькивщины" хотят взять руководителей Львовского бронетанкового завода на поруки - Цензор.НЕТ 1147

Депутаты от БПП и "Батькивщины" хотят взять руководителей Львовского бронетанкового завода на поруки - Цензор.НЕТ 778
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я до Одессы в саака верил и очень. а сейчас он все больше на балабола-пустозвона смахивает.
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Копай глибше. "Варнякаюча кляча" - вірменогрузин; ВОНА - вірмено-єврейка; Саакашвілі - вірменогрузин. Вірмени на фоні турецького геноциду стали русофілами. Їхня кров, як вакцина, прививає русофілію буть-якій нації.
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млять, какой цирк. петя дал указание проверку провести, проверяемые "перестарались".
теперь шестерки пети на поруки этих ублюдков берут.
какое гавно вокруг творится
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Та ніхто би з них не посмів без узгодження з Офшорним взяти ціх злодіїв на поруки, Офшорний розіграв спектакль до свого приїзду, показати, як він бореться з корупцією. Це така ж туфта, як поранення Дейдея, просто з тих прізвищ хто постійно на слуху, ніхто не захотів паліться, ось знайшли невідомих рабів, щоб виступили гарантами.
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ну так я ж за это и говорю.
пару недель назад петя дал разнярядку провести проверки среди руководства оборонок, вчера петя на танковом заводе их пожурил перед журналюгами, сегодня арестованных его же шестерки уже на поруки берут.

цирк отдыхает.
может не заносили, кому следует, так их решили показательно проучить, чтобы больше так не делали.
я - х.з.
но от приторности шоколадных уже тошнит
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Гордон: Происходящее сейчас в Украине - это начало конца коррупции
Украинцам и международному сообществу показывают, что в Украине есть коррупция, что она на самом верху и что с ней начали решительную борьбу, но нужны посадки коррупционеров, заявил журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.
Гордон: Как только начнутся посадки, как только буду задекларированы для всех одинаковые правила игры - тогда процесс войдет в нужное русло

Украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон считает происходящие в Украине события началом конца коррупции.
"У мене есть глубочайшее убеждение, глубочайшее, что происходящее сейчас - это начало конца коррупции. Уверен на сто процентов, что бы кто ни говорил. Очень важно показать людям, стране, народу и зарубежному сообществу: а) что у нас есть коррупция; б) что она на самом верху; в) что мы с ней начали решительную борьбу; но есть и г) нужны посадки", - сказал Гордон в эфире телеканала NewsOne.
По его мнению, как только коррупционеры начнут получать реальные сроки - "процесс войдет в нужное русло".
"Как только начнутся посадки, как только буду задекларированы для всех одинаковые правила игры - вот тогда процесс войдет в нужное русло. Но важно то, что чиновники и депутаты понимают: за ними следят", - сказал Гордон.
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тех, хто пришел брать на поруки к ответу,как соучастников
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Суд арестовал экс-президента Перу и его жену на 18 месяцев

Так, по версии следствия, в период пребывания на посту президента, Умала получал деньги от компаний из Венесуэлы и Бразилии в 2006-2011 годах

