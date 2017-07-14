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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:граница (3079) Крым (20129) пункт пропуска (331) Министерство по вопросам оккупированных територий (154)

 Утверждены проекты обустройства КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" на админгранице с Крымом, - МинВОТ. ФОТО

13 июля межведомственная рабочая группа по обустройству контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на территории Херсонской области утвердила проекты КПВВ "Каланчак" и "Чонгар".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Концепция, которую мы предложили, была утверждена. Сумма подтверждена. Наша задача - полностью пройти бюрократическую цепочку разработки распоряжение Кабинета Министров и выйти на финансирование", - сказал первый замминистра Юсуф Куркчи.

Утверждены проекты обустройства КПВВ Каланчак и Чонгар на админгранице с Крымом, - МинВОТ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для абитуриентов из Крыма предусмотрено более 2,6 тыс. мест в 35 вузах Украины, - Минобразования

Утверждены проекты обустройства КПВВ Каланчак и Чонгар на админгранице с Крымом, - МинВОТ 02

Сейчас проекты КПВВ направлены в заинтересованные органы исполнительной власти на согласование. После этого они будут вынесены на рассмотрение соответствующего правительственного комитета.

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Дуже схоже на справжній міждержавний пункт пропуску. Чи не поспішили? Невже не вірять, що Крим повернеться?
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Rostyslav Komarnytsky - повернется... - Петр Лексеевич же говорил, только мирным путем - путем зкономического соревнования... Крымчане посмотрят, как в Украине все хорошо - проведут опрос... и вуаля, на следующий же день Украинские флаги в Севастопале и Симферополе, и раше зольдатен выводятся в краснодарский край... Президент почти так и сказал, кто помнит...
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Ежи ,бетонные плиты и автоматчики. Это что въезд в Европу из дружественной страны?
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То есть оборудуется нормальный пограничный переход, между двумя областями Украины? Или Крым уже навсегда "наш"?
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Кто придумал и утвердил проект нужно гнать с гос службы. Таможню делать с Крымом и улучшать пересечения с ним не стоит. Нам его скоро забирать!
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Вместо колюцей проволоки , бетонных блоков и огневых точек - пархатый кондитер предлагает оккупантов встречать с хлебом и солью.
Конченная мразь.
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А где колючка в пять рядов??? До полного "просветления" крысчан???..
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хм??а где красная дорожка??(для новых расиян??)непорядок!!переутвердить!! с включением оной!!(красной дорожки)
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Ну це все.........я не здивуюсь якщо ще карту України напечататають без криму.
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Так его отдали Пукину без единого выстрела вместе с военными базами и оружием.

Теперь вот для комфортных поездок кацапов в Европу сделали пункт пропуска.

Закономерный процесс...
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Для всех возмущающихся замечу - ничем падлюки не брезгуют! Ведь это способ своровать деньги из бюджета.
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Это пи..ц!!! Признать автоматом, что Крым заграница!? Кто вас умными назовёт???
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Пора петруху выпускать крым вернем.петруха это главный предатель.Пока идет война он есть.Все точка.
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та сразу было понятно шо оно за фрукт. только лохи верили в лучшее...
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тільки мають знаходитись за 5 км від лінії розмежування. З огляду на безпеку. А малюночок наводить на роздуми : невже договорняк був з х..йлом про зміну кордону з кацапщиною? Ще б було зрозуміло покращити умови для тих, хто служить там. Чи "тамженашилюді"? Так Їх скоро вивезуть і замінять на бурятів ,та інших народів кацапстана. І що тоді?
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Предлагаю заменить весь этот проект одной фанерной табличкой с надписью: "Обережно, мiни".
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Н-да, схоже гешефт який отримали Сєня на побудові «стіни» їм спокою недає, але Сєня встиг чухнути з України, а ці «талантліві» архітєктори можуть і не встигнути
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Нехай Порошенко там свій магазин ще відкриє, щоб кожен окупант чи зрадник, що перетинає кордон Криму міг завжди поїсти свіжих та смачних цукерок.
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Всіх підарасів, які то погоджували треба покарати. Це нечувана тупість. АБо хочуть на будові підзаробити?
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Какой-то бред.. Может это проект москальские стороны..? Какой у нас может быть стационарный пункт пропуска..? Это оккупированная территория, какая блядь заграница...?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУтверждены проекты обустройства КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" на админгранице с Крымом, - МинВОТ. ФОТО
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