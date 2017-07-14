 "Си Бриз-2017": в Николаевской области прошли учения с использованием авиации. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на на "Украинскую службу информации".
Во время учений военные продемонстрировали тактические проходы авиации на примерах "Р-8 Poseidon", "Ми-14" и "Ан-26", имитацию нанесения удара "Ми-24", десантирование морских пехотинцев и спасательной парашютно-десантной группы с "Ан-2", и многое другое.
Напомним, что кроме Украины и США странами-участницами военных учений также являются Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, Италия, Канада, Литва, Норвегия, Польша, Румыния, Турция, Швеция и Франция.
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