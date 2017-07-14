 Утверждены проекты обустройства КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" на админгранице с Крымом, - МинВОТ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
"Концепция, которую мы предложили, была утверждена. Сумма подтверждена. Наша задача - полностью пройти бюрократическую цепочку разработки распоряжение Кабинета Министров и выйти на финансирование", - сказал первый замминистра Юсуф Куркчи.
Сейчас проекты КПВВ направлены в заинтересованные органы исполнительной власти на согласование. После этого они будут вынесены на рассмотрение соответствующего правительственного комитета.
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Конченная мразь.
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Теперь вот для комфортных поездок кацапов в Европу сделали пункт пропуска.
Закономерный процесс...
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