Об этом сообщает El Comercio.
​"Суд одобрил просьбу о досудебном задержании на 18 месяцев в отношении бывшего президента Ольянта Умала и его жены Надин Эредиа, представленной прокуратурой по делу об отмыванию денег и коррупции", - говорится в сообщении.
Согласно информации издания, судья Рикард Консепсьон Кархуанчо вынес свое решение по просьбе прокурора Жермена Хуареса Аточе, который заявил, что бывший глава государства может скрыться из страны. Суд также заслушал адвокатов бывшей президентской пары.
Установлено, что в период пребывания на посту президента Умала получал деньги от компаний из Венесуэлы и Бразилии в 2006 и 2011 годах. Полученные средства он тратил на предвыборные акции.
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Так у них кажется один экс-президент сидит уже.
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Мутант Дюбель от Юли пришёл вытягивать вредителей производства танков из тюрьмы .
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Как я говорил, уже отслюнявили. Ну вот зачем весь етот цирк? Сами арестовали теперь сами на поруки возьмут?
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Ворье на ворье сидит и ворьем погоняет.
Даже не стесняются публично отмазывать своих подельников.
Когда уже подавитесь, господа воры???
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из Декларации нарпеда за прошлый год
Соловей Юрій Ігорович
Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.
175 295,64 декларанта
994 828,82 членов семьи
Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, : 3 200 000,00
.вкладених у звітному році 3 200 000,00
Все нормально - лям двести заработал - три двести положил.... и никаких вопросов...
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Стало известно, какие налоги с зарплаты должны платить украинцы
В настоящее время, налоговая нагрузка на официальную зарплату составляет 41,5%. К примеру, чтобы заплатить работнику «чистыми» 10 тысяч гривен, работодателю нужно заложить в фонд оплаты труда больше 14 тысяч гривен.
Единый социальный взнос составляет 2,2 тыс. грн, также почти 140 гривен идет в Фонд страхования на случай безработицы (если уволиться по согласованию сторон, с этого фонда можно еще три месяца получать зарплату), 244 гривни нужно заплатить в фонд страхования на случай потери трудоспособности и 1815 гривен - в Пенсионный фонд.
Кроме того, еще 2 тысячи гривен необходимо заплатить как налог на доходы физлиц. 1200 гривен от этой суммы идет в бюджет города, за эти средства должны ремонтироваться больницы и школы. Также еще 800 гривен - уходит в общий государственный бюджет.
Последние несколько лет украинцы также оплачивают военный сбор в размере 150 грн. «Налог», который изначально вводился как временный после начала военных действий на Донбассе идет на финансирование украинской армии.
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Прошу пардону не вкурил каким боком налоги к моему посту? Там и без налогов бонус в два ляма невесть откуда нарисовавшийся. Это если на жисть не тратить вообще..Взял у друга в долг без процев и в банк положил?
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А что это за совковое понятие брать на поруки ? Разве в мировой практике есть такое юридическое понятие брать на поруки это только в совке была такая практика брать на поруки
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С поручительством это только кредиты в банке можно брать с реальной ответственностью поручителя но отмазывать подозреваемых в уголовных делах поручительством это только при барыга появилось
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Тимошенко погублять кадрові помилки. Ну вже ж набрала злиднів у партію у свій час, зрадили УСІ БЕЗ ВИНЯТКУ, деякі стали її найгіршими ворогами, працюючи на інших ворогів - і знову те саме. Нардеп Дубіль виник у справі про крадійство не випадково. Цей чолов'яга - бандюк з 90-х, коли розкрадав державне та військове майно і займався збутом отриманого "металолома". Приклав руку і до знищення авіції. Ладно, буває, що людина помінялась і стала добропорядною, Дубіль в останній час виступає як патріот з палкими промовами на захист України та армії. І ОСЬ НА ТОБІ - виявляється, бандюк залишився бандюком. І це відповідальність не Кожем'якіна, який притягнув це лайно у партію, це провина Тимошенко - керівник відповідає ЗА ВСЕ.
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ну а про бєпєпєшників зрозуміло і не дивно - там УСІ ТАКІ, лайно
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О каких ошибках ты говоришь? Ошибка -это когда один -два раза, три-четыре - преступная халатность и некомпетентность - пять это уже стойкая линия поведения и руководства.
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та все зрозуміло, але ж усі інші ще гірші, чи принаймі не кращі. Ні "Самопоміч", ні "Свобода"... там свої злидні. У Сакашвілі те саме, якщо не гірше. Тож доведеться знову вибирати найменше гівно серез говен
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В чем проблема - Гриценко, единый. щя платные завопят,:
1. разворовал армию. почему не посадили до сих пор? он же на петюню вашего гонит
2. вин уже був. не накрав ничого, не злизався з олигархами и бандитами
3. вин слабак. тут ноу коментс))
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а ще варіанти є, це вже себе показало, два рази, може досить?!
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У ВОНої такий стиль партійного будівництва.1-2 весільних генерала(корисні ідіоти у вишитих сорочках), а далі шлейф із сміття, викинутого з усіх партій. Подібне притягує подібне. Кидає лозунг прийнятний для люмпену("біомаси" - її публічний вислів), і вперед до влади.
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В краіні 4 рік гинуть воїни на фронті, жоден депутат ВРУ не взяв на поруки сім'ю того, хто загинув!!! Яка порука злодіям, схаменіться, що ви робите Блок патріотів панами!!!
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Вот для чего депутатишки нужны. Чтобы ворьё на поруки брать. За каждой гнидой,деребанящей бюджет закреплён отдельный поручитель. Или парочка. Коза ностра плачет в углу горькими слезами. Жалкие лузеры.
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Нарисовалась КРЫША, которой платили ОТКАТЫ...
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Група підтримки, покриття та підтанцьовки.
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Видать откаты от производства танков без двигателей делили . Мутанты честные из партии Блок Петра Порошенко . Не оставят в беде вредителей производства танков во время войны . Это какими же Падонками и мразью надо быть , что бы крысить танки когда гибнут Герои Украины на фронте . Даже Петя не тянет по продажности по сравнению с гнидами с Паламарчуком и Дюбелем из от Юли .
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Звичайно, Офшоренко це робить честь, що є ще хтось більш продажний ніж він. Йому є ще до чого прагнути, щоб бути у всьому першим.
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Вот оно и появляется дополнение к верхушке айсберга!!
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Пидорасы!Ничего не боятся и хрен они на всё ложили!Да за такое МОРОДЁРСТВО сразу рвать на куски на месте!Отправить этого пидораса на передок рядовым-пусть там его "на поруки" пацаны берут!!!
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Ребята!! вы только вдумайтесь-во время войны обворовывать страну, поставляя на фронт танки...Этих уебанов в тюрьму на 20 лет а так называемых нардепов на фронт воевать на этих танках...С с б\у движками, котлорые могут отказать в любой момент и за этим жиэни ваших детей,судьба страны...
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добряче розворушили зміїне кубло, хай тепер крутяться як вюни на пательні. Кацапські смі праві коли говорили що пороха наші союзники в Вашингтоні добряче нагнули, і нагнули його саме за відсутність бородьби з корупцією
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На поруки? Да нужно как в древности ворам руки поотрубать. Все таки все наши депутаты козлы!!!
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28 млн грн залога на бочку и берите на поруки!
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ты дэбил, 28 млн отбиваються за 1 месяц воровства!!! на танках!!! ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ!!! ты вдумайся олух...
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Циркова вистава для гоїв - справедливий цар бореться з корупцією на камери з останніх сил, а підлеглі (його ж панамські патріоти) тишком-нишком все згодом заминають....
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На поруки за то что на боевую технику ставили БУ движки? За это этих сук вместе с теми кто их пытается брать на поруки, в одних трусах с палками на передовую. Ну или щадящий вариант, на тех танках воевать.
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Блин. Да по законам военного времаени их за это расстрелять надо. вместе с депутатами. Опупеть можно. Во франции ЧП объявлено, а у нас фиг и патрулей военных по городам нет. Писец. Они даже не мародёры, а враги. Диверсанты. Блин. Вместе с БПП и Батькившыной.
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Мрак. ВЫ еще с него "честное пионерское" потребуйте. Не БеПеПе, а пионерская дружина им. Панамского офшора

