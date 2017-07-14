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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 "Си Бриз-2017": в Николаевской области прошли учения с использованием авиации. ФОТОрепортаж

14 июля в рамках международных учений "Sea Breeze-2017" военные продемонстрировали белее 20 летательных аппаратов, которые используют для выполнения поставленных задач.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на на "Украинскую службу информации".

Во время учений военные продемонстрировали тактические проходы авиации на примерах "Р-8 Poseidon", "Ми-14" и "Ан-26", имитацию нанесения удара "Ми-24", десантирование морских пехотинцев и спасательной парашютно-десантной группы с "Ан-2", и многое другое.

Си Бриз-2017: в Николаевской области прошли учения с использованием авиации 01
Си Бриз-2017: в Николаевской области прошли учения с использованием авиации 02

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Одессе стартовали международные учения Си-Бриз-2017. ФОТО

Си Бриз-2017: в Николаевской области прошли учения с использованием авиации 03
Си Бриз-2017: в Николаевской области прошли учения с использованием авиации 04
Си Бриз-2017: в Николаевской области прошли учения с использованием авиации 05

Смотрите также: Корабли ВМС Румынии и Турции зашли в Одесский порт для участия в учениях "Си Бриз-2017". ФОТОрепортаж

Си Бриз-2017: в Николаевской области прошли учения с использованием авиации 06
Си Бриз-2017: в Николаевской области прошли учения с использованием авиации 07

Напомним, что кроме Украины и США странами-участницами военных учений также являются Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, Италия, Канада, Литва, Норвегия, Польша, Румыния, Турция, Швеция и Франция.

Си Бриз-2017: в Николаевской области прошли учения с использованием авиации 08
Си Бриз-2017: в Николаевской области прошли учения с использованием авиации 09

Смотрите: Конвертопланы Osprey морской пехоты США прибыли в Украину для участия в международных учениях "Си Бриз-2017". ФОТОрепортаж

Си Бриз-2017: в Николаевской области прошли учения с использованием авиации 10
Си Бриз-2017: в Николаевской области прошли учения с использованием авиации 11
Си Бриз-2017: в Николаевской области прошли учения с использованием авиации 12

Смотрите: Учения "Си Бриз-2017": военнослужащие ВМС отработали практические водолазные спуски и борьбу за живучесть корабля. ФОТОрепортаж

Си Бриз-2017: в Николаевской области прошли учения с использованием авиации 13
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Первый три фото, как будь то в 90-е вернулся.
А на дворе 2к17
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На фото показаний авіамотлох непотрібний в війні з РФ, а потрібні бойові ударні БПЛА, яких досі немає в ЗСУ бо при владі мафія яка краде гроші і співробітничає з ворогом!
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Проти російської ППО ці застарілі кукурузники це лише легкі мішені. Де F-22 та F-35?
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тс-с-с, бо опять зрада буде
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Да, с авиацией у нас слабовато, бабки с бюджета спускают на ментов и прокуратуру, потому что для них враг это народ.
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Луцик с Порохом три вертолёта "Апач" Украине торчит. Юра, где ??? Хоть один ...
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Как это торчит? Он сказал "У нас будут Апачи", а про Украину он ничего не говорил...
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Имея завод Антонов и такую авиацию, просто отремонтировали старое. За три года можно было сделать хотя бы пару десятков, новых военных воздушных единиц.
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Погугли, про завод Антонов. И сделай выводы сам.
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Порося не собббирается воевать с хуйллом
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На заводі Богдан в Черкасах роблять машини швидкої допомоги для нах.гвардії на базі грейтвол. ЗСУ хрєн на морду два в умі. Ось так. А тепер розкажіть мені що наша рідна Україна не стає мєнтовською державою.
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Нормально все! Все у нас будет обязательно! Сколько лет нашу армию,уничтожали?! Забыли,что ли?! Все возрождается и Слава Богу! Нужно поддерживать армию, помогать ей,не все сразу получается,мы живем не в сказке, что по мгновению волшебной палочки все появляется... я лично горжусь нашими хлопцами и вижу прекрасно, что за три года изменения есть в стране,хотелось бы конечно быстрей,нв с такой коррупцией,с такой системой,мафией это тяжело,ну все равно перемены есть и будут! Все будет Украина!
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Си Бриз-2017": в Николаевской области прошли учения с использованием авиации. ФОТОрепортаж
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