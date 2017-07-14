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 "Имел намерение при содействии других лиц совершить акты терроризма" - суд в Манчестере дал пять лет наемнику Стимсону, воевавшему на Донбассе. ФОТОрепортаж

великобритания наемник

Британский суд впервые признал гражданина страны виновным в террористической деятельности в связи с его участием в конфликте в Донбассе. Суд в Манчестере приговорил британца Бенджамина Стимсона, который находился в составе террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", к пяти годам и четырем месяцам тюрьмы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российская служба ВВС.

Сторона обвинения говорила о том, что Стимсон имел "намерение при содействии других лиц совершить акты терроризма путем вступления в ряды ополчения, противостоящего властям Украины, и службы в качестве бойца ополчения".

Имел намерение при содействии других лиц совершить акты терроризма - суд в Манчестере дал пять лет наемнику Стимсону, воевавшему на Донбассе 01


Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемник Бен Стимсон стал первым британцем, получившим тюремный срок за участие в войне на Донбассе

Однако судья не нашел доказательств того, что Стимсон непосредственно участвовал в вооруженном конфликте.

Судья постановил, что Бенджамин Стимсон не имеет экстремистских взглядов и не представляет сейчас опасности для населения Британии. Изначально Стимсон также обвинялся в подготовке и совершении террористических актов, но затем эти обвинения были сняты.

Бенджамину Стимсону 41 год. Он родился и вырос на севере Англии. Осенью 2015 года журналисты Би-би-си встретили его неподалеку от Дебальцево. Он рассказал, что отправился в Донбасс, поскольку дома не видел никаких перспектив. На тот момент он уже полтора года сидел без работы.

Но не менее важными для британца были и идеологические причины. "Я считаю происходящее здесь западной империалистической агрессией против России, против людей, которые не играют в западные игры", - сказал он тогда. В ходе интервью Стимсон придерживал стоящий рядом со стулом карабин. При этом он говорил, что за три месяца, проведенные на востоке Украины, он еще ни разу не стрелял во врага.

Имел намерение при содействии других лиц совершить акты терроризма - суд в Манчестере дал пять лет наемнику Стимсону, воевавшему на Донбассе 02


Читайте на "Цензор.НЕТ": Британцу Бену Стимсону грозит тюремный срок за содействие боевикам на Донбассе, - The Times

На суде Бенджамин Стимсон отрицал свое участие в военных действиях. По его словам, он провел на востоке Украины четыре месяца, работая водителем скорой помощи.

Судя по материалам дела, во время его пребывания в Донбассе британец провел несколько недель в больнице из-за проблем с желудком, а затем довольно много времени находился в тыловом расположении формирований "ДНР", лишь эпизодически выезжая на передовую.

Оказавшись в Донецке, Стимсон разместил в соцсетях, а также отправил друзьям несколько фотографий из расположения боевых подразделений ДНР. В постах того времени он называл себя "солдатом Новороссии".

В суде он утверждал, что не принимал участия в боевых действиях, а отправился в Донбасс с гуманитарной миссией. При этом, согласно материалам дела, в переписке с одним из друзей он пишет, что "АК [автомат Калашникова] очень простой и удобный".

Имел намерение при содействии других лиц совершить акты терроризма - суд в Манчестере дал пять лет наемнику Стимсону, воевавшему на Донбассе 03

Более того, по мнению представителей обвинения, словосочетания, которые Стимсон вводил в строку поисковых браузеров, были весьма специфическими и не показывали заинтересованности в гуманитарной деятельности.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Обычный маршрут наемника: Донбасс - Сирия - кладбище": Михаил Нефедов вернулся домой в РФ в цинковом гробу. ФОТО

Однако представители защиты обратили внимание суда на то, что Стимсон поехал на восток Украины в конце лета 2015 года - когда активная фаза боевых действий в Донбассе была уже позади.
Отец обвиняемого заявил: "Мы потрясены приговором. Он слишком суровый"."Мне жаль, что мой сын туда поехал. Мы об этом не знали. Мы думали, он работает на ферме", - добавил он.

Он выглядел немного потерянным и часто оглядывался по сторонам. Кажется, он до сих пор не мог понять, как его сына угораздило попасть в такую историю.

В Британии действует законодательство, согласно которому лицам, возвращающимся из стран, где они принимали участие в вооруженных конфликтах, могут быть предъявлены обвинения в терроризме. Этот закон появился после того, как сотни британских граждан отправились в Сирию для того, чтобы воевать на стороне экстремистской группировки "Исламское государство".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Бразильский наемник террористов "ДНР" Лусварги, получивший 13 лет в Украине: "Мое отделение было "обезьянами из Южной Америки". ВИДЕО


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И главное британский суд, в отличии от нашего, смог это доказать!
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Странно, за что его так? Он же просто стоял на блокпосту и считал проезжающие машины. По крайней мере под таким предлогом наши суды отпускают боевиков.
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лучше бы оно на ферме казлам яйца аблизывало и папаша бы не серчал...
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его бы в тернопольскую,львовскую или ивано-франковскую...)
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в великобританской тоже он не мёд лизать будет..
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может его лечить надо? из Англии поехать в Лугандон
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как это по-английски деликатно-"Имел намерение..."..Да он,сцуко,их осуществлял....
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теперь будет время написать книгу, как с империализмом воевал.
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Советскому шпиону Лонсдейлу, за намерения передать СССР секретную информацию (именно за намерения), влепили 25 лет.
Так что не так там все просто.
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Не было работы и перспектив?
Пять лет не будет проблем ни с работой, ни с перспективами!
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на фотке скс охотничий вариант без откидного штыка.
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Рашизм - в высшей степени заразен для организмов, схожим по своим аномалиям умственного развития с рашистами. Этот брит - из зоны риска.
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та не. этого пидорка там у лугандонии кончат.
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"Он рассказал, что отправился в Донбасс, поскольку дома не видел никаких перспектив. На тот момент он уже полтора года сидел без работы.Источник: https://censor.net.ua/p447865"

ну в Польшу б поехал на заработки чи щё куда поближе... тю., дожились брытанцы)
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Захерченко что ли наслушался о перспективах "маладых республик" и скором взятии Лондона
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Чёрная метка-лысый пидор немножко подразрядилась. Раньше: то лифт, то шмель,то буль-буль , а в этот раз токо пятёрик в британской тюрьме. Жаль...
"Имел намерение при содействии других лиц совершить акты терроризма" - суд в Манчестере дал пять лет наемнику Стимсону, воевавшему на Донбассе - Цензор.НЕТ 2725
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Елки-палки! Не мог найти работу в Британии, теперь нашел...
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежом"Имел намерение при содействии других лиц совершить акты терроризма" - суд в Манчестере дал пять лет наемнику Стимсону, воевавшему на Донбассе. ФОТОрепортаж
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