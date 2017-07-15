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 Неизвестный бросил гранату во двор дома на Донетчине, погибла женщина, - Нацполиция. ФОТО

В результате взрыва гранаты, брошенной неизвестным на территорию частного домовладения в с. Покровское Бахмутского района, пострадала женщина, которая от полученных травм скончалась в больнице.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

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"Ночью в полицию поступило сообщение о том, что в селе Покровское Бахмутского района неизвестный бросил гранату в дом 53-летней местной жительницы. Сразу на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, эксперты, взрывотехники и кинолог со служебной собакой. Через несколько минут медики сообщили, что в результате взрыва пострадала женщина. Пострадавшую доставили в больницу, где она от полученных травм скончалась", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и принимают меры по задержанию злоумышленников.

Факт внесены в журнал Единого учета заявлений и сообщений граждан. После проведения первоочередных оперативных мероприятий событие получит правовую оценку.

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