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 Чиновник Гоструда задержан в Виннице при получении 6 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

В Виннице полицией при получении взятки задержан главный государственный инспектор обласного управления Гоструда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Чиновник требовал и получил от представителя коммерческой структуры 6 тысяч гривен неправомерной выгоды - за не привлечение его к административной ответственности за выявленные в ходе проверки нарушения. Оперативники Управления защиты экономики Нацполиции и следователи областной полиции изъяли средства.

Чиновник Гоструда задержан в Виннице при получении 6 тыс. грн взятки, - Нацполиция 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Чиновница миграционной службы задержана в Одессе при получении 1,1 тыс. долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

Уголовные производства открыты по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают другие факты получения фигурантом взяток за решение аналогичных вопросов.
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Пацан к успеху шёл, а тут такая чепуха. Не повезло, не фартануло.
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Гоструд, Госприрода, Госстрах, Госужас... Наплодили контор для чиновников-взяточников - Совдепия с ее админкомандной системой курит в сторонке...
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чиновники сегодня не те что вчера, без специального антианти образования в городе Харькове, ловятся как мыши.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновник Гоструда задержан в Виннице при получении 6 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО
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