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споріднені души)))) ))) )))
крадемо/дерібанимо разом, а шо?!
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Та пусть хоть на руки их берут, но тока вместе с ними в камере.
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йУлька ТИ бл@ слідкуєш за своїми однопартійцями, чи ти "працюєш"?
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Грёбанные народные избраннички , потрудитесь объяснить , а почему на поруки не берёте тех кто крадёт что то копеешное , а только тех кто ворует миллионы . !? Чем одни хуже других . ? .
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_уки депутаты.
Эти работали против Украины, поставляли на фронт непригодное оружие, а их хотят взять на поруки.
Надо прямо и открыто через СМИ задавать вопросы,почему депутаты хотят покрывать вранов Украины.
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ворон ворону глаз не виклює
. хто посадить спонсора?
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Чоколадный Цирк, сперва офшоренко говорит фас, потом тютютю
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вчера под приезд реформатора-брехуна кого-то поймали, сёдня бепепе (опять же команда рошена водинтуровича) - хочет взять на поруки. Для кого эти спектакли?
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Рошенія розростається і підминає черговий грошовий потік, повністю під себе. А те що ремонт військової техніки є гантованим грошовим потоком не є дивиною . Весь цей цирк , заради захоплення заводу. Безкінечна війна , безкінечні ремонти , безкінечне бабло.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДепутаты от БПП и "Батькивщины" хотят взять руководителей Львовского бронетанкового завода на поруки. ФОТО
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