 Чиновник Гоструда задержан в Виннице при получении 6 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Чиновник требовал и получил от представителя коммерческой структуры 6 тысяч гривен неправомерной выгоды - за не привлечение его к административной ответственности за выявленные в ходе проверки нарушения. Оперативники Управления защиты экономики Нацполиции и следователи областной полиции изъяли средства.
Уголовные производства открыты по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают другие факты получения фигурантом взяток за решение аналогичных вопросов.